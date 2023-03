Verdediging zal vrijspraak vragen voor dubbele kotmoord

Op het assisenproces tegen Mohammad Taqi Musawi (24) heeft de verdediging aangekondigd de vrijspraak te zullen vragen voor de dubbele kotmoord. De Afghaanse Kortrijkzaan ontkent met klem dat hij zijn ex-vriendin Youlia Soboleva (19) om het leven bracht. Bij het doodsteken van Nessar Jamshidi (18) handelde de beschuldigde volgens zijn advocaten uit wettige zelfverdediging.

In hun akte van verdediging trokken meester Bruno Soenen en meester Dennis Van Overstraeten stevig van leer. Zo werd opgeworpen dat de redelijke termijn overschreden is, aangezien de feiten zich op 1 oktober 2018 in Kortrijk afspeelden. Door zijn eigen verwondingen koos Musawi ervoor om zich in zijn eerste verhoor te beroepen op zijn zwijgrecht. “Hij was slechts 20 jaar oud en kwetsbaar. Daarbij dient ook te worden opgemerkt dat hij zich niet steeds vlot in de Nederlandse taal kan uitdrukken.” Het is voor de verdediging echter onbegrijpelijk dat onderzoeksrechter Marc Allegaert hem pas zes weken later liet verhoren. Naar eigen zeggen ging het om een strategische keuze. “De toenmalige onderzoeksrechter kan zijn keuze of strategie niet aan u verduidelijken”, verwezen de advocaten naar zijn overlijden.

Vermoeden van onschuld meermaals geschonden

Daarnaast is de verdediging van mening dat het vermoeden van onschuld meermaals geschonden werd. In de akte van verdediging werden vooral uitspraken van procureur Tom Janssens aangehaald. De parketwoordvoerder stelde in november 2018 in de media dat op basis van het onderzoek was gebleken dat de verdachte beide personen had gedood. “Het vermoeden van onschuld werd in beide artikels flagrant, ontegensprekelijk en onherroepelijk geschonden.” Volgens zijn advocaten hebben die uitspraken de beeldvorming over Musawi op een desastreuze wijze beïnvloed. Daarbij werd nog opgemerkt dat het OM van de onderzoeksrechter geen toestemming had gekregen om met de pers te communiceren.

Tijdens de polygraaftest werden bij de beschuldigde leugenachtige reacties vastgesteld. In het daaropvolgend verhoor werd volgens de verdediging het vermoeden van onschuld opnieuw met de voeten getreden. In zijn verslag schreef de polygrafist dat Musawi diep in zijn binnenste wist dat hij eigenlijk ja zou moeten antwoorden op de vragen. Naar aanleiding van de preliminaire zitting oordeelde voorzitter Vincent Vereecke al dat de polygrafist daar uit de bocht ging. “Het recht op een eerlijk proces werd in het gedrang gebracht, wat enkel kan geremedieerd worden door het stuk uit de debatten te weren”, klonk het in dat arrest.

Bewijsmateriaal

Ook de manier waarop de politie omsprong met het bewijsmateriaal werd in de akte van verdediging door de mangel gehaald. Bepaalde kledij werd blijkbaar in een bolletje in papieren zakken bewaard, wat een analyse van het bloedsporenpatroon bemoeilijkte. Bovendien werd opgemerkt dat procureur-generaal Serge Malefason pas op 8 februari 2023 kledij van Nessar Jamshidi op DNA-sporen liet onderzoeken. “Hadden de kledingstukken van de eventuele doder van Youlia niet reeds lang onderzocht dienen te worden?”

Vrijspraak op basis van twijfel

De verdediging zal dus minstens op basis van twijfel de vrijspraak vragen voor de moord op Youlia Soboleva. “Wij zullen talrijke bewijselementen in vraag stellen en u duidelijk maken dat zij ruimte laten voor twijfelen over de betrokkenheid van dhr. Musawi bij de moord op Youlia.” Voor de moord op Nessar Jamshidi zal de verdediging pleiten dat de beschuldigde uit wettige zelfverdediging handelde. Naar eigen zeggen stapte het slachtoffer zelf met een mes op hem af.

Na de voorlezing door meester Bruno Soenen uitte ook meester Dennis Van Overstraeten nog zijn ergernis over de gang van zaken. De verdediging hekelde het feit dat een geseponeerd dossier over een vermeende verkrachting door Musawi nu pas door het OM aan het moorddossier werd gevoegd. “Op dergelijke manier kunnen wij ons niet voorbereiden op een proces dat vandaag van start gaat. Dat is niet ernstig”, verwees meester Van Overstraeten ook nog naar het recente DNA-onderzoek.

Dadelijk zullen ook de burgerlijke partijen hun standpunt nog toelichten.