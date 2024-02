Openbaar Ministerie vordert 24 jaar opsluiting voor Belarbi in Kappersmoord

Op het assisenproces tegen Abdellatif Belarbi (50) heeft openbaar aanklager Eva Brantegem 24 jaar opsluiting gevorderd. De Marokkaanse kapper werd donderdag al schuldig bevonden aan de doodslag op Alban Demora (31). Het slachtoffer werd in de nacht van 2 op 3 september 2020 in De Panne met messteken om het leven gebracht.

“Dergelijke misdaad moet uiteraard bestraft worden. Maar het moet ook een straf zijn die meneer Belarbi ervan weerhoudt om in de toekomst nieuwe feiten te plegen”, opende Eva Brantegem haar requisitoir. In de feiten zelf ziet het OM alvast geen verzachtende omstandigheid.

Een waar bloedbad

“Ik denk dat ik daarover zeer kort kan zijn. Hij heeft Alban op gruwelijke manier vermoord. Alban had geen schijn van kans. Hij heeft een waar bloedbad aangericht.”

Het slachtoffer werd omschreven als een behulpzame, goedlachse jongeman. Ook zijn groot rechtvaardigheidsgevoel werd in de verf gezet. “Ja, hij heeft ook fouten gemaakt. Hij liep de kantjes eraf, hij was een cannabisdealer en hij heeft af en toe cocaïne verkocht. Maar hij stond op het punt om zijn leven een andere wending te geven.”

Demora was onder andere begonnen aan een opleiding tot lasser. Abdellatif Belarbi liep al tien veroordelingen op van de politierechtbank, onder meer voor vluchtmisdrijf en rijden onder invloed. Bovendien werd hij veroordeeld voor intrafamiliaal geweld en voor drugshandel vanuit zijn kapsalon. In de gevangenis kreeg hij anderzijds nog geen enkel tuchtrapport. De beschuldigde heeft ook altijd hard gewerkt, weliswaar vaak in het zwart. De procureur-generaal benadrukte vooral dat Belarbi zijn eigen persoonlijkheid duidelijk geweldig vindt.

Narcistisch en antisociaal

“Met één ding ben ik het eens. Meneer Belarbi was vrijgevig. Hij was natuurlijk ook zeer vrijgevig met cocaïne, en dat is al minder fraai.”

Beklaagde Abdellatif Belarbi toonde geen schuldinzicht. © BELGA

Volgens de gerechtspsychiater heeft de beschuldigde duidelijk narcistische en antisociale kenmerken. Het OM stelde dat hij wel degelijk een gevaar vormt voor de maatschappij. “Ik ben er wel van overtuigd dat het al een groot verschil zou maken als hij stopt met drinken en met drugs. Daar ligt deels de sleutel.”

Spijt zonder berouw

Ook in zijn medewerking aan het onderzoek en in zijn schuldbesef ziet de openbaar aanklager geen verzachtende omstandigheden. “Spijt zonder berouw is zelfbeklag. Abdellatif Belarbi heeft geen schuldinzicht, hij zit enkel in met zichzelf.”

De magistraat hekelde het feit dat hij de verantwoordelijkheid nog steeds in de schoenen van het slachtoffer probeert te schuiven. “Schuldinzicht is nochtans absoluut noodzakelijk om nog maar te denken aan een terugkeer naar de maatschappij.”

Onfrisse keuzes

Toen het OM uiteindelijk 24 jaar opsluiting vorderde, richtte ze zich rechtstreeks tot de beschuldigde. “Een gevangenisstraf van 24 jaar kan voor u heel streng overkomen, maar je hebt het leven ontnomen van een jongeman die nog een heel leven voor zich had.”

Ze verwees ook naar de onfrisse keuzes die Belarbi in zijn leven had gemaakt. “Uw medemens meesleuren in die stinkende poel van verslaving en agressie is nog iets anders.” De beschuldigde werd gevraagd om keihard te werken aan betere versie van zichzelf, zoals Demora aan het doen was.