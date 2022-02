Vete tussen radiozenders stapje dichter bij assisen

De vete tussen de lokale radiozenders Radio Caraad uit Tielt en Radio Meteor uit Aalter is nu effectief op weg richting het hof van assisen. De Brugse raadkamer oordeelde namelijk dat er wel degelijk sprake is van een drukpersmisdrijf. Het zal nu de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling die de knoop definitief door moet hakken.

Het ziet er naar uit dat enkele lasterlijke Facebookberichten twee mensen van Radio Caraad uit Tielt voor een volksjury zullen brengen in het hof van assisen. En of dat uitzonderlijk zou zijn. Want het zou pas de vierde keer zijn sinds de Tweede Wereldoorlog dat een zogenaamd drukpersmisdrijf voor het hof van assisen zou komen.

Het zit er dan ook al even bovenarms op tussen de twee radiozenders. De reden: spottende emoji’s onder Facebookberichten van Radio Meteor, reacties die de draak steken met technische problemen bij de lokale radio en posts die beweren dat het dossier waarmee Meteor de erkenning voor een FM-licentie binnenhaalde louter gebakken lucht is.

Laster en eerroof

De bezieler van Radio Meteor was allesbehalve opgezet met de berichten aan het adres van zijn radiostation. Hij diende klacht in en dat zette ook het parket aan om de zaak te onderzoeken. Hun conclusie was dat er inderdaad sprake is van online laster en eerroof. Daarom willen ze nu twee mensen van de concurrerende zender Radio Caraad voor de rechtbank brengen.

De zaak verscheen een maand geleden voor de raadkamer in Brugge. De advocaten van de twee radio-makers ontkennen dat er sprake is van laster en eerroof. “Zij hebben niets geschreven dat niet klopt”, klonk het. Ze vroegen de raadkamer dan ook om hun cliënten buiten vervolging te stellen. Tevergeefs, want de zaak werd woensdagmorgen wel degelijk doorverwezen.

Drukpersmisdrijf

De twee blijven verdacht van online laster en eerroof. En dat heeft mogelijk behoorlijk verregaande gevolgen. Want als de zaak effectief naar de rechtbank wordt doorverwezen, dan moet dat naar het hof van assisen zijn. In België geldt online laster en eerroof namelijk als een drukpersmisdrijf. En die moeten door een volksjury behandeld worden.

De beslissing in Brugge woensdagmorgen is alleszins een eerste en grote stap richting het hof van assisen. Het is de kamer van inbeschuldigingstelling in Gent die zich nu nog eens over de zaak zal buigen en dan definitief zal beslissen. Maar zoals het er nu naar uit ziet, zullen de twee effectief voor een volksjury verschijnen na enkele lasterlijke berichten online. En dat zou om die reden alleen al historisch zijn. (TL)