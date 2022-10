Twaalf jaar na de moord op Milena verschijnt haar vriend voor het assisenhof

Twaalf jaar nadat het lichaam van de Bulgaarse zigeunerin Milena Raycheva (26) gevonden werd in de duinen van Zeebrugge, staat haar toenmalige vriend Kenan Bulut (57) vanaf vrijdag terecht voor het hof van assisen. “Niets mee te maken”, houdt de Turks/Nederlandse wietkweker vol.

Het waren de kinderen van een koppel Zwitserse toeristen die op 17 augustus 2010 alarm sloegen. De kinderen hadden tijdens het spelen een hand uit het zand zien steken. De politie werd erbij gehaald maar de speurders hadden alle moeite van de wereld om de vrouw te identificeren. Haar DNA matchte niet meteen met een verdwijningsdossier. Ook een gezichtsreconstructie en de verspreiding van een robotfoto leverde niets op. Pas drie jaar later, in 2013, kon Interpol Duitsland de link leggen met een verdwijningsdossier uit Bulgarije. Het tot dan toe onbekende lichaam bleek dat van de vermiste Milena Raycheva te zijn, een 26-jarige zigeunervrouw uit Bulgarije die een tijdlang in Nederland verbleven had.

Wietkweker

Tijdens haar verblijf in Rotterdam leefde Milena Raycheva samen met haar Turkse vriend Kenan Bulut. De man, die de kost verdient als wietkweker, onderhield Milena en het zoontje dat hij samen met haar heeft. De Belgische speurders besluiten eerst de familie van Raycheva te verhoren. Daar vernemen ze dat Milena bedreigd werd door Kenan Bulut, die eigenlijk nog altijd een koppel vormde met zijn ex-vrouw met wie hij vijf kinderen heeft. Volgens de familie-Raycheva had Milena ermee gedreigd om de ex-vrouw van Kenan Bulut in te lichten over hun relatie en hun zoontje. Ze vermoeden dat Kenan dan ook iets met de verdwijning en de moord van Milena Raycheva te maken heeft.

Slachtoffer Milena Raycheva (gf)

Het is uiteindelijk ook in het bed van zijn ex-vrouw dat Kenan Bulut aangetroffen en gearresteerd wordt. Al van bij zijn eerste verhoor ontkent hij iets met de feiten te maken te hebben. “We zouden een reisje maken naar Engeland. Toen ik in Calais stond aan te schuiven om tickets te kopen voor de overtocht, kreeg ik plots een sms’je van Milena die in de wagen bleef. Ze schreef dat ze weg was en dat ik haar niet meer moest opzoeken. Toen ik terugkwam bij de auto, bleek ze inderdaad verdwenen. Met 7.000 euro die ze van mij stal. Ik was kwaad en ben vertrokken”, verklaarde hij zonder verpinken. Tijdens een test met de leugendetector bleek hij overduidelijk te liegen, maar ook daar had Bulut een uitleg voor. “Jullie gebruiken een valse machine”, klonk het.

Levenslang

In 2017 besloot de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling om hem vrij te laten onder het betalen van een borgsom van 25.000 euro. Bulut vertrok terug naar Rotterdam maar belandde daar twee jaar later opnieuw in de cel. Bij een brand in zijn appartementsgebouw kwam een jongeman om het leven, Bulut bleek de brand aangestoken te hebben. Hij kreeg daar tien jaar cel voor, maar de zaak hangt momenteel nog voor het Nederlandse hof van beroep. Na aanvullend onderzoek in 2019 besloot het gerecht in 2021 dat er voldoende aanwijzingen zijn dat Kenan Bulut de enige verantwoordelijke is voor de moord op zijn ex-vriendin Milena Raycheva. Vanaf vrijdag staat hij daarvoor terecht voor het Brugse hof van assisen. De man riskeert levenslang.