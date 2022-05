Speurders overlopen volledige onderzoek, Dean blijft naar de grond kijken

Op het assisenproces tegen Alexander Dean, de 29-jarige man uit Varsenare die beschuldigd wordt van viervoudige moord en foltering, hebben het speurdersteam van de federale politie en de onderzoeksrechter getuigd. De beschuldigde bleef tijdens de urenlange uiteenzetting naar de grond kijken en gaf geen krimp.

Hoofdinspecteurs Marnix Vandewalle en Andy Dewulf van de federale politie en onderzoeksrechter Kathleen Vandenberghe hadden een powerpoint-presentatie voorbereid. Aan de hand van ruim tweehonderd slides deden ze het onderzoek naar de vier moorden in detail uit de doeken. Uit het relaas van de speurders bleek dat Maïlys op 27 juli – twee dagen na de feiten – door de Brugse politie zou verhoord worden, als slachtoffer van belaging door Alexander Dean.

Topless

“In de vuilnisbak in Maïlys’ slaapkamer vonden we een aantal foto’s van Alexander Dean en Maïlys samen”, vertelde hoofdinspecteur Dewulf. “De foto’s lagen in de vuilnisbak. In een mapje in de kast in de woonkamer vonden we vier foto’s van Maïlys, waarvan twee topless, en een aantal pagina’s met afgedrukte chatgesprekken van Maïlys met ene T.V.R.”, vertelde de speurder. In dat gesprek spreekt Maïlys over ‘een fotograaf’ die haar ongevraagd aanraakte. De speurders moesten toegeven dat ze niet konden achterhalen wie die pagina’s met foto’s en chatgesprekken in de kast had gelegd.

Verdrietig

Nadat Alexander Dean gearresteerd werd, verhoorde onderzoeksrechter Kathleen Vandenberghe de verdachte. “Hij ontkende toen nog. Hij zei dat hij afscheid wou nemen van Maïlys en dat hij had aangekondigd zelfmoord te plegen in een filmpje, maar dat daar niemand van zijn vrienden op had gereageerd. Hij had nochtans gehoopt dat iemand hem zou willen stoppen, maar dat gebeurde niet. Hij voelde zich daar heel verdrietig over”, klonk het. Opmerkingen op zijn aanhouding had Alexander Dean niet, maar hij vond het wel nodig een aantal typfouten in het verhoor aan te duiden.

7.000 sms’jes

De speurders analyseerden ook de gsm van Maïlys in de periode voorafgaand aan de moorden. Daaruit bleek dat zij en Alexander Dean op enkele maanden tijd 7.000 sms’jes naar elkaar stuurden. Ook de laptop van Maïlys werd onder de loep genomen. Daaruit bleek dat ze via Skype met minstens tien personen sprak over een fotograaf of over een verkrachting. Zowat alle Skype-gesprekken gingen over seks, de gesprekspartners waren telkens mannen die het meisje leerde kennen op een datingsite.

Maïlys Descamps. (gf)

Ook de fotoshoots van Maïlys bij fotograaf Jeroen Verstraete werden bekeken. Het meisje poseerde verscheidene keren voor de lens van de fotograaf, zowel gekleed als naakt. Tijdens chatgesprekken op Skype vertelt ze daar ook over. Aan sommige van haar gesprekspartners vertelt ze dat de ‘fotograaf een pedo is’ en dat hij ‘zijn handen niet thuis houdt’.

GSM kapot

Uit het relaas van de politiemensen bleek dat de moeder van Maïlys meerdere keren contact probeerde te leggen met haar dochter, die samenwoonde met Alexander Dean. “Antwoord gewoon eens. Ben je wel veilig?”, klonk het onder andere. In februari 2017 verbrak Alexander Dean de relatie met Maïlys Descamps en trok ze in bij een jongen. “Hij heeft mijn gsm kapot gesmeten en me midden in de nacht gewoon op straat gezet”, stuurde ze naar haar oma. Later verzoent het koppel zich en blijkt duidelijk dat Alexander Dean het plan had opgevat om Jeroen Verstraete aan te vallen. Tegen Maïlys zegt hij daarover dat hij dat doet om haar te beschermen. “Dank je”, zegt het meisje daarover.

Liefde

Johan Platteau, de advocaat van Alexander Dean, stelt zich daarop recht. “Men toont hier alle spanningen in de relatie aan, maar er was ook heel veel liefde. Maïlys stuurde onze cliënt heel wat sms’jes waarin ze schrijft hoe graag ze hem ziet. Men moet die sms’jes dan ook hier aan bod laten komen”, foetert hij. Voorzitter Willem De Pauw gaf de advocaat de raad om woensdag, tijdens de vragenronde aan de speurders, de sms’jes voor te lezen.

Op 20 mei 2017 is de relatie tussen Maïlys Descamps en Alexander Dean voorgoed verleden tijd. Daags nadien breekt Alexander Dean al binnen op het domein van Jeroen Verstraete in Sint-Amandsberg. Hij smeekt Maïlys via berichtjes ook om terug te keren bij hem en wacht haar op aan haar werk. Op 25 mei stuurt ze hem een laatste sm’je: ‘ik ga niet meer met je mee’. Tien dagen later belt de moeder van Maïlys naar de politie omdat Alexander Dean zich in haar tuin ophoudt.

Alex Dean. (gf)

Ondanks de smeekbedes van Alexander Dean en het dreigen met zelfmoord blijft Maïlys Descamps hem afhouden. Dean volhardt en kondigt aan dat hij Jeroen Verstraete gaat aanvallen. Hij post ook filmpjes op YouTube waarin hij zijn afscheid aankondigt. “Ik weet niet of ik die video’s moet geloven. Ik heb van je gehouden maar het heeft niet mogen zijn. Nu moet ik even egoïstisch zijn en jij zou dat beter ook doen”, stuurt Maïlys hem. Op 24 juli, om 1.17 uur ’s morgens stuurt Alexander Dean een laatste sms’je: ‘ik hou van je’. Maïlys reageert niet. Een paar uur later komt Dean aan in Sint-Amandsberg, waar hij effectief Jeroen Verstraete zal doden.

Morgen gaan de speurders en de onderzoeksrechter verder met hun exposé. Dan zullen ze onder andere ook het filmpje tonen dat Maïlys maakte met haar gsm, vlak voor ze vermoord werd.