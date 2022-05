Slachtoffer Jeroen Verstraete stond bekend als fantast, maar was ook “een teddybeer”

Op het assisenproces tegen Alexander Dean (29) is slachtoffer Jeroen Verstraete (39) door meerdere getuigen omschreven als een fantast. Zijn kennissen en familieleden benadrukten wel dat hij ook steeds joviaal en behulpzaam was.

“Het was een degelijke jongeman. Een vrij vriendelijke ook. Loyaal en handig”, verklaarde zijn stiefvader. “Hij was af en toe wel wat onstuimig, maar dat hoort erbij.”

Vaak gepest

Marc M. zag hem als een stoere beer met een gouden hart. “Hij heeft dus wel bepaalde verhalen die nogal gekleurd waren. Dat ging over legeroperaties, over zijn ervaringen met moto’s en over zijn vrachtwagens.”

Zijn zus Sybiel herinnerde zich hoe Jeroen als kind vaak werd gepest op school. “We hebben nooit een dichte band gehad. Ik weet nog hoe ik als klein meisje regelmatig tussenkwam op de speelplaats.”

Rijke fantasie

Zijn speciaal gevoel voor humor en zijn rijke fantasie werden volgens de getuige ook veroorzaakt doordat hij zich eenzaam voelde. “Hij maakte niet zo vlot contact met mensen. Als hij speciale zaken begon te vertellen, had hij wel de aandacht. Ik vermoed dat zich dat uitgebreid heeft naar allerlei dingen verzinnen om erbij te horen.”

Toen Jeroen Verstraete een relatie had met zijn dochter, liet Hendrik M. hem een tijdje in zijn café werken. “Het cliënteel is nog altijd bezig over de fantasie van onze rosse. Een van zijn verhalen was dat hij met een F-16 onder de Arc de Triomphe is gevlogen.”

Erfenis verkocht

Op zich had de getuige dus goede herinneringen aan het slachtoffer. “Het enige is dat hij in de kas heeft gezeten. Hij kon zijn handen niet thuishouden. Dat is ook de reden dat hij op staande voet is buitengevlogen.”

Later liet M. Verstraete wel nog in het huis van zijn grootmoeder wonen, maar ook daar liep het verkeerd. “Heel mijn erfenis heeft hij verkocht. Al mijn bronzen beelden waar ik een enorme waarde aan hechtte en twee schilderijen van mijn grootouders.” Voor die feiten kreeg Verstraete volgens de getuige uiteindelijk drie maanden cel.

Op zoek naar zichzelf

Zijn dochter Nele benadrukte dat het slachtoffer zich tijdens hun relatie steeds respectvol opstelde. “Jeroen was een hele lieve jongen, die het heel lastig had met de scheiding van zijn ouders. Hij was daar eigenlijk wat gebroken uitgekomen. Hij was eigenlijk nog steeds op zoek naar zichzelf.”

Ook op de breuk reageerde hij na een viertal jaar heel rustig. “Die jongen heeft mij niks misdaan, hij kreeg gewoon zijn leven niet georganiseerd.”

Teddybeer

Ook Tania B. verklaarde dat Jeroen Verstraete graag opschepte, maar eigenlijk toch een klein hartje had. “Jeroen was iemand die heel goed kon luisteren. Hij was ook echt een teddybeer.”

De getuige leerde de Gentenaar kennen toen ze voor hem poseerde, al hadden ze ook een tijdje een relatie. Ze kon zich niet voorstellen dat Verstraete minderjarige meisjes fotografeerde of met hen naar bed ging. “Jeroen zag liever oudere dames en was steeds respectvol op seksueel vlak.”

Angstig

Een tweetal maanden voor zijn dood zette de hobbyfotograaf zelf een punt achter hun relatie. “Hij heeft die relatie zelf stopgezet, omdat hij bang was dat er iets ging gebeuren met mij. Hij was heel angstig de laatste maand.”

Ook volgens de bevriende fotografe Tania H. was Verstraete helemaal ondersteboven van de inbraken. “Hij duwde iedereen weg. Hij dacht aan motorbendes, maar het zal misschien iets anders geweest zijn”, verwees ze naar de beschuldigde.

De verdediging confronteerde H. met het feit dat Verstraete de toen 16-jarige Maïlys Descamps tijdens een fotoshoot had vastgebonden. “Dat vind ik niet verantwoord. Dat zie ik echt niet zitten dat hij dat doet. Daar schrik ik echt van. Dat is niet het beeld dat ik van hem heb.”