Ruim honderd getuigen op proces tegen moordende bodybuilder Alex Dean

In het Brugse assisenhof is de voorbereidende zitting gehouden voor het assisenproces tegen de 29-jarige Alexander Dean uit Varsenare. De jongeman staat vanaf 6 mei terecht voor een moord in Sint-Amandsberg bij Gent en drie moorden in Moere bij Gistel in de zomer van 2017. Op het proces zullen ruim honderd getuigen verhoord worden.

Bij de start van de zogenaamde preliminaire zitting woensdag bleek de 29-jarige Alexander Dean uit Varsenare in niets meer te lijken op de stoere bodybuilder die hij was op het moment dat hij vier moorden pleegde. De indrukwekkende spieren kon hij in de gevangenis duidelijk niet onderhouden. Onder begeleiding van vier agenten kwam hij de zaal binnen, gekleed in het grijze gevangenisplunje.

Voorzitter Willem De Pauw identificeerde Alexander Dean bij het begin van de zitting en legde hem uit dat de zitting alleen dient om eventuele procedurele elementen op te werpen en de getuigenlijst samen te stellen. Over die eerste kwestie vroeg niemand het woord, wat het aantal getuigen betreft wordt het proces een uitputtingsslag. Het parket vroeg 84 getuigen en ook alle partijen hadden graag nog een aantal extra mensen aan bod laten komen. Daarmee komt het aantal potentiële getuigen op 110. Op woensdag 9 maart zal de voorzitter daarover de knoop doorhakken.

Alex Dean. (gf)

De feiten waarvoor de jonge seriemoordenaar terecht staat, dateren van de zomer van 2017. Alexander Dean kon het niet verkroppen dat zijn vriendinnetje Maïlys Descamps (18) het definitief met hem had uitgemaakt en besloot in een depressieve bui om aan een moordende tocht te beginnen. Die raid startte hij in de nacht van 24 op 25 juli in Sint-Amandsberg bij Gent. Doelwit was fotograaf Jeroen Verstraete (39) die eerder op vraag van Maïlys nogal pikante foto’s van het meisje had genomen tijdens een fotoshoot.

Alexander Dean drong de woning binnen waar de fotograaf verbleef, wachtte zijn slachtoffer op en knevelde de man onder bedreiging van een mes. De hele nacht lang martelt hij zijn slachtoffer en laat hij hem smeken om in leven te blijven. Uiteindelijk steekt Alexander Dean zijn slachtoffer recht in het hart en laat hem levenloos achter.

Fotograaf Jeroen Verstraete. (gf)

Na de moord in Gent begeeft Alexander Dean zich naar de woning van Maïlys Descamps in Moere bij Gistel. Daar verschuilt hij zich in de tuin en wacht tot Maïlys thuis komt. Het meisje schrikt zich rot wanneer ze op Alexander Dean botst en belt met haar moeder, die op reis is. De moeder trommelt vanuit het buitenland haar ouders op, die een kijkje komen nemen. Alexander Dean bedreigt het drietal met zijn mes en zegt ‘te willen praten’.

Slachtoffer Maïlys Descamps. (gf)

Ook dat gesprek mondt uiteindelijk uit in moord. Eerst steekt Alexander Dean zijn ex-vriendin in het hart, daarna gaat hij grootvader Gerry Cappon (68) en vervolgens grootmoeder Marie-Josée Vanleene (64) met het mes te lijf. De drie slachtoffer sterven ter plaatse. Na de moorden vlucht Alexander Dean naar Oostende, waar hij in de McDonalds gaat ontbijten en uiteindelijk gearresteerd wordt in de Delhaize na een tip van een alerte winkelbediende.

Sindsdien zit Alexander Dean in de gevangenis in Brugge. Bij zijn eerste verhoor ontkende hij ook maar iets met de moorden te maken te hebben, maar uiteindelijk ging hij overstag. In zijn verhoren gaf hij aan dat hij depressief was en dat hij het niet aankon dat Maïlys volgens hem op verkeerde pad was en met foute jongens afsprak.

Steroïden

Zijn raadsman, Johan Platteau, liet ook extra onderzoek uitvoeren om te zien of het gebruik van steroïden door zijn cliënt – die een fervente bodybuilder was – mogelijk een rol speelde in de feiten. Een zeskoppig college van deskundigen besloot van niet.

De jury voor het assisenproces tegen Alexander Dean wordt op dinsdag 3 mei samengesteld. Op vrijdag 6 mei start het proces dan echt. Het zal wellicht ruim twee weken duren. Voor de vier moorden en voor de foltering van Jeroen Verstraete riskeert Alexander Dean een levenslange gevangenisstraf.