Verklaart gamer (23) op proces eindelijk waarom hij toevallige passant (32) met mes te lijf ging? “Familie hoopt op antwoorden”

De dood van Leander Quintyn (32) roept na bijna vier jaar nog steeds héél wat vraagtekens op. Het slachtoffer was te voet onderweg naar huis in Tielt toen hij op enkele meters van zijn deur neergestoken werd. Gamer Jarod De Clerck (toen amper 19) besloot op straat plots uit te halen met een mes. Er was geen ruzie, ze wisselden zelfs geen enkel woord en de twee kenden elkaar bovendien van haar noch pluim. Het assisenproces – dat ook wel de moord zonder motief wordt genoemd – werd maandagmiddag ingeleid in de Brugse rechtbank.

Hun wegen kruisten elkaar compleet toevallig, maar die toevallige ontmoeting met Jarod De Clerck (23) moest Leander Quintyn (32) met zijn leven bekopen. Beide heren waren op 6 maart 2021 in de Felix D’Hoopstraat in Tielt te voet onderweg.

Na een bezoek bij een vriend was Leander even voor 23 uur te voet onderweg naar huis. Hij probeerde zelf nog de hulpdiensten te bellen, maar tevergeefs. Amper een uur en drie messteken later liet hij het leven in het ziekenhuis in Tielt. Lange tijd bleef het voor justitie en politie onduidelijk wie Leander die avond nabij het hart meerdere keren had gestoken. Tot enkele weken later, op 25 april, een wel héél waardevolle tip binnen kwam bij de politie. Een Britse gamer liet weten dat hij via een online platform te horen kreeg dat Jarod iemand had neergestoken, ‘omdat die wilde weten hoe dat voelde’ volgens de tipgever. Het was een eerste piste naar een mogelijke dader.

Moord zonder motief

De politie rekende Jarod De Clerck – een fervente gamer – diezelfde dag nog in. Enkele uren later volgde een huiszoeking en een verhoor. Sindsdien verblijft de twintiger in de cel, al mocht hij maandagmiddag eenmalig de gevangenis verlaten voor de inleidende zitting van zijn assisenproces. Het was voor de nabestaanden van Leander de allereerste keer dat ze de jongeman zagen, want anders dan in andere assisenprocessen kennen dader en slachtoffer elkaar hélemaal niet.

Jarod kende het slachtoffer niet, sprak de man nooit eerder en had ook op het moment van de feiten geen contact met hem. De gamer blijft al vier jaar stellig: iemand dood doen wilde hij niet. Daarom wordt de assisenzaak ook wel de ‘moord zonder motief’ genoemd, want waarom net Leander gestoken werd blijft een raadsel.

Toerekeningsvatbaar

Uit het psychiatrisch verslag bleek eerder al dat Jarod toerekeningsvatbaar is en er dus geen sprake is van een geestesstoornis. Tijdens de zomer van 2024 werd de gamer door de onderzoeksrechter nog voor een laatste keer verhoord. Daarna werd de jongeman op 24 september vorig jaar officieel door de KI in Gent doorverwezen naar het hof van assisen.

Willem De Pauw is de voorzitter van het assisenproces. Jarod De Clerck wordt bijgestaan door advocaten Randall Huysentruyt en Kelly Decaluwé. Advocaat Jan Leysen treedt op voor de ouders van Leander en advocaat Sarah Leysen een zus van het slachtoffer bijstaat. Advocaat Jelle Dejaegher verschijnt voor een andere zus. De nabestaanden hopen tijdens het assisenproces vooral antwoorden te krijgen. Want dat hun zoon en broer Jarod van haar noch pluimen kende, maakt de hele zaak nog pijnlijker. Een willekeurige moord waar al bijna vier jaar amper tot weinig antwoorden uit komen. De puzzel hoopt de familie tijdens het assisenproces in mei te kunnen leggen. Tijdens het assisenproces zullen wellicht een 46-tal getuigen de revue passeren. Pas op 10 maart om 14 uur zal het effectieve aantal getuigen duidelijk zijn bij de uitspraak van het arrest.

Op 13 mei wordt de volksjury samengesteld. De start van het assisenproces is voorzien voor vrijdag 16 mei.