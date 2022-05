Moeder van vermoorde fotograaf: “Wat heeft mijn jongen toch uren moeten doorstaan?”

Op het assisenproces tegen Alexander Dean, de 29-jarige man uit Varsenare die beschuldigd wordt van viervoudige moord en foltering, is na de moeder van Maïlys Descamps nu ook de moeder van Jeroen Verstraete komen getuigen. “Het is mensonterend wat mijn jongen heeft moeten ondergaan. Dit verdiende hij niet”, klonk het.

Voordien waren ook al een aantal getuigen uit de omgeving van Maïlys Descamps en Alexander Dean komen getuigen. Onder hen ook een jongeman die Maïlys kort kende. “Een relatie hadden we niet, maar wel twee keer seks. Voor ze Alexander Dean kende. Dat was met toestemming, zeker geen verkrachting”, verklaarde T.R. In chatgesprekken tussen hem en Maïlys bleek dat de man aan het toen nog minderjarig meisje voorstelde om zich te prostitueren. “Vindt u dat een normale vraag aan een kwetsbaar meisje?”, wou een jurylid weten. “Euh, dat was maar om te lachen”, klonk het antwoord.

Plots naast bed

Een jeugdvriend van Alexander Dean passeerde ook de revue. Aan hem stuurde Alexander Dean voor zijn moordtocht dat hij Maïlys zou vermoorden. “Maar ik geloofde niet dat hij dat echt zou doen. Alex was eigenlijk een rustige kerel. Ik heb nog brieven van hem gekregen vanuit de gevangenis, maar over de feiten zegt hij daarin ook niets”, klonk het. Een jongeman die Maïlys onderdak gaf na de eerste relatiebreuk was de volgende getuige. Hij werd door Alexander Dean bedreigd nadat het koppel zich verzoend had. “Hij stond plots naast mijn bed, maakte me wakker, trok een mes en zette het op mijn keel. Hij vroeg of ik Maïlys gekust had. Ik antwoordde ‘ja’ en ik kreeg meteen een klop. Hij kwam ook voor me zitten, eiste mijn telefoon en dwong Maïlys om al haar spullen te pakken”, vertelde de jongeman.

Slaapgebrek

“Maïlys was daar duidelijk tegen haar zin. Ze bleef maar aan de voordeur staan en zei niets”, klonk het. “Hoe zag dat mes eruit?”, vroeg de procureur, waarop de getuige een gelijkaardig mes beschreef als datgene dat ook bij de feiten in Sint-Amandsberg en Moere werd gebruikt. “Hij zei ook dat hij wist waar ik werkte en dat hij mij zou opzoeken als ik naar de politie zou stappen”, antwoordde de getuige op een vraag van advocaat Jef Vermassen. “Ik heb heel lang niet kunnen slapen en ik controleerde ook altijd de deur een paar keer. Door het slaapgebrek heb ik nog een ongeval gehad met de auto. Dat is nog lang blijven nazinderen. Ik ging ervan uit dat ik het niet zou overleven”, klonk het.

Veel fantasie

Net als de moeder van Maïlys Descamps kwam ook de moeder van Jeroen Verstraete getuigen met begeleiding van Slachtofferonthaal. “Jeroen heeft veel tegenslag gehad in zijn jeugd. Van kleins af aan voelde hij zich minder dan de anderen. Op school werd hij gepest omdat hij ros haar had. Op zijn twintigste is hij alleen gaan wonen en werkte hij via interims. Hij leerde ook zijn eerste vriendin kennen. Hij had ook wel veel fantasie en leefde een beetje in zijn eigen wereldje. In groep deed hij het niet zo goed”, vertelde de moeder.

Slachtoffer Jeroen Verstraete. (gf)

“Uit het dossier is gebleken dat Jeroen ook erotische foto’s nam van minderjarige modellen. Hoe kadert u dat?”, vroeg de voorzitter, opnieuw op kousenvoeten. “Dat wist ik niet. Hij toonde wel foto’s van andere modellen en zei dat het kunstige foto’s. Jeroen was een laatbloeier op seksueel vlak. Op dat gebied hebben wij nooit iets negatiefs opgemerkt”, klonk het. Jef Vermassen kwam even terug op de wedersamenstelling. “U heeft de uiteenzetting van Alexander Dean kunnen volgen. U noemde het onmenselijk wat Jeroen heeft moeten meemaken. Wat voel je dan als moeder?”, vroeg hij. “Ik heb er nachten van wakker gelegen. Wat heeft mijn jongen al die uren moeten doorstaan? Ik weet hoe Jeroen was. Ik kan me zo inbeelden hoe dat voor hem moet geweest zijn. Mensonterend was het. Hij heeft dat niet verdiend”, zei de moeder.

Een soort kunst

Natalie Aernoudts, de advocate van de moeder, nam ook het woord. “Was Jeroen beïnvloedbaar?”, vroeg ze. “Ja, hij was gemakkelijk mee te slepen. Die fotografie is eigenlijk begonnen met zijn andere hobby: karpervissen. Hij nam foto’s van die vissen, via een vriend is hij dan bij een groep fotografen terechtgekomen en is hij modellen beginnen fotograferen. Die groep zag dat als een soort kunst, maar ik was daar niet mee ’t akkoord. Ik denk dat Jeroen nooit stilgestaan heeft bij het feit dat sommige foto’s misschien verboden waren”, klonk het.

Slachtoffer Jeroen Verstraete. (gf)

Net als de moeder van Maïlys kampt de vrouw met een schuldgevoel. “In de periode dat er af en toe ingebroken werd bij hem, kwam hij dat vertellen aan ons. Dat al zijn spullen kapot gemaakt werden en er zelfs in zijn koelkast geplast werd. We hebben hem zelfs voorgesteld om bij ons te komen wonen, maar hij wou dat niet. Jeroen had totaal geen vermoeden van waar die inbraken en die bedreigingen kwamen. Hij had geen vijanden, was door iedereen graag gezien. Het was meer een knuffelbeer die iedereen zou helpen en overal klusjes zou doen”, vertelde de moeder.

Bemoeial

Desondanks is ze vaak kwaad op hem geweest. “Hij kon soms onhandelbaar zijn. We begrepen hem vaak niet omdat hij het niet goed kon uitleggen. Ik reclameerde dan vaak op hem. Hij was ook nogal slordig. Zijn financiën waren ook niet altijd op orde. Ook daarmee moest ik hem helpen, maar dan werd ik nogal snel als een bemoeial aanzien. Later werd onze band wel weer beter. Hij sprong vaak binnen bij ons maar op het einde van zijn leven was hij bang. Hij wist totaal niet wie er hem kwaad wou doen”, klonk het.

Na de middagpauze gaan de getuigenverhoren verder. Het gaat voornamelijk om getuigen over de moraliteit van Jeroen Verstraete.