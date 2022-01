Verdachte van oudermoord wil andere moordverdachte op getuigenstoel

Cedric Vandecasteele, de 33-jarige Boezingenaar die in februari voor het hof van assisen terecht staat voor de moord op zijn vader Ghislain, wil dat een andere moordverdachte komt getuigen op zijn proces. Het gaat om Pieter P. uit Lauwe die beschuldigd wordt van de zogenaamde ‘bonenmoord’ op zijn vrouw Dana Van Laeken.

In februari staat Cedric Vandecasteele uit Boezinge bij Ieper terecht voor de moord op zijn vader Ghislain. Die kwam hem in de zomer van 2019 helpen met verbouwingen in zijn huis maar het kwam tot een hoogoplopende ruzie tussen de twee. Daarbij haalde Cedric Vandecasteele uit met een mes. Vader Ghislain werd dodelijk getroffen en stierf ter plaatse. Uit het dossier blijkt ondertussen dat drugs een grote rol speelden in het dossier en mogelijk een psychose uitlokten bij de dader. Sinds de feiten zit de man in de cel. Maandag werd in het assisenhof de zogenaamde preliminaire zitting voor de assisenzaak gehouden. Daarbij wordt onder andere de lijst met getuigen samengesteld. Het openbaar ministerie stelde 42 mensen voor, de verdediging van Cedric Vandecasteele wil er daar nog twaalf bij doen.

Twee namen uit die lijst van de verdediging zijn opvallend. Het gaat om Pieter P. en Christof D., twee mannen die samen met Cedric Vandecasteele opgesloten zaten in de gevangenis. Christof D., een voormalige drugsverslaafde, is ondertussen op vrije voeten. Pieter P. werd onlangs zelf naar het hof van assisen doorverwezen voor de zogenaamde ‘bonenmoord’ op zijn vrouw Dana Van Laeken. Zij stierf op 13 oktober 2018. De dood van de jonge moeder leek een raadsel, tot een wetsdokter het dodelijke gif ricine in haar bloed vond. De vrouw bleek maandenlang vergiftigd te zijn met het gif, dat afkomstig is uit de bonen van de wonderboom, een vrij verkrijgbare kamerplant. Uiteindelijk bleek het haar man, brandweerman Pieter P., te zijn die haar het gif toediende.

Procureur Michel Van de Werf verzette zich op de preliminaire zitting met klem tegen de komst van de twee getuigen. “Laat die twee modelburgers maar waar ze zijn: in de gevangenis in het geval van Pieter P. en voorwaardelijk vrij in het geval van Christof D.”, sneerde hij. De verdediging van Cedric Vandecasteele blijft echter vasthouden aan de getuigen. “Zij kunnen getuigen hoe een mens kan veranderen in de gevangenis”, wierp meester Tine Decoster op. Woensdag hakt de voorzitter de knoop door en stelt hij de definitieve getuigenlijst op. Het proces gaat van start op vrijdag 18 februari met de voorlezing van de akte van beschuldiging.