Ongeveer 70 getuigen op proces over roofmoord op Roland Roelens in Oostrozebeke

Op het assisenproces over een roofmoord in Oostrozebeke zullen in september ongeveer 70 mensen als getuige gehoord worden. Roland Roelens (66) werd in oktober 2016 de keel overgesneden, maar de vermoedelijke dader is overleden. Zijn echtgenote, hun dochter en een kennis moeten zich wel nog verantwoorden voor hun aandeel in de feiten.

Nico Torck (44) verwittigde op 28 oktober 2016 zelf de hulpdiensten, omdat hij zijn buurman al meer dan een dag niet meer had gezien. Even later vond de politie van de zone Midow het levenloze lichaam van Roland Roelens. Het was onmiddellijk duidelijk dat het slachtoffer in zijn appartement met messteken om het leven was gebracht. De wetsarts stelde vast dat de keel van de zestiger werd doorgesneden.

Door zijn vreemd gedrag kwam Nico Torck snel als verdachte in het vizier van de speurders. Zo bleek dat Roelens avances zou gemaakt hebben bij zijn dochter Melissa Torck (27). Nico Torck werd door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van moord, maar bleef elke betrokkenheid ontkennen. Op 2 november werd de verdachte dood aangetroffen op zijn bed in de gevangenis van Brugge. Plotse complicaties door diabetes zouden de boosdoener geweest zijn.

Ondertussen spitste het onderzoek zich toe op de familieleden van Nico Torck. Uit hun verklaringen bleek dat zijn dochter Melissa en zijn toen 16-jarige zoon A. de avond van 27 oktober bij de feiten aanwezig waren. Zijn vrouw Christelle Vercaemst (52) bleef achter in hun appartement en wist naar eigen zeggen niet dat Roelens vermoord zou worden.

Diezelfde avond trok ze samen met A. en haar echtgenoot wel nog naar een bevriend koppel in Egem. Kort voor de moord had Torck ook meermaals telefonisch contact gehad met Pedro Bouckaert (49). Bouckaert zou ingeschakeld zijn om de kluis van het slachtoffer open te slijpen, maar ontkent dat. Op die manier werd volgens het parket minstens 8.000 euro buitgemaakt.

De drie beschuldigden werden na enkele maanden voorhechtenis onder voorwaarden vrijgelaten. Op de dag van de jurysamenstelling zullen ze zich wel opnieuw moeten aanbieden in de gevangenis. A. werd in 2019 door de bijzondere jeugdkamer van het Gentse hof van beroep al schuldig bevonden aan roofmoord. Daardoor zat hij tot zijn 21ste verjaardag in een gesloten instelling.

Tijdens het assisenproces zal Christelle Vercaemst verdedigd worden door meester Kris Vincke. Melissa Torck wordt bijgestaan door meester Robbie Dewaele en meester Maarten Vandermeersch. Meester Filip De Reuse en meester Gregory Everaert treden op als advocaten van Pedro Bouckaert. Tom Janssens van de Kortrijkse afdeling van het parket West-Vlaanderen neemt de rol van openbaar aanklager op zich.

Opvallend genoeg hebben de burgerlijke partijen geen advocaat onder de arm genomen. Dat betekent dat de zoon en de twee dochters van het slachtoffer zelf vragen zullen mogen stellen aan de getuigen. Tijdens de pleidooien zullen ze ook zelf hun standpunt mogen toelichten. Wellicht zal hun keuze om geen advocaat aan te stellen op het proces, dus voor enkele atypische situaties zorgen. Dat bleek al toen de voorzitter op de preliminaire zitting naar het adres polste van een dochter van Roland Roelens. “Ik wil dat niet zeggen, de moordenaars zitten hier”, reageerde de vrouw.

Het proces gaat op dinsdag 12 september om 14 uur verder met de samenstelling van de volksjury. Op vrijdagochtend 15 september zal de procureur-generaal zijn akte van beschuldiging voorlezen. Daarna zullen alle beschuldigden uitgebreid verhoord worden door voorzitter Antoon Boyen. Vanaf 18 september zullen vervolgens ongeveer 70 getuigen gehoord worden. De uitspraak wordt in principe ten laatste op dinsdag 26 september verwacht. In theorie riskeren de beschuldigden levenslange opsluiting.