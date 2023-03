Sébastien Bellin (ex-BC Oostende) vergeeft beschuldigden van aanslagen in Brussels Airport en reikt hen de hand

Sébastien Bellin, de gewezen topbasketter die lange tijd voor Oostende speelde en gewond raakte tijdens de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussels Airport, heeft donderdag op het proces zijn vergiffenis uitgedrukt tegenover de beschuldigden. “Dat is voor mij de laatste stap in mijn genezing, en kan voor de beschuldigden het verschil betekenen tussen rotten in de cel en genezen”, aldus de 44-jarige man.

Bellin zou naar New York vliegen op 22 maart 2016, maar stond vlak bij de tweede bom toen die ontplofte. Hij raakte zwaargewond aan zijn benen. Hij kwam echter naar de rechtbank met een boodschap van positiviteit, want de vreselijke aanslagen hebben ook getoond hoeveel liefde mensen hebben voor elkaar.

Boodschap richting de beschuldigden

De ondernemer sprak op het einde van zijn getuigenis de beschuldigden aan. “Heren, jullie advocaten hebben geëist dat jullie als mensen worden behandeld. Ik vraag vandaag om ons ook als mensen te behandelen, te luisteren, naar ons te kijken. Ik heb beslist om jullie te vergeven, op die manier maak ik mezelf los van de wreedheden waarvan jullie beschuldigd worden. Ik wil nog meer plaats geven aan de liefde en maak me los van de haat waarvan jullie beschuldigd worden”, aldus Bellin, terwijl de beschuldigden wel degelijk naar hem leken te kijken.

De missie van de terreurgroep is mislukt, aldus Bellin. “In plaats van mij te vernietigen hebben jullie van mij een mens gemaakt met een ongekende energie, medeleven, tolerantie en open geest. Met nog meer menselijkheid, een menselijkheid die de bommen niet hebben kunnen laten uitdoven. Ik zit hier niet voor jullie als slachtoffer, maar als overlevende. Ik heb de wreedheden overwonnen”, aldus de man.

Vergiffenis

Voor hem is vergiffenis de laatste etappe om te genezen. “Er is een groot verschil tussen herstellen en genezen. Ik heb het geluk gehad dat verplegers, chirurgen en artsen me hebben helpen herstellen. Maar genezen is ingewikkelder, en jullie vergeven is de laatste stap. Er is geen plaats in mij voor haat en revanche.”

Ook gaf Bellin de beschuldigden raad en reikte hij hen de hand, “met de kracht van de vergiffenis, die voor jullie ook de eerste stap kan zijn van een lange genezing”. “Ik ben bereid om jullie te helpen, want vergiffenis kan voor jullie het verschil zijn tussen rotten in de gevangenis en genezing.”