Verklaringen van Musawi komen niet overeen met vaststellingen van wetsdokters op assisensproces over dubbele kotmoord

Op het assisenproces over de dubbele kotmoord is woensdag gebleken dat de bevindingen van de wetsdokters niet overeenstemmen met de verklaringen van de beschuldigde. Zo is de diepe snijwonde in de hand van Mohammad Taqi Musawi (24) volgens de deskundigen wellicht niet ontstaan bij het doodsteken van Nessar Jamshidi (18).

Musawi beweert dat hij Nessar Jamshidi op 1 oktober 2018 in de inkomhal van studentenresidentie Vlaskot in Kortrijk uit wettige zelfverdediging van het leven beroofde. Naar eigen zeggen vond hij even later het levenloze lichaam van Youlia Soboleva (19) op de studio van Jamshidi. De Afghaanse Kortrijkzaan ontkent nog steeds elke betrokkenheid bij haar dood.

Tijdens de reconstructie toonde de beschuldigde hoe Nessar Jamshidi hem met een mes zou aangevallen hebben. De verwondingen aan de hand van Musawi wijzen echter niet in die richting. Bovendien had Jamshidi geen afweerletsels, wat je bij een dergelijke schermutseling wel zou verwachten. Volgens de wetsdokters moet de beschuldigde het mes ook op een andere manier vastgehouden hebben.

43 snij -en steekletsels

In totaal werden op het lichaam van Youlia Soboleva 43 snij- en steekletsels vastgesteld. Het slachtoffer kreeg vooral steken in het achterhoofd en de rug, maar had ook veel afweerletsels op haar handen en armen. “Ik veronderstel dat dat meisje zich heeft trachten af te weren door met de handen op het achterhoofd te zitten”, aldus dokter Hubert Floré.

Drie uitlopers

Het viel de deskundigen ook op dat de diepe snijwonde in de rechterhand van de beschuldigde drie uitlopers had. Dat kan in hun ogen niet gebeurd zijn bij het toebrengen van een enkele messteek aan Jamshidi. Bij de vele steken aan Soboleva vinden de wetsdokters dergelijke verwondingen wel logisch, want het mes in kwestie had geen handvat meer.

Donderdag komen familieleden en kennissen van de betrokkenen aan het woord.