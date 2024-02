Vrienden van Demora minimaliseren zijn drugsprobleem in assisenzaak kappersmoord

Op het assisenproces tegen Abdellatif Belarbi (50) zijn de getuigenverhoren over het slachtoffer afgerond. De vrienden van Alban Demora (31) wisten dat hij drugs gebruikte en verhandelde, maar probeerden de omvang van zijn probleem te nuanceren. De getuigen zetten vooral de behulpzame kant van het slachtoffer in de verf.

Britt D. leerde Alban Demora vlak voor de zomer van 2020 kennen via haar toenmalige vriend. Na een huiszoeking op zijn eigen appartement logeerde hij zelfs even bij de getuige. “Hij heeft op onze kat en onze hond gelet. Hij heeft ook heel goed gezorgd voor onze spullen en heeft zelfs gepoetst.” D. verbleef in die periode even in het Antwerpse met het oog op haar bevalling. “Alban had op voorhand kleertjes gekocht voor mijn zoontje. Hij zou wellicht ook peter geworden zijn.”

Over het drugsgebruik van het slachtoffer wist de getuige niet veel. “Hij zei wel eens dat we bij hem terechtkonden voor cannabis. Wij zijn daar niet op ingegaan en hij heeft niet aangedrongen.” Aan de telefoon kwam hij eens enorm hevig uit de hoek over een vrouw uit Nieuwpoort, al wist de getuige niet of het over Jennifer D. ging. “Hij was heel opgefokt. Hij zei dat elke vrouw hetzelfde was. Niet te vertrouwen. Ik schrok wel van zijn woede, want zo kende ik hem niet.”

Karpervisser

Alban Demora stond bij zijn vrienden ook gekend als een erg gedreven karpervisser. “Alban was nogal op zijn vrijheid gesteld. Hij wou gaan vissen wanneer hij kon”, vertelde Miguel S. Het slachtoffer was volgens de getuige dan ook een levensgenieter, die steeds klaar stond om iedereen te helpen. “Hij kon geen onrecht zien. Alban ging wel reageren op iemand die bruut was tegen zijn vrouw of zijn kind.”

S. stak niet onder stoelen of banken dat zijn overleden kameraad cannabis gebruikte, maar minimaliseerde de omvang van zijn handeltje. “Mijns inziens was dat nogal kleinschalig, aangezien Alban het niet breed had. Als ik hem geld leende, kreeg ik wel alles tot de laatste cent terug.” Een andere visvriend bevestigde het beeld dat van Demora geschetst werd. “Alban rookte wel af en toe een keer een jointje. Hij heeft ook een tijdje verkocht, dat is waar. Maar het was een zalige kerel. Hij stond altijd klaar voor iedereen. Een beetje naïef, want hij kende het verschil niet tussen goed en slecht”, verklaarde Benny V.

De beste vriendin van het slachtoffer moest na aandringen door voorzitter Vincent Vereecke toegeven dat Demora ook cocaïne en xtc zou gebruikt hebben. Zijn drugshandel probeerde ze wel te nuanceren. “Dat was het gewoon in het klein voor vrienden. Hij had geen grote winsten. Als hij eens iets verdiende, was het voor zijn visgerief.” Over Abdellatif Belarbi kon Kimberly V. weinig vertellen. Ze wist wel nog dat Demora eens om coke wilde gaan bij de kapper.

Relatie

Een echte relatie heeft het slachtoffer nooit gehad, maar volgens de getuige had hij wel een oogje op een Française uit De Panne. Ze herinnerde zich ook contacten met een vrouw uit Nieuwpoort. “Hij had een telefoontje van haar gekregen, maar zei dat hij er beter niet op inging. Ik denk omdat ze altijd drugs wilde gebruiken.” V. vermoedde dat het om Jennifer D. ging, maar benadrukte dat er van hun vermeende trouwplannen zeker geen sprake was.

Vervolgens merkte de getuige op dat ze enkele uren voor zijn dood nog een gezellige avond beleefden. “We hebben naar muziek geluisterd en iets gedronken. Alban was redelijk opgewekt. Ik heb hem weggestuurd omdat ik vroeg wilde gaan slapen. Ik vraag me nog altijd af of de feiten zouden gebeurd zijn als ik hem toen niet had weggestuurd”, snikte ze.

Ten slotte vroeg Kimberly V. aan de beschuldigde nog of hij sorry wilde zeggen, ook als hij het niet zou menen. “Ik wil mijn verontschuldigingen aanbieden aan de hele familie”, reageerde Belarbi. “Ik wil dat ze weten dat ik heel veel spijt heb van zijn dood. Ik wilde niet dat Alban zou sterven. Het was onopzettelijk van mijn kant. Mijn leven was in gevaar en daarom heb ik me verdedigd. Ik geef toe dat mijn verdediging niet normaal was. Normaal zou ik mij niet moeten verdedigen met een mes, maar ik had heel veel schrik.”

Werk

Bij een frietbedrijf in Vleteren stond Alban Demora gekend als een gemotiveerde arbeider. “Hij was heel nauwkeurig en ging overal bijspringen als het nodig was. Hij was wel een flapuit. Als iets hem niet aanstond, had je het direct geweten”, getuigde zijn werkgever. Ondanks die positieve indruk moest Bram L. het slachtoffer in januari 2019 na anderhalf jaar aan de deur zetten. “Dat was heel spijtig, maar hij kwam niet altijd stipt op het werk. Hij was een paar keer afwezig zonder te verwittigen. Het was wel een verrassing toen ik hoorde dat dit dossier iets met drugs te maken heeft, want daar hadden we niets van gemerkt.”

Via een VDAB-opleiding hoopte Demora later als lasser aan de slag te kunnen. “Hij heeft die week met glans volbracht en hij was ook geselecteerd om de effectieve opleiding te volgen. Ik heb Alban onthouden als een actieve, betrokken cursist. Hij werkte goed mee in de les en hielp anderstalige cursisten”, getuigde Mieke M. Ook de namiddag voor zijn dood volgde het slachtoffer nog les. “Ik heb hem toen nog even gesproken. Hij was enthousiast en had heel veel energie.”

Hoofdinspecteur Franky C. stond wel uitgebreid stil bij het drugsprobleem van het slachtoffer. Het moraliteitsonderzoek wees uit dat Demora als tiener al tegen de lamp liep voor drugshandel. Naast enkele veroordelingen in Frankrijk kreeg hij ook in Antwerpen vijftien maanden cel voor drugsfeiten. In Frankrijk werd hij dan weer tot acht maanden cel veroordeeld voor geweldpleging. Tijdens een conflict over een vermeende drugsschuld zou hij het slachtoffer een dubbele kaakbeenbreuk geslagen hebben.

Donderdagnamiddag komen familieleden en kennissen van de beschuldigde aan het woord.