Vier moorden of ‘ongelukjes’? Hof van assisen heeft dit voorjaar de handen vol

In drie assisenzaken buigt de jury zich dit voorjaar over vier moorden. Opvallend: telkens pleit de beschuldigde dat het niet om moord maar om wettige zelfverdediging of ‘een ongelukje’ gaat. De inzet is dan ook hoog: vrijspraak of mogelijk levenslang in de cel.

Ripdeal loopt slecht af

Het eerste dossier dat het West-Vlaamse hof van assisen dit jaar voor de kiezen krijgt, is niet meteen goeie reclame voor de stad Roeselare.

In de buurt van het beruchte Geitepark liep een ripdeal in februari 2020 bijzonder slecht af voor een tiener uit Menen. Samen met twee vrienden wou Agaverdi Agach Mahmudov (18) 250 gram marihuana stelen van een dealer uit Roeselare.

Het latere slachtoffer ronselde eerst wat medestanders in jeugdhuis Kamelejon dat zich richt op kwetsbare jongeren, vaak met een migratieachtergrond. Daarna trokken ze richting Geitepark, waar ze afgesproken hadden met drugsdealer Sacha B. (22).

Slachtoffer Agach Mahmudov. © gf

Agach Mahmudov was die avond gewapend met een pistool en wilde de dealer afdreigen om zo met de drugs te kunnen vertrekken zonder betalen. Zijn twee kompanen hielden even verderop een oogje in het zeil. Maar Sacha B. liet zich niet zomaar bestelen.

Tijdens een schermutseling slaagde hij erin het wapen van Agach Mahmudov uit diens broeksriem te trekken en zelf als eerste te vuren. Het slachtoffer raakte levensgevaarlijk gewond. Vier Roemenen en een dokter die in de buurt woont, probeerden het slachtoffer nog te redden maar de tiener overleed uiteindelijk aan zijn verwondingen. Sacha B. vluchtte na de schietpartij naar zijn woning.

Uiteindelijk waren het de speciale eenheden van de federale politie die hem konden arresteren. In zijn woning vond de politie een heus arsenaal aan drugs om te verkopen: speed, xtc, marihuana, hasj, cocaïne en hallucinogene paddenstoelen.

Het proces over de mislukte ripdeal start op vrijdag 10 februari. Voor doodslag riskeert Sacha B. een maximumstraf van dertig jaar. Zijn advocaat Johan Platteau zal er echter alles aan doen om de jury ervan te overtuigen dat zijn cliënt handelde uit wettige zelfverdediging. Bij de burgerlijke partijen, met kleppers als Filip De Reuse, Sven Mary en Thomas Vandemeulebroucke, staat men klaar om die argumenten te counteren.

Driehoeksverhouding eindigt in drama

Ook op het tweede assisenproces van dit jaar zal er door de verdediging een vrijspraak gevraagd worden. Vanaf vrijdag 3 maart start het proces tegen Mohammad Taqi Musawi, een ondertussen 24-jarige Afghaan uit Kortrijk die beschuldigd wordt van dubbele moord. Het dossier tegen Musawi leest als een Shakespeariaans drama onder jongeren met een migratieachtergrond, waarbij een driehoeksverhouding tussen twee Afghaanse jongens en een Russisch meisje uitmondde in een bloederig messengevecht dat uiteindelijk aan twee tieners het leven kostte.

Slachtoffer Youlia Soboleva. © gf

In de vroege ochtend van 1 oktober 2018 kreeg de politie in Kortrijk melding van een gewonde man op straat. Het bleek om Mohammad Musawi te gaan, telg uit een familie die bekend stond bij de politie voor agressie en drugs. Een paar uur later meldden poetsvrouwen van studentenwoning Vlaskot dat er een lichaam aan de lift lag. Nessar Jamshidi (18) kwam om het leven door één messteek.

De politie legde meteen de link tussen beide incidenten en achterhaalde al snel dat beiden een relatie hadden gehad met de 19-jarige Youlia Soboleva. Toen agenten het studentenkot van Jamshidi binnengingen, vonden ze het levenloze lichaam van de jonge vrouw badend in een plas bloed. Ze bleek om het leven gekomen door minstens veertig messteken.

Slachtoffer Nessar Jamshidi. © gf

In zijn eerste verhoren beriep Mohammad Musawi zich op zijn zwijgrecht. Later hing hij een warrig verhaal op waarbij Youlia hem om hulp zou gevraagd hebben bij een discussie met Nessar Jamshidi. Daarbij zou die laatste plots een mes getrokken hebben, waarop Musawi het mes kon afnemen en zijn rivaal dodelijk toetakelde.

Toen hij daarna naar de studio ging, vond hij Youlia dood terug, zo houdt Mohammad Musawi vol. Voor de moord op Youlia pleit hij dus onschuldig, de dood van Nessar Jamshidi ziet hij als wettige zelfverdediging. “Ik zit al drie jaar onschuldig in de cel”, verklaarde Musawi bij zijn eindverhoor in juli 2021.

Tom Spier en de ‘kasteelmoord’ op zijn vader

Wie de voorbije dertig jaar al eens de Kortrijkse horeca durfde te frequenteren, wist dat het in de sterren geschreven stond dat Tom Debaillie (59) – beter gekend onder zijn bijnaam Tom Spier – ooit in het beschuldigdenbankje van het hof van assisen zou staan.

De voormalige bodybuilder met een bijzonder kort lontje verzamelde de voorbije jaren tien veroordelingen voor feiten als belaging, weerspannigheid, inbraak, doping, vernielingen en zware slagen. Dat het uitgerekend zijn vader Frans (90) – een gerespecteerde neus-, keel- en oorarts – was die uiteindelijk het slachtoffer zou worden van de ongekende agressie van zoon Tom, maakt het dossier des te schrijnender.

Slachtoffer Frans Debaillie. © gf

Op 5 april 2020 belde Tom Debaillie zelf de hulpdiensten en meldde dat hij tijdens een nachtelijke wandeling het lichaam van zijn vader had gevonden op de trappen van het familiekasteeltje in Kortrijk. De agenten roken meteen onraad en pakten Tom Debaillie op. Maandenlang hield die vol dat hij niets met de dood van zijn vader te maken had. Toen het wetenschappelijke bewijs daarvoor alsmaar groter werd, schakelde Debaillie op een ander verhaal over. “Ik moet een black-out gehad hebben. Een blinde woedeaanval, omdat vader mijn hond plots een schop gaf en omdat hij mijn zussen meer geld had gegeven dan mij”, verklaarde hij.

In zijn laatste verhoor noemt Debaillie de feiten een onvrijwillige doodslag, maar de kwalificatie voor het hof van assisen luidt wel degelijk oudermoord. Daarop staat een levenslange gevangenisstraf.

Het proces tegen Tom Debaillie start op 5 mei. De man laat zich bijstaan door meester Kris Vincke, die van alle West-Vlaamse advocaten de meeste assisenzaken op zijn palmares heeft staan. Op de stoel van het openbaar ministerie zal advocaat-generaal Francis Clarysse zitten.