“Veroordeling is een krachtig signaal” (familie Serge Berten)

“Echt afsluiten kunnen we nooit, het blijft een litteken, maar dat de verantwoordelijken voor de dood van Serge levenslang gekregen hebben, is toch een krachtig signaal”, zegt Stefaan Berten, de acht jaar jongere broer van de scheutist uit Menen die meer dan 40 jaar geleden in het Midden-Amerikaanse land ontvoerd werd en heel zeker ook vermoord, al is zijn lichaam nooit teruggevonden.

Het assisenproces is op 4 december begonnen en donderdag 14 december heeft de volksjury van het hof van assisen in Leuven vijf Guatemalteekse ex-ministers en legerleiders schuldig bevonden aan negentien feiten van misdaden tegen de mensheid op vier Vlaamse missionarissen van Scheut. De jury zag geen verzachtende omstandigheden. De vijf kregen levenslang.

Onvoldoende bewijzen

Voor de doodslag op Serge Berten werden ze in feite niet veroordeeld maar wel voor de beroving van de vrijheid en schuldig verzuim.

Een wettelijk gezien te kleine meerderheid van de jury (7-5) vonden de mannen ook schuldig aan de doodslag, zodat de beroepsrechters de doorslag gaven. Zij sloten zich aan bij de minderheid… Zij vonden dat er onvoldoende bewijzen waren omdat hij nooit is teruggevonden.

“Wij hebben samen met de andere families lang gevochten opdat er een proces zou komen, en zijn daarvoor alleen al tevreden”, zegt Serges jongere broer Stefaan, die samen met broer Patrick bijna dagelijks (op de staking na) naar Leuven is gespoord om het proces bij te wonen.

“Het is belangrijk dat machthebbers ginder en bij uitbreiding over heel de wereld nu weten zulke misdaden tegen de mensheid niet kunnen. Het is vooral ook een opsteker voor de Guatemalteekse bevolking, waarvoor Serge zich heeft willen inzetten. Jammer dat onze ouders dit niet meer kunnen meemaken. Zij zijn in de jaren negentig in Guatemala geweest en hebben er gevoeld hoezeer Serge daar geapprecieerd werd. Het heeft er ons toe aangezet om de zaak niet te laten rusten.”

Fundraising

Sommigen stellen ook de vraag of het proces en alles wat voorafgegaan is om zo ver te komen, uiteindelijk de financiële moeite waard geweest is. “Zeker en vast”, zegt Stefaan Berten.

“We hebben ook veel hulp gekregen vzw Guatebelga die opgericht is om actie te voeren tegen de straffeloosheid inzake de schendingen van de mensenrechten in Guatemala en onze families heeft ondersteund. Er is ook aan fundraising gedaan.”