Spontane verklaringen van getuige bij politie kunnen ander licht werpen op assisenzaak dubbele kotmoord in Kortrijk

Na de zitting van woensdag heeft een getuige van het assisenproces over de dubbele kotmoord spontaan verklaringen afgelegd aan de politie. Volgens openbaar aanklager Serge Malefason kunnen die verklaringen een ander licht werpen op de zaak. De verdediging plaatste vraagtekens bij de hele kwestie en wil eerst de geluidsopname van het gesprek horen.

Omar O. verklaarde woensdag dat hij in de nacht van 30 september op 1 oktober 2018 een joint ging vragen aan Mohammad Taqi Musawi (24). Volgens de getuige leek Youlia Soboleva (19) geschrokken toen ze op dat moment naar buiten kwam. Meerdere andere details uit zijn verklaring ontkende O. plots. Nochtans had de man indertijd bijvoorbeeld verklaard dat de beschuldigde die nacht een mes achter zijn rug verborg.

Spontane verklaring

De getuige in kwestie werd door de politiezone Vlas naar het assisenhof gebracht. Tijdens de terugrit begon hij volgens de procureur-generaal spontaan te praten met de politiemensen. “Uit het pv daarover blijkt dat een getuige andere zaken heeft verteld die een ander licht kunnen werpen op deze zaak.” Naar aanleiding daarvan wil het OM O. en de betrokken politiemensen als getuigen oproepen. “Het gaat om concrete informatie die mijns inziens relevant is bij de beoordeling van schuld of onschuld.”

Geluidsopname

Meester Dennis Van Overstraeten verzette zich tegen de neerlegging van het pv. “Dat gesprek zou ook opgenomen zijn, maar de toestemming moet gevraagd worden van de persoon die opgenomen wordt.” De verdediging merkte op dat O. ook geen bijstand kreeg van een advocaat. Uiteindelijk kregen alle partijen de toestemming om de geluidsopname eerst te beluisteren, maar dat is voorlopig nog niet gebeurd. Daarnaast suggereerde meester Van Overstraeten ook dat de plotse verklaringen in scène gezet lijken. “Hij zat zogezegd voor iets anders op het politiekantoor toen hij hoorde dat hij hier gisteren moest zijn. Maar in werkelijkheid was hij aan het fitnessen. Dat is me allemaal toch iets te eigenaardig.”

Na de discussie over de loslippige O. werden toch enkele andere getuigen gehoord. De vrienden van Nessar Jamshidi (18) schetsten een positief beeld van het slachtoffer. “Dat was een zeer goeie jongen. We zaten ook samen op school en in het asielcentrum. Ik heb niets slechts gezien van hem.” Zabi A. was tijdens het onderzoek een stuk negatiever over Mohammed Musawi en zijn broers, maar dat klonk op de zitting anders. “Ik moet dat niet verklaren, de politie weet ook wie een goed karakter heeft en wie niet.”

Relatie

De kameraad van Jamshidi herinnerde zich nog hoe hij een relatie aanknoopte met Youlia Soboleva. “Ze zijn uit elkaar gegaan omwille van haar zwangerschap. Nessar zei dat ze allebei nog jong waren en dat hij momenteel geen kind wilde.” Het bleef wel onduidelijk of de slachtoffer op het moment van de relatie nog echt een koppel vormden.

“Volgens mij was Nessar een lieve en intelligente jongen, die studeerde in België”, bevestigde een andere vriend. Ondanks zijn verklaringen in het dossier bleek Atiqullah M. eigenlijk niets te weten over zijn relatie met Soboleva. “Ik heb van Zabi over die relatie gehoord. Toen hij met mij omging, had hij niet zoveel contact met het meisje.” Ook zijn beweringen over Musawi en zijn broers werden afgezwakt. “Ik heb persoonlijk de familie niet zien dealen, maar ik heb het wel horen zeggen.”

Naqibullah A. verklaarde eveneens dat hij de vriendin van Jamshidi eigenlijk nooit had gezien. “Ik dacht eerst dat het een grap was, maar blijkbaar verwachtten ze toch een kindje. Ik weet niet wanneer die relatie begon en wanneer dat gedaan was.” Voorzitter Vincent Vereecke merkte op dat A. nochtans had verklaard dat Jamshidi in het station eens werd lastiggevallen door Soboleva. “Dat heeft Nessar me verteld, maar ik heb dat niet gezien.”

Opnieuw bleef de getuige op de vlakte over de familie van de beschuldigde. Tijdens het onderzoek stelde A. nochtans dat Jamshidi geen contact meer wilde met Nessar, uit schrik voor de familie Musawi. “Ik heb niet gezegd dat Taqi geen goed karakter had. Dat kan je niet zien op een paar maanden in de fitness.”