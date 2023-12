Scheutistenproces: jury in beraad met 24 schuldvragen

Donderdagochtend zijn de twaalf juryleden van het Scheutistenproces – met onder anderen Serge Berten uit Menen als slachtoffer – voor het hof van assisen van Vlaams-Brabant in Leuven in beraad gegaan na een woordje uitleg van voorzitter Peter Hartoch. De jury zal op 24 vragen moeten antwoorden. De kwestie draait voor de meeste beschuldigden erom of ze deel uitmaakten van de zogenaamde Gemeenschappelijke Criminele Onderneming.

Die onderneming had volgens het openbaar ministerie het doel om op systematische wijze misdaden tegen de mensheid te plegen op de bevolking van Guatemala. Op die manier kunnen de vijf beschuldigden, leden van de absolute elite van het land, toch schuldig bevonden worden aan feiten die ze niet zelf fysiek uitvoerden.

Vertraging

De zitting begon donderdag met een halfuur vertraging en excuses daarvoor van voorzitter Hartoch. “Er moesten nog praktische zaken geregeld worden. Het is laat geweest”, liet hij weten. Daarop sloot hij de debatten formeel en las hij de vragen voor alle beschuldigden voor.

Een vraag was daarbij voor minister van Defensie Angel Anibal Guevara Rodriguez, vijf voor stafchef Benedicto Lucas Garcia (broer van de president) en zes voor minister van Binnenlandse Zaken Donaldo Alverez Ruiz, speciaal commandochef Pedro Garcia Arredondo en inlichtingenbaas Manuel Antonio Callejas y Callejas.

In beraad

Hartoch merkte ook op dat twee verhoren, met een Guatemalteekse getuige en een Belgische zuster die in Guatemala was, niet konden dienen als ‘hoofdbewijs’. De verhoren waren via videocall gevoerd, zonder dat er bij de getuigen een officiële afgevaardigde van justitie was. Ze kunnen wel dienen als ondersteunend bewijs.

Daarop gingen de juryleden in beraad. Hun oordeel wordt, ruim geschat, in de namiddag verwacht.