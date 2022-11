Pijnlijke blunder aan vooravond proces: slachtoffers 22/3 opgeroepen als… kandidaat-jurylid

Pijnlijke misser bij een gerechtsdeurwaarder in Brussel: enkele slachtoffers van de aanslagen van 22 maart 2016, waarvoor de samenstelling van de jury woensdag plaatsvindt, hebben een uitnodiging gekregen om zich aan te dienen als kandidaat-jurylid. “Een materiële vergissing”, zegt persmagistraat Luc Hennart.

Met meer dan een maand vertraging na het debacle over de veiligheidsboxen voor de tien verdachten start deze week het proces over de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in de luchthaven van Zaventem en de metro in Maalbeek. Woensdag worden zo’n 700 mensen verwacht in de assisenzaal. Zij zijn geselecteerd als kandidaat-gezworene. Uit die pot van 700 moeten uiteindelijk de twaalf effectieve en vierentwintig reserve-juryleden gekozen worden die het maandenlange proces zullen volgen. Nu blijkt echter dat een gerechtsdeurwaarder in Brussel een pijnlijke vergissing heeft begaan. Enkele slachtoffers van de aanslagen, die zich burgerlijke partij stellen in het proces, hebben eveneens een brief gekregen waarin staat dat ze zich moeten melden als kandidaat-jurylid.

“Materiële vergissing”

Persmagistraat Luc Hennart van het Brusselse assisenhof bevestigt de misser, maar stelt dat het een ‘louter materiële vergissing’ betreft. “Alle dagvaardingen gebeuren via de diensten van het federaal parket. Een van de gerechtsdeurwaarders moet zich vergist hebben en het eerste blad van de bundel voor kandidaat-juryleden ook toegevoegd hebben aan de brieven voor de burgerlijke partijen. Dat is natuurlijk zeer vervelend voor de mensen die zo’n brief gekregen hebben, maar zij moeten zich geen zorgen maken. Een burgerlijke partij kan evident niet zetelen als jurylid”, zegt hij.

Enorm geschrokken

“Dit is tekenend voor de nonchalante manier waarop men met de slachtoffers omgaat”, vindt de Oostendse Myriam Gueuning die gewond raakte in Zaventem. “Ik ken verschillende mensen die zo’n brief hebben gekregen. Zij zijn natuurlijk zijn enorm geschrokken. Zoiets mag simpelweg niet gebeuren. Een gerechtsdeurwaarder zou alles toch moeten checken en dubbelchecken voor hij iets verstuurt. Justitie maakt zich, na de hele heisa over de veiligheidsboxen, nog maar eens belachelijk”, klinkt het.

De uiteindelijke startdatum van het proces is 5 december. (Laurens Kindt)