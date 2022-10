Verdediging is duidelijk in assisenzaak Duinenmoord: “Het bewijs is er niet”

Op het assisenproces tegen Kenan Bulut (57) heeft de verdediging de vrijspraak gepleit. Volgens meester Sevda Karsikaya en meester Luc Walleyn is er geen enkel bewijs dat de Turkse Rotterdammer zijn Bulgaarse vriendin Milena Raycheva (26) in augustus 2010 in Zeebrugge om het leven bracht. “We zitten hier met een leeg dossier”, klonk het.

De burgerlijke partijen hadden opgeworpen dat het gezin van Bulut zijn relatie met Milena niet mocht ontdekken, maar dat vermeende motief werd door de verdediging van tafel geveegd. “Hij vreest niet voor zijn vrouw en zijn kinderen. Integendeel, de kinderen willen ook kennismaken met hun broertje”, aldus meester Karsikaya. Daarbij werd opgemerkt dat het slachtoffer op amper 300 meter van de ex-vrouw en kinderen van Bulut woonde.

Vervolgens probeerde de verdediging de rol van de broer van het slachtoffer in een slecht daglicht te stellen. Hij zou haar op 19-jarige leeftijd naar een man in Duitsland gestuurd hebben. “Ze werd daar eigenlijk in de prostitutie geduwd door de broer. Dit deed pijn, heel veel pijn. Milena heeft haar hart gelucht en veel verteld aan Kenan.” Tijdens dat deel van het pleidooi begon de familie Raycheva misbaar te maken, waarna ze uiteindelijk ook zelf de zaal verlieten. Meester Karsikaya haalde daarna nog meerdere problemen met de schoonfamilie aan. “Het was allemaal niet gemakkelijk voor Kenan, maar hij heeft Milena nooit willen dumpen.”

Volgens de verklaringen van de beschuldigde duurde het liefst 17 uur om van Rotterdam naar Calais te rijden. “Hij heeft zoveel tijd gehad om na te denken. Denkt u dat hij dan met zo’n verklaring zou afkomen? Terwijl hij weet dat hij op 3 uur tijd in Calais kan zijn?” Bulut vertelde later ook zelf aan de moeder van het slachtoffer dat hij in het ziekenhuis was met een kleine verwonding. “En die man zou een moord gepleegd hebben?”

Na de identificatie van Milena in februari 2013 duurde het nog tot januari 2015 vooraleer Bulut werd opgepakt. “Enkel op basis van verklaringen. We zitten hier met een leeg dossier, dames en heren. We zitten hier met niks, dat heeft u ook zelf gezien.”

Andere dader

Ten slotte verwees meester Karsikaya naar de getuigenis van hoofdinspecteur David Roelant, die zelf moest toegeven dat een andere dader niet uitgesloten kon worden. “Maar het moet Kenan zijn, want ze hebben niemand anders. Er is geen bewijs van opzet. Er is geen bewijs van doodslag. Er is geen bewijs van voorbedachtheid.”

Meester Luc Walleyn vond dan weer dat het openbaar ministerie en de burgerlijke partijen enkele elementaire principes over boord gooiden. Zo werd meermaals verwezen de veroordeling van Bulut voor een dodelijke brand, negen jaar na de feiten. “Bovendien is dat nog in beroep! Dat toont dat er niet veel bewijzen voorhanden zijn, als je daar je toevlucht toe moet zoeken.” Ook de twee jaar voorhechtenis werden gehekeld door de verdediging. “Wat heeft men als bewijs? Dat zijn versie niet erg geloofwaardig is? Moet de beschuldigde eigenlijk geloofwaardig zijn? Het openbaar ministerie en de burgerlijke partij moeten geloofwaardig zijn! Als de mogelijkheid bestaat dat hij onschuldig is. Dan moet hij worden vrijgesproken.”

Daarnaast stak meester Walleyn uitgebreid de draak met de versie van de openbaar aanklager. Het werd onwaarschijnlijk genoemd dat Bulut een moord zou plannen op een drukke zomerdag op het strand. “Een lijk achterlaten is ook niet de meest intelligente manier om een moord te gaan plegen.” Er zijn geen sporen van geweld, maar toch sprak het OM uitdrukkelijk van een gevecht. “En dan zou hij ook met een mes of een schaar in die vechtpartij haar moeten afgesneden hebben?”

Geen moord of doodslag

Kenan Bulut vertelde steeds dat zijn vriendin op 1 augustus 2010 verdween toen ze in Calais de ferry wilden nemen. “Wie gaat er nu in godsnaam een verhaal uitvinden dat iedereen ongeloofwaardig vindt? Dan moet het wel waar zijn.” Meester Walleyn vond het ook onbegrijpelijk dat het verhaal eigenlijk nooit grondig gecheckt werd door de speurders. Samen met de familie van Milena trok de beschuldigde zelf wel een paar keer naar de politie in Calais. “Die mensen zijn in Frankrijk gewoon wandelen gestuurd. Is dat de schuld van Kenan?”

Vervolgens suggereerde de verdediging zelf nog enkele andere mogelijke hypotheses. Zo werd geopperd dat Milena misschien samen met haar broer bewust wilde verdwijnen met 7.000 euro van de beschuldigde. “Raycho was ook geen engeltje, hij heeft voor 50.000 euro cannabis gestolen van onze cliënt.” Uiteraard werd ook opgemerkt dat de moordenaar van een prostituee toen in Zeebrugge aanwezig was. “Misschien valt ze op een potentiële seriemoordenaar zoals Alexander, die precies toevallig die dag met schuim op zijn lippen uit de duinen komt.” Andere getuigen beschreven dan weer een ruziënd koppel, waarvan de vrouw leek op het slachtoffer, maar de man niet op Bulut. “Misschien is het uit de hand gelopen en heeft die jongeman haar op de grond geduwd en er dan wat zand over gegooid omdat ze niet meer ademde.”

Ten slotte werd opgemerkt dat de wetsdokter zelfs niet kon vaststellen dat Milena op een gewelddadige wijze om het leven kwam. “Alles wijst erop dat het geen moord is en wellicht ook geen doodslag, wie het ook gedaan heeft. Het bewijs is er niet, dus u zult hem vrijspreken.”

