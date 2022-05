Moordende bodybuilder Dean antwoordt wel op vragen van de jury

Alexander Dean (29) heeft op zijn assisenproces wel antwoord gegeven op enkele vragen van de juryleden. De beschuldigde beweerde onder andere dat zijn eerste slachtoffer Jeroen Verstraete (39) spijt had van de situatie met Maïlys Descamps (18). “Hij wou ons een nieuwe start gunnen”, klonk het.

Een jurylid vroeg zich openlijk af waarom de politie niet eerder had ingegrepen toen Maïlys Descamps werd lastiggevallen door haar ex-vriend. “Ik begrijp uw vraag meneer”, reageerde onderzoeksrechter Kathleen Vandenberghe. “Maar ik moet u het antwoord schuldig blijven. Het is zo dat ik maar ben gevorderd om het onderzoek te doen op het moment dat de lichamen in Moere zijn aangetroffen.”

Afrekening

Na de moord op Jeroen Verstraete vernielde Dean met zijn mes ook nog een motorvest van No Surrender. Op die manier zou de politie denken aan een afrekening tussen motorbendes. Vreemd genoeg zou het slachtoffer volgens de beschuldigde zelf gevraagd hebben om voor dat dwaalspoor te zorgen. Op een vraag van een jurylid gaf Dean deze keer wel verdere toelichting.

“Ik ondervond aan zijn gedrag dat hij op een bepaalde manier spijt had van de situatie met Maïlys. Hij wou op die manier iets goedmaken, leek het. Hij wou ons een nieuwe start gunnen. Zodoende kwam hij met een hele uitleg om die vest kapot te maken en zijn baard af te knippen”, beweerde Dean.

Pikante foto’s

De juryleden stelden zich ook vragen bij de pikante fotoshoots van Maïlys Descamps, die bij de eerste shoots pas 16 jaar was. “Zij was toen inderdaad nog zeer jong. Sommige foto’s zijn gewoon, maar anderzijds zijn er ook duidelijk seksueel getinte foto’s in wat ik een sm-situatie zou willen noemen”, antwoordde de onderzoeksrechter.

Ze voegde er wel aan toe dat Verstraete op die foto’s niet te zien was. Misbruik kon dan ook niet aangetoond worden. Maïlys zelf liet in berichten uit die periode wel duidelijk verstaan dat de hobbyfotograaf over de schreef zou zijn gegaan.

Rustige houding

Ook over zijn rustige houding na de feiten kreeg Dean vragen van de jury. “Ik verkeerde zelf ook in een toestand van shock. Ik had niet exact door wat er nu precies gebeurd was. Ik kon het ook moeilijk geloven”, reageerde hij. Voorzitter Willem De Pauw had ondertussen gemerkt dat Dean iets spraakzamer was en stelde hem zelf ook enkele vragen. Zo vroeg hij waarom de beschuldigde zo zeker was dat het seksueel misbruik wel degelijk had plaatsgevonden.

“Ik geloof haar wel, over die verkrachting is nooit enige twijfel geweest.” De voorzitter wilde ook weten of Dean de moord nog zou gepleegd hebben als uit een filmpje was gebleken dat Maïlys had ingestemd om seks te hebben met Verstraete. “Dan zou ik hopen dat ik op dat moment het verstand had om weg te lopen. Maar dat is een hypothese”, stelde de beschuldigde.

Na de feiten trok de beschuldigde naar Oostende. Dankzij camerabeelden konden de speurders achterhalen dat hij verschillende winkels bezocht en van kledij wisselde. Dean ging die ochtend ook twee keer eten in de McDonald’s. “In de McDonalds heeft hij gekeken of er al artikels verschenen waren over de feiten. Hij heeft dan gezien dat er geen link was gelegd met de feiten in Gent”, getuigde hoofdinspecteur Marnix Vandewalle.

Woensdagnamiddag komen de gerechtspsychiaters aan het woord.