Oostendse overlevers over uitspraak in terreurproces: “Gerechtigheid is geschied, maar ellende is niet over”

Op het assisenproces over de terreuraanslagen in Maalbeek en Zaventem van 2016 zijn zes terroristen schuldig verklaard aan in totaal 35 terroristische moorden en 690 moordpogingen. “Veel slachtoffers hebben eindelijk erkenning gekregen voor hun leed maar ze blijven met veel vragen zitten”, zeggen Myriam Gueuning en Patrick Vermandel uit Oostende.

Na zeven maanden procesvoering en achttien dagen beraadslaging in eenzame opsluiting heeft de volksjury zes terroristen volledig schuldig verklaard aan de terreuraanslagen op de luchthaven van Zaventem en de metro in Maalbeek in maart 2016. Onder hen is ook Salah Abdeslam, die op het moment van de feiten in de gevangenis zat omwille van zijn betrokkenheid bij de eerdere aanslagen in Parijs.

Twee anderen zijn vrijgesproken voor de moorden, maar werden wel schuldig bevonden aan het lidmaatschap van een terreurorganisatie. Nog twee anderen, twee broers die hun appartement verhuurden aan de terreurcel, zijn volledig vrijgesproken. Met de uitspraak is een eerste belangrijke horde genomen in het langst durende en meest complexe assisenproces dat ons land ooit gekend heeft. Hof en jury gaan nu zes weken met verlof, om vervolgens in september te beslissen over de straffen. De zes terroristische moordenaars riskeren levenslang.

Eindelijk erkenning

Voor Patrick Vermandel en Myriam Gueuning, die de terreuraanslag in Zaventem overleefden en nadien met het Belgium Institute een vereniging voor de slachtoffers opzetten, is de belangrijkste verdienste van het proces het feit dat de slachtoffers eindelijk een stem hebben gekregen. “De motivering van het arrest, dat integraal voorgelezen werd, zat zeer goed in elkaar. Heel gedetailleerd, met aandacht voor alle belangrijke elementen”, klinkt het.

“Het heeft heel veel slachtoffers deugd gedaan dat er eindelijk naar hen werd geluisterd en dat dit ook terugkwam in het arrest. Ze hebben een soort erkenning gekregen die ze de voorbije jaren al te hard hebben moeten missen. Veel mensen stonden jarenlang in de kou en werden van het kastje naar de muur gestuurd. Iemand die het niet meegemaakt heeft, die daar niet tegen de grond werd geblazen door die enorm krachtige explosies, weet niet wij hebben meegemaakt. Hopelijk beseft de maatschappij nu wat de impact is geweest voor alle slachtoffers”, zeggen Myriam en Patrick.

Een beeld van de inkomhal van de luchthaven in Zaventem, meteen na de aanslag in maart 2016. © Sylvain Lefevre Getty Images

Over de volledige vrijspraak voor twee beschuldigden en de gedeeltelijke voor twee anderen wil het koppel liever niet uitweiden. “De uitspraak zit juridisch-technisch goed in elkaar en wij zijn ook geen juryleden. In een democratische rechtsstaat is het nu eenmaal zo dat er bij twijfel moet vrijgesproken worden. Wij hebben het grootste respect voor het werk dat de jury hier gepresteerd heeft. Aanvankelijk dacht men dat er heel wat juryleden hun kat zouden sturen, maar dat is niet gebeurd. We zijn wel heel blij dat Salah Abdeslam mee veroordeeld is voor de terroristische moorden. Dat vier beschuldigden daarvoor vrijgesproken zijn, is een teleurstelling maar nogmaals: de uitspraak is zeer goed gemotiveerd. Men heeft getoond dat er in België nog zoiets bestaat als justitie. Gerechtigheid is geschied, hopelijk kunnen we nu een bladzijde omdraaien”, zeggen Patrick en Myriam.

Lange weg

Met het Belgium Institute blijven ze zich volop inzetten voor de vele honderden slachtoffers van de aanslagen. Tijdens therapeutische weken in de Koninklijke Villa staan ze de slachtoffers met raad en daad bij en zorgen ze voor de broodnodige psychologische begeleiding. Binnenkort, in september, gaan ze weer aan de slag. Tijdens de debatten over de strafmaat krijgen de slachtoffers, zoals altijd in assisen, geen stem.

“Het proces voor ons is dus voor een groot stuk voorbij, maar daarmee is de ellende voor veel slachtoffers nog niet achter de rug. Wij zijn getekend voor het leven en blijven met de gevolgen kampen. Vanmorgen (woensdag, red.) nog kreeg ik een slachtoffer aan de lijn dat zwaargewond raakte. Ze was haar peperdure hoorapparaat kwijtgespeeld en kon een nieuw niet betalen. Als we dan hulp vragen, botsen we op een muur. Terwijl een proces van ettelijke miljoenen euro geen probleem is. Dan besef je dat we nog een lange weg te gaan hebben”, zegt Myriam Gueuning.