Proces ligt stil: verdediging bodybuilder vraagt nieuw psychiatrisch onderzoek

Johan Platteau en Brecht Horsten, de advocaten van Alexander Dean, gaan het assisenhof vragen om een nieuw college van psychiaters aan te stellen. De raadslieden gaan niet akkoord met de gerechtspsychiaters, die hun cliënt toerekeningsvatbaar noemen. Ze dringen aan op een internering.

Advocaat Johan Platteau was vanmorgen niet aanwezig op de zitting. Zijn medewerker Brecht Horsten nam de honneurs waar in de advocatenbank. Het is om 11 uur nog altijd wachten op Johan Platteau, maar ondertussen is uitgelekt waarom hij afwezig is. De advocaat heeft een besluitenbundel klaargestoomd waarin hij aan de voorzitter van het assisenhof vraagt om een nieuw college van psychiaters aan te stellen.

De verdediging is niet akkoord met het college dat door het gerecht aangesteld werd om hun cliënt te onderzoeken. Zij kwamen tot de bevinding dat Alexander dan wel een ‘narcist met psychopate trekken’ is, maar dat hij wel degelijk toerekeningsvatbaar is. De verdediging ziet dat anders en dringt aan op een internering van hun cliënt.

De démarche van de verdediging is niet verrassend. Al in zijn openingswoord had meester Platteau de internering aangehaald. “Onze cliënt beseft nu al dat hij ofwel zeer zwaar gestraft ofwel geïnterneerd zal worden”, zei hij toen. Zijn medewerker Brecht Horsten krijgt straks het woord om het verzoek toe te lichten, eens advocaat Platteau de besluiten doorgestuurd heeft.

Voorzitter Willem De Pauw en zijn twee bijzitters, oud-rechters Paul Gevaert en Marc Allegaert, moeten zich dan buigen over het verzoek van de verdediging. In een zogenaamd tussenarrest moeten ze daar een beslissing over nemen. Tot dan ligt het proces stil.