Moeder van moordende bodybuilder getuigt: “Ik heb het dagboek van Alex verbrand, uit frustratie”

In het assisenproces tegen Alexander Dean, nam zijn moeder plaats in de getuigenbank. Ze wees op de moeilijke jeugd van haar zoon, tot ontsteltenis van de ouders van slachtoffer Maïlys. Eerst was er nog een getuigenis achter gesloten deuren van een jongedame die in 2004 klacht voor verkrachting neerlegde tegen de vermoorde fotograaf Jeroen Verstraete.

De eerste getuige in de rij was een extra getuige die gisteren door voorzitter Willem De Pauw was opgeroepen. Het gaat om een jongedame die in 2004 klacht neerlegde tegen fotograaf Jeroen Verstraete omdat ze – toen 15 jaar – zou verkracht geweest zijn door de man. Het hof besliste echter om het verhoor van de dame met gesloten deuren te laten doorgaan. Ze werd vanmorgen door de politie geëscorteerd tot aan de assisenzaal, legde haar getuigenis af en verdween opnieuw. Wat de vrouw verklaard heeft, is niet duidelijk.

Dagelijks seks

Nadien las de voorzitter het verhoor voor van een ex-vriendin van beschuldigde Alexander Dean. Daaruit bleek dat Alex Dean het ook dan moeilijk had met het afspringen van de relatie. Hij achtervolgde zijn ex-vriendin tot aan haar stageplaats met zijn brommertje en droop pas af nadat de jonge vrouw dreigde om de politie te bellen. De vrouw noemde hem ook seksueel agressief en manipulatief. “Hij eiste dagelijks seks en kon geen ‘neen’ aanvaarden. Hij pakte mij gewoon vast en deed zijn ding, zonder mijn toestemming te vragen. Hij eiste ook dat ik, bij zijn thuiskomst, opgemaakt was en hem van eten voorzag”, klonk het.

Huilbaby

Een van de kroongetuigen vandaag was de moeder van Alexander Dean. Opvallend: toen ze de assisenzaal binnen kwam, keek Alexander Dean niet op. Hij bleef, voorover gebogen, naar de grond kijken. “Alexander was een huilbaby. Daar kon zijn biologische vader niet tegen. Op een dag kwam ik thuis en had zijn vader alles meegenomen. Het huis was helemaal leeg. We zijn dan in een soort opvangsituatie beland, ik kreeg ook een depressie. Zo is Alex dan in een pleeggezin terecht gekomen. Ik was niet blij met die situatie maar ik kon het zelf niet meer aan. Ik wou hem na een tijdje in een gewone school inschrijven, maar ze wilden hem niet nemen. Weeral werd hij geweigerd. Ik ben dan verhuisd naar Duitsland, waar hij het heel goed gedaan heeft”, vertelde de vrouw.

De biologische vader van Alexander Dean keek niet naar zijn zoon om. “Alex stond telkens klaar met zijn rugzakje, met zijn spullen in. Maar dan liet de vader weten dat hij niet zou komen. Dan mocht ik het aan die kleine jongen uitleggen”, klonk het. Later leerde de vrouw een nieuwe man kennen, met wie ze een dochter kreeg. “Die man was drugsverslaafd en gewelddadig. Hij sloeg mij en Alex in elkaar. We zijn dan zo ver mogelijk verhuisd en zijn zo in Blankenberge beland”, vertelde de vrouw. “Als puber begon hij zich in bodybuilden te interesseren, want eigenlijk was hij tenger en werd hij daarom gepest. Hij wou sterker worden”, zei de moeder.

Slechte jeugd

Alexander Dean had in die periode een hele kast vol pillen. “Vitaminen, dacht ik. Ik wist niet wat daar allemaal bij zat. Ik controleerde het ook niet. Ik was meer bezig met de rekeningen te betalen”, klonk het. De vrouw herinnerde zich nog dat Maïlys in het leven van Alexander