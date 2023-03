Mohammad Musawi staat terecht voor dubbele kotmoord in Kortrijk

Op het assisenproces over de dubbele kotmoord heeft openbaar aanklager Serge Malefason de akte van beschuldiging voorgelezen. De Afghaanse Kortrijkzaan Mohammad Taqi Musawi (24) moet zich verantwoorden voor de moorden op Nessar Jamshidi (18) en Youlia Soboleva (19).

Het levenloze lichaam van Nessar Jamshidi werd op 1 oktober 2018 rond 7.25 uur aangetroffen in studenresidentie Vlaskot in Kortrijk. De poetsvrouwen ontdekten het lichaam van de jonge Afghaan voor de lift in de gemeenschappelijke gang van het gebouw. De wetsdokter stelde later vast dat Jamshidi door een mesteek in de borst om het leven kwam. Bij het slachtoffer werden geen afweerletsels vastgesteld.

Messteken

Die ochtend verzamelde de politie in het pand onmiddellijk enkele getuigenissen. Daaruit bleek dat enkele mensen rond 3 uur ‘s nachts geschreeuw hadden gehoord. Rond 10 uur werd ook het kot van Jamshidi onderzocht. Daar ontdekten de speurders het lichaam van Youlia Soboleva. De Kuurnse van Russische origine bleek met messteken in de rug, de hals en het hoofd om het leven te zijn gebracht. In totaal werden ruim veertig steek- en snijletsels vastgesteld, waaronder heel wat afweerverwondingen op haar handen en armen.

Door een incident eerder die nacht kwam Mohammad Taqi Musawi als verdachte in het vizier van de speurders. De beschuldigde verwittigde rond 3.30 uur zelf de hulpdiensten en werd bloedend aangetroffen op het trottoir voor zijn woning in Kortrijk. De diepe snijwonde aan zijn rechterhand moest die nacht geopereerd worden. In zijn eerste verhoren beriep Musawi zich op zijn zwijgrecht, waarna de onderzoeksrechter besliste om hem aan te houden.

Liefdesverklaringen

Telefonieonderzoek wees snel uit dat de Afghaanse Kortrijkzaan vaak contact had met Youlia Soboleva. In de dagen voor de moorden drong Musawi meermaals aan om af te spreken, maar het slachtoffer hield steeds de boot af. Zijn liefdesverklaringen bleven duidelijk onbeantwoord, al ging Soboleva uiteindelijk toch akkoord om elkaar te ontmoeten. Musawi had gedreigd om naaktbeelden van het slachtoffer te verspreiden.

De politie ontdekte dat Youlia Soboleva sinds 2016 een knipperlichtrelatie had met Nessar Jamshidi. Na een ongewenste zwangerschap van 25 weken beviel ze in oktober 2017 van een dochtertje. Het meisje overleed twee maanden later in het ziekenhuis. Sindsdien raakte de relatie met Jamshidi in het slop, al bleven ze volgens meerdere getuigen wel af en toe seksuele betrekkingen hebben. Ondertussen knoopte Soboleva in de zomer van 2018 een tweetal maanden een relatie aan met Mohammad Musawi. In die periode onderging de jonge vrouw een abortus, maar het is niet duidelijk wie de vader van het kind was.

Camerabeelden

Dankzij camerabeelden kon het verloop van de fatale nacht in kaart gebracht worden. Zo was te zien hoe Musawi zijn ex-vriendin leek te volgen naar het kot van Jamshidi. Rond 00.45 uur klom de beschuldigde een eerste keer over de poort, maar een half uurtje later verliet hij het gebouw al opnieuw. Musawi volgde Soboleva ook wanneer ze even later tot aan het politiebureau wandelde. Pas rond 3 uur klom Musawi opnieuw over de poort van Vlaskot, waarna het in de keuken tot een discussie met Jamshidi leek te komen.

De beschuldigde verklaarde aan de speurders dat hij Soboleva op haar vraag had gevolgd omdat ze schrik had van Jamshidi. Naar eigen zeggen werd hij bang toen hij die nacht niets meer van haar hoorde. Volgens Musawi benaderde Jamshidi hem met een mes, maar kon hij het mes vastgrijpen. Tijdens die schermutseling zou hij het slachtoffer uit wettige zelfverdediging omgebracht hebben. Pas daarna zou hij het bebloede lichaam van Youlia Soboleva ontdekt hebben. De gerechtsdeskundigen plaatsten echter vraagtekens bij de versie van de beschuldigde. Zijn verklaringen zouden immers niet overeenstemmen met de plaats van de verwondingen bij hemzelf en bij Jamshidi. Bovendien werden op Jamshidi geen bloedsporen van Soboleva aangetroffen.

Gevlucht

In de akte van beschuldiging werd ook stilgestaan bij de levensloop van de betrokkenen. Youlia Soboleva was nog geen jaar oud toen haar ouders in 2000 beslisten om vanuit het Russische Kaliningrad naar België te komen. De andere betrokkenen kwamen pas in 2015 aan in België. Nessar Jamshidi ontvluchtte Afghanistan uit vrees voor de Taliban, die zijn vader vermoord zouden hebben. In de OKAN-klas (Onthaalklas voor Anderstalige Kinderen) in het VTI in Kortrijk leerde hij zijn landgenoot Mohammad Musawi kennen. De beschuldigde woonde steeds in Iran, maar vluchtte naar België. Samen met zijn broer was hij gewond geraakt in een messengevecht, kort nadat die broer voor drugsfeiten uit de gevangenis was vrijgelaten. In juli 2017 zou hij zelf ook nog het slachtoffer geworden zijn van een steekpartij met een andere broer.

Mohammad Musawi ontkende dat hij contacten had in het crimineel milieu, maar volgens enkele getuigen was hij in Kortrijk actief als dealer. Daarnaast werd hij in oktober 2019 door het Gentse hof van beroep voor onterende behandeling veroordeeld tot twaalf maanden gevangenisstraf, waarvan drie maanden effectief. Musawi kreeg ook drie maanden cel met uitstel voor drugsbezit in de gevangenis van Ieper. Ten slotte zouden zijn broers plannen gehad hebben om de beschuldigde met geweld uit de gevangenis van Ieper te bevrijden. Sindsdien verblijft Musawi in de gevangenis van Brugge.

Dadelijk komt de verdediging aan het woord.