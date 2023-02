Ooggetuige vertelt over ripdeal: “Het was precies een handensoep”

Op het assisenproces tegen Sacha Brunessaux (22) over de ripdeal in Roeselare heeft een ooggetuige verklaard dat een hevige ruzie voorafging aan het fatale schot. Ze omschreef de schermutseling als een handensoep, alsof beide betrokkenen elkaar bij iets wilden tegenhouden. In de schietpartij liet Menenaar Agaverdi Mahmudov (18) het leven.

Florin B. was met enkele vrienden op zijn appartement toen de dodelijke schietpartij zich op 25 februari 2020 voordeed. “Ik heb een geluid gehoord alsof iemand met de fiets zou gevallen zijn. Ik keek door het raam en zag dat iemand op de grond lag op straat.” Agaverdi Mahmudov lag volgens de getuigen op dat moment op zijn buik. “Ik heb een jongen op de grond zien liggen, met zijn gezicht naar beneden. En je zag dat hij moeilijk naar adem kon happen”, verklaarde Mihail V., die de hulpdiensten verwittigde.

De Roemeense Roeselarenaars beseften onmiddellijk dat de situatie ernstig was. “Ik heb geprobeerd om hartmassage te doen, maar er leek niet echt leven in het slachtoffer te zijn”, getuigde B., die ook vaststelde hoe twee vrienden van het slachtoffer uit de richting van het Geitepark kwamen aangelopen. “Iemand zei om de politie te verwittigen, maar één van hen vroeg om dat niet te doen. Ga alsjeblieft niet dood, riep de andere.” Ook V. herinnerde zich de tussenkomst van de vrienden van het slachtoffer. “Ik denk toch dat het vrienden waren, want ze riepen zijn naam. Die twee heb ik een tijdje nadien in de combi van de politie gezien.”

“Iemand zei om de politie te verwittigen, maar één van hen vroeg om dat niet te doen. Ga alsjeblieft niet dood, riep de andere”

Een andere getuige zag eveneens het contrast in de houding tussen beide vrienden van het slachtoffer. “Eén iemand was agressiever, want die schopte en sloeg naar een buurtbewoner die vroeg of hij kon helpen.” Mona Z. verklaarde ook hoe ze vanuit het kabinet van de huisarts een discussie tussen meerdere mensen hoorde. Volgens de getuige viel daarna pas het schot. “De dokter ging naar buiten en ik volgde haar. Toen hebben we die jongen daar zien liggen, maar hij bewoog niet meer. Ik ben gewoon met mijn dochtertje aan de deur blijven staan.”

Roepen en tieren

Geert V. hoorde geen ruzie, maar herinnerde zich dan weer wel hoe hij vanuit zijn appartement een uitzonderlijk luide knal hoorde. “Ik ben direct rechtgestaan. Ik zag een fietser en een jongeman die begon te roepen en te tieren en schuin de straat overstak.” Volgens de getuige spurtte de jongeman weg, waardoor hij zich niet kon voorstellen dat hij gewond was. “Ik dacht dat ze bommetjes aan het werpen waren. Ik heb me weer in de zetel gezet en heb voort naar televisie gekeken.”

Trekken en sleuren

Rond 20.30 uur hoorde Stefanie M. plots hoe een hevige ruzie zich vanuit het Geitepark in de richting van haar appartement verplaatste. “Er stonden daar twee mensen. Er was ruzie en er was tumult. Ik heb nooit begrepen waarom, het was ook niet in het Nederlands.” Volgens de ooggetuige duurde die ruzie zelfs een kwartier, tot ze elkaar ook begonnen te duwen. “Ze bleven trekken en sleuren en op een bepaald moment hoorde ik een schot, want ik had ook een flits gezien. Daarna zag ik iemand weglopen, de andere zwalpte langzaam richting Geitepark.”

“Het was echt handensoep, ik kan het niet beter beschrijven”

Sacha Brunessaux ontkent dat er een hevige ruzie aan het fatale schot voorafging. In zijn versie van de feiten vuurde hij tijdens een korte schermutseling met het wapen van het slachtoffer. “Het was alsof ze bij elkaar iets wilden tegenhouden”, verklaarde M. daarover. “Het was echt handensoep, ik kan het niet beter beschrijven. Ik ben er zeker van dat ik dan die knal heb gehoord, maar ik kon niet zien wie er schoot. Ze stonden te dicht bij elkaar.” In de seconden voor die knal zag de getuige iets blinkends in de hand van een van de betrokkenen, maar ze dacht dat het een stok was. Net als de andere buurtbewoners zag ze die bewuste avond geen vuurwapens.