Na zeven jaar onderzoek is Pedro vrijgesproken voor roofmoord: “Door knoeiwerk van politie stond mijn leven op pauze”

Nagelbijtend in de beschuldigdenbank, terwijl de assisenvoorzitter het pagina’s lange arrest voorlas. Ondersteund door de politie in zijn stoel zakkend toen bleek dat hij vrijgesproken werd. En hevig uitblazend na de uitspraak. Pedro Bouckaert uit Egem is opnieuw een vrij man. “Het is het knoeiwerk van de politie dat ervoor gezorgd heeft dat mijn leven zeven jaar op pauze stond”.

Het West-Vlaamse hof van assisen heeft de vrijspraak uitgesproken voor de drie mensen die terecht stonden voor de moord op Roland Roelens, in 2016 in Oostrozebeke. De voormalige echtgenote en dochter van hoofddader Nico Torck, die overleed in de cel, maar ook Pedro Bouckaert uit Egem zijn daardoor opnieuw vrije mensen. Donderdag al vroeg zelfs procureur Tom Janssens om zijn vrijspraak, nadat gebleken was dat het onderzoek door politiezone Midow kaas met heel veel gaten bleek te zijn.

Terwijl voorzitter Antoon Boyen het arrest voorlas, zakte Pedro Bouckaert in elkaar. Hij moest ondersteund worden door twee politieagenten. Nadat het arrest was voorgelezen en het beschuldigdenbankje letterlijk open ging, vloog hij in de armen van zijn vriendin Peggy. Nu nog vriendin, binnenkort zijn vrouw. “Deze hele zaak heeft ons leven zeven jaar op pauze gezet. We hadden trouwplannen, maar we hebben die uitgesteld. Nu kunnen we eindelijk opnieuw beginnen”, zegt Pedro opgelucht.

De poort van de beschuldigdenbank gaat open, Bouckaert is opnieuw een vrij man. (foto LK)

Hij zat tijdens het onderzoek enkele weken in voorhechtenis en moest ook bij de start van het proces opnieuw de cel in. “Dat was rampzalig. Zeker omdat ik duizend procent zeker wist dat ik niets misdaan heb. Had de politie het onderzoek deftig gevoerd, dan was het na twee jaar afgerond geweest en was zeker gebleken dat ik onschuldig was. Nu hebben we zeven jaar moeten wachten. Die uren in de cel, dat is hemeltergend. Je weet dat je lot in handen ligt van de jury, die over de rest van je leven kan beslissen”, zegt Pedro.

Na het arrest kreeg hij nog een ‘sorry’ te horen van de twee andere beschuldigden, die tijdens het onderzoek belastende verklaringen tegen hem hadden afgelegd. “Die verontschuldigingen, daar ben ik niets mee. Dat is praat na de vaak. Het kwaad is geschied. Maar ik ben vooral kwaad op de politie. Ze hebben hier terecht de voorbije week de wind van voren gekregen”, klinkt het. “Maar nu ga ik naar huis, als een vrij man. Een douche nemen en vanavond een goed pintje drinken”, zegt Pedro.