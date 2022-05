Vader van Maïlys haalt uit: “Hij heeft de enige vrouw vermoord die hem ooit graag zag”

Op het assisenproces tegen Alexander Dean, de 29-jarige man uit Varsenare die beschuldigd wordt van viervoudige moord en foltering, heeft de vader van Maïlys Descamps getuigd. “Hij had de blik van een moordenaar, ik was bang van hem”, getuigde de vader.

Nadat gisteren al de moeder van Maïlys kwam getuigen, was het vandaag de beurt aan de vader. Het koppel is gescheiden in 2016, een jaar voor de moordende tocht van Alexander Dean. Vader Frédéric Descamps begon zijn getuigenis bij de vroege jeugd van zijn overleden dochter. “Als kind was zij echt een poppemieke, echt een schoon meisje. De grote ommekeer kwam er na haar communie, met die laptop. Ze wou contacten maken, normaal voor een puber. Maar dan werd ze plots heel gesloten”, klonk het.

Het leven van Maïlys speelde zich van dan af vooral online af. “Ze ging op verkenning op internet: filmpjes bekijken op Youtube, bijvoorbeeld. Wij als ouders probeerden daar controle op te houden. Tussen haar 12 en 14 jaar groeide dat mooi poppemieke uit tot een rebel. Ze was nog altijd de liefheid zelf, de vrolijkheid zelf, maar ze werd beïnvloed door de gevaren het internet. En ze is door die gevaren gepakt. Ze heeft mensen leren kennen die ze zonder internet niet zou leren kennen hebben”, vertelde de vader.

Klink van de deur

De ouders deden er alles aan om enige controle te houden. “In die jaren is er in haar persoonlijk leven ook heel wat gebeurd. Ik ga daar geen details over geven. Iedereen kan de touwtjes wel aan elkaar vastknopen. Wij wilden niet dat ze zich opsloot in haar kamer. Er stond een computer in de living, wij wilden dat ze die zou gebruiken zodat er toch enige controle was. Maar met die laptop sloot ze zich op. We wisten dat ze dingen deed die niet pluis waren. Ik heb er dan voor gezorgd dat de klink van haar kamerdeur was, zodat wij op elk moment zouden binnen kunnen”, klonk het.

Acht hamburgers

De voorzitter vroeg hem dan hoe hij de beschuldigde heeft leren kennen. “Ik heb Alexander Dean drie keer gezien. Maïlys wist dat het belangrijk was om haar vriendje voor te stellen. Ik zie graag welk vlees er in de kuip zit. Het was die avond een beetje onvoorbereid. Ik zag ze plots toekomen, ik zat al in mijn pyama naar tv te kijken. Kanaal Z, ik weet het nog goed. Tijdens het gesprek merkte ik geen enkel raakvlak met hem. Het enige waar hij in opging, was zijn bodybuilding. Het was snel stil, er waren veel doodse stiltes. Ik ervaarde hem als iemand die maar met één ding bezig was. Maïlys, die op zijn schouder lag te slapen, werd plots wakker en warmde zijn acht hamburgers op in de microgolf. Die at hij op in twee, drie minuten. Ik zou voor één zo’n hamburger al tien minuten nodig hebben. Ik zag toen al dat het niet mijn beste vriend zou worden”, klonk het.

Beschuldigde Alexander Dean. (gf)

De vader ging verder. “De tweede keer dat ik hem zag, was op een judotornooi van mijn zoon. Het enige wat hem toen interesseerde, was het computerspelletje dat hij bij had. De derde keer was toen ik Maïlys ging ophalen op haar werk, na de breuk tussen Alexander en Maïlys. Ik heb uren rondgereden in Brugge om haar te vinden. Ik zag haar tegen een muur staan, Alexander duwde haar met één hand tegen de muur en hield haar gsm in zijn andere hand. Ik was toen heel bang. Ik ben er toen tussen gekomen. Ik zag een blik die ik nooit zal vergeten. Het is een blik die ik nog nooit heb gezien. Dat was de blik van een moordenaar. Ik wist dat ik niet in discussie moest gaan. Mijn enige bedoeling was om haar in veiligheid te brengen. Ik heb haar meegenomen, maar mijn hart klopte duizend toeren”, vertelde de vader.

