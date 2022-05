Vrienden en familie getuigen over slachtoffers: “Supermensen, je kan er geen kwaad over zeggen”

Op het assisenproces tegen Alexander Dean, de 29-jarige man uit Varsenare die beschuldigd wordt van viervoudige moord en foltering, zijn de getuigenverhoren over de moraliteit van slachtoffers Gery Cappon (68) en Marie-José Vanleene (64). “Supermensen, je kan er geen kwaad over zeggen”, klonk het.

De eerste getuige in deze nieuwe procesweek was Guido Cappon, de broer van Gery. “Hij was bakker en ik ben beenhouwer. We zijn allebei gaan werken toen we veertien jaar waren. Gery was een hele brave, gemakkelijke mens. Niet lastig zijn, niet zeveren. Een supermens”, klonk het.

“Gery en Marie-José hielden echt van elkaar. Twee handen op één buik”, vertelde hij. Opmerkelijk: een andere broer, Godfried, werd in 1987 vermoord. Hij werd slachtoffer van een roofmoord. “De dader is alweer vrij, is getrouwd en heeft kinderen. De Cappons zijn zwaar getroffen. Dit (wijst naar Alex Dean, LK) mocht niet gebeurd zijn. ’t Is een schande”, vertelde de man.

Harde werker

Een vriend van Gery, met wie hij in een oldtimerclub zat, kwam ook getuigen. “Gery had een Volkswagen, een Karmann Ghia. Gery en Marie-José waren aangename mensen. Prachtige mensen. Ze zouden alles voor elkaar gedaan hebben. Gery was een harde werker. Uit liefde voor de stiel bleef hij op zijn leeftijd zelfs ’s nachts werken”, klonk het. Ook de zaakvoerder van bakkerij Gerdy in Zedelgem, de laatste werkgever van Gery Cappon, had niets dan lovende woorden. “Je kon geen betere werknemer hebben. Zo maken ze er geen twee. Gery zou er zeker opgevlogen zijn, mocht hij geweten hebben wat die kerel van plan was. Hij zag zijn kleindochter doodgraag. En hij was zeker niet bang van hem (doelt op Alex Dean, LK), ook al was het nen beir”, vertelde de man.

Koekegoed

Ook over Marie-José Vanleene viel geen onvertogen woord. “Hele fraaie mensen allebei, je kan daar geen kwaad van zeggen”, vertelde een vriendin van het koppel. “José was eigenlijk een zeer teruggetrokken persoon. Maar ik kon er altijd op rekenen. Zij deed de winkel in Koekelare en ik de winkel in Brugge”, vertelde een oud-werkgeefster van Marie-José Vanleene. “De vriendelijkste vrouw van de straat. ’t Zijn dikwijls de braafste mensen die zo’n verschrikkelijke dingen overkomen”, zei een buurvrouw van het koppel. “Hoe ze gestorven zijn, dat hebben ze zeker niet verdiend. Koekegoed waren ze”, zei een andere kennis van het koppel.

Na de middagpauze gaan de getuigenverhoren verder.