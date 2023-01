Ruim 50 mensen komen getuigen op assisenproces rond fatale ripdeal in Roeselare

Op vrijdag 10 februari gaat in Brugge het assisenproces van start tegen Sacha Brunessaux (22) uit Roeselare. De jongeman moet zich verantwoorden voor doodslag op Menenaar Agaverdi Mahmudov (18), die in februari 2020 werd doodgeschoten tijdens een fout gelopen ripdeal. Brunessaux ontkent dat hij het wapen meebracht en het slachtoffer wou doden. “Hij loste één enkel schot en dan nog in de arm”, aldus advocaat Johan Platteau.

Op 25 februari 2020 sprak Sacha Brunessaux ‘s avonds met vier jonge mannen af in het Geitepark in Roeselare. De student, die die dag zijn twintigste verjaardag vierde, wou 250 gram cannabis verkopen aan de andere jongelui, onder wie Agach Mahmudov uit Menen. Maar toen duidelijk werd dat de afnemers niet van plan waren om de drugs te betalen liep de situatie compleet uit de hand. Wat er zich precies afspeelde blijft onduidelijk, maar Brunesseaux loste een schot met een vuurwapen en Mahmudov werd door de kogel geraakt. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Brunessaux nam na de feiten de benen maar kon in zijn woning in de Groenestraat worden opgepakt. Onderzoek wees uit dat de twintiger al anderhalf jaar drugs aan de man bracht. In zijn woning troffen de speurders 76 gram amfetamines en 75 gram cocaïne aan. In totaal zou hij zo’n drie kilogram cannabis aan de man hebben gebracht. Dat deed hij veelal per fiets, het als op het moment van de feiten. Zijn handeltje leverde hem vorig jaar nog een jaar voorwaardelijke celstraf op voor de Kortrijkse strafrechtbank. Zo’n 20.000 euro aan drugsgeld werd toen verbeurd verklaard.

Voorbedachtheid geschrapt

In de loop van het onderzoek werd de voorbedachtheid van de feiten geschrapt waardoor Brunessaux zich niet voor moord maar wel voor doodslag zal moeten verantwoorden. Tijdens zijn proces zal hij het oogmerk om te doden betwisten. “Mijn cliënt blijft erbij dat hij het vuurwapen zelf niet meebracht maar het tijdens de schermutseling kon bemachtigen van zijn belagers”, stelt Johan Platteau, de advocaat van Brunessaux. “Het wapen ging af tijdens het gevecht. Mijn cliënt loste slechts één enkel schot en dan nog in de arm. Dat doe je niet als je iemand wil doden. Ongelukkigerwijze kwam de kogel uiteindelijk in de romp terecht en werd de longslagader geraakt. Dat heeft mijn cliënt nooit gewild.”

Vier Roemenen

Dinsdagmiddag werd de lijst met getuigen overlopen tijdens de preliminaire zitting. De familie van het slachtoffer vroeg om vier Roemenen als getuige op te roepen. Zij waren na de feiten als eerste ter plaatse, samen met een huisarts die de eerste zorgen toediende. De verdediging wil dan weer enkele mensen uit het gevangeniswezen als moraliteitsgetuigen laten verhoren. Op 11 januari zal voorzitter Joeri Pieters de lijst definitief vastleggen.

Op dinsdag 7 februari wordt de jury samengesteld en op vrijdag 10 februari gaat het eigenlijke proces van start met de voorlezing van de akte van beschuldiging door procureur-generaal Roeland Vasseur. Naast de ouders en de broer van het slachtoffer zullen ook twee kompanen van Agach Mahmudov zich burgerlijke partij stellen in de zaak. Voor doodslag riskeert Sacha Brunessaux 30 jaar opsluiting.

(AFr)