Pieter Platteeuw schuldig aan gifmoord met wonderbonen

Pieter Platteeuw (37) is maandagavond door de volksjury schuldig verklaard aan de gifmoord op zijn partner Dana Van Laeken (36). Het slachtoffer werd in oktober 2018 om het leven gebracht met ricinuszaden van de wonderboom. De verdediging had de feiten niet betwist.

De beschuldigde bracht zijn vriendin op 12 oktober 2018 met hevige maag- en darmklachten naar het AZ Groeninge in Kortrijk. In de loop van de nacht bezweek het slachtoffer, maar een doodsoorzaak kon in eerste instantie niet achterhaald worden. Pas anderhalve maand later stapte het ziekenhuis naar de politie, toen een test op ricine positief bleek.

In zijn eerste verhoren ontkende Pieter Platteeuw elke betrokkenheid bij de dood van zijn partner. De Lauwenaar opperde wel dat ze mogelijk zelfmoord had gepleegd. De ricinuszaden hadden ze zogezegd samen aangekocht om hun buxushaag te vervangen door wonderbomen. Verder onderzoek wees echter uit dat hij zich als enige met de aankoop had beziggehouden. Daarnaast kwamen ernstige relatieproblemen aan het licht, vooral rond de twee zonen uit het eerste huwelijk van de beschuldigde.

Op 28 februari 2019 werd Platteeuw door de onderzoeksrechter aangehouden, maar pas op 22 mei 2019 legde hij spontaan bekentenissen af over de feiten. De beschuldigde gaf toe dat hij meermaals de giftige bonen door het eten van zijn partner mengde. Tegen ricine bestaat geen tegengif.

De debatten over de strafmaat worden dinsdag gehouden. Platteeuw riskeert levenslange opsluiting.