Brommertje

Het incident bleef nazinderen. “Achteraf heb ik vernomen dat hij een mes in zijn zak had en dat hij mij wou vermoorden. Mocht mijn zoon er niet bij was geweest, zegt Alex Dean zelf, zou de kans groot geweest zijn dat ik er niet meer was. Toen we uiteindelijk allemaal in de wagen zaten, waren we in shock. Ik heb meteen gebeld naar de moeder van Maïlys, van wie ik toen al gescheiden was. Ik heb haar gewaarschuwd dat ik iemand had gezien die tot erge dingen in staat was. Dat ze haar deur moest sluiten en haar auto moest binnen zetten. Ondertussen bleef Alexander Dean met zijn brommertje ons achtervolgen. Aan elk rood licht hier op de ring van Brugge was hij daar, tot we via een klein weggetje zijn weggeraakt”, klonk het.

Slachtoffer Maïlys Descamps. (gf)

“U had ook de indruk dat Maïlys volwassener was dan hem, die ouder was?”, vroeg Jef Vermassen aan zijn cliënt. “Hij (doelt op Alex Dean, LK) heeft hier toegegeven tijdens zijn ondervraging dat Maïlys veel verstandiger en socialer was dan hem. Eigenlijk siert hem dat, op een vreemde manier. Dat was ook zo, Maïlys was heel clever”, antwoordde de vader. Op haar achttiende verjaardag, in september 2016, merkte hij dat zijn dochter ongelukkig was. “Super-ongelukkig, maar ze hield dat potje gedekt. Ze was heel blij om mij en mijn ouders terug te zien. Ik herkende ze eerst niet, want ze had haar haren wit gekleurd. Maar ik voelde meteen haar warmte terug”, sprak de vader, met een snik in zijn stem. “Ze vertelde me dingen over Alex, maar niet alles, daar was ze te fier voor”, zei hij.

Ziel verloren

“Wat doet het met u om uw dochter te verliezen?”, vroeg Vermassen. “Dat kan men zich niet voorstellen. Je verliest je ziel. Je bent daar leeg van. De levenslust is weg. Ik kan niet meer genieten. Ik heb vroeger twee huizen gebouwd, zonder probleem. Als ik nu een dressing in elkaar moet steken, doe ik dat huilend en duurt het een week. Ik wil mijn badkamer schilderen en ik ben er al zes maand mee bezig. Hij heeft de enige vrouw vermoord die hem ooit heeft liefgehad. Het enige dat ik nog kan doen, is de eer van Maïlys verdedigen”, zei de vader.

Gezeik

Daarop stak hij een monoloog af, gericht aan de jury. “U hebt geen idee wat het is om een reconstructie bij te wonen, om te zien hoe uw dochter koel, emotieloos en theatraal wordt vermoord. Hoeveel pijn het doet om de begrafenis van je dochter te moeten organiseren, een kist te kiezen. Hoe lang de lijdensweg van vijf jaar is naar een assisenproces. En dan hopen dat je dochter die door de modder wordt gesleurd op dat proces. U hebt geen idee wat het is om hier als vader het geklaag en het gezaag van Alexander Dean te moeten aanhoren, zijn gezeik ook over zijn zogenaamde zelfmoordpogingen. Om die zogezegd pornografische foto’s van mijn dochter te moeten bekijken”, zei de vader.

Geen kritiek

Hij werd onderbroken door voorzitter Willem De Pauw. “Ik kan u nu niet toelaten om kritiek te geven op gelijk welke partij. U krijgt nog het woord tijdens de pleidooien”, klonk het. “Ik wil alleen nog zeggen dat ik zeer trots ben op mijn dochter die de moed en het verstand heeft gehad, in die opname van 13 minuten, dat er geen twijfel is over hoe Maïlys toen was. Dat laat geen plaats voor interpretatie. Er is hier maar één schuldige. Er bestaat geen straf die het leed kan wegnemen van alle slachtoffers. Wij lopen daar levenslang mee rond”, klonk het. “Wij gaan hier niet de nagedachtenis van uw dochter bezoedelen, dat is absoluut niet onze bedoeling. Als we dat gedaan hebben, bied ik u daarvoor onze excuses aan. Ik voel met u mee en ik wens u oprecht veel sterkte”, reageerde Johan Platteau, advocaat van Alexander Dean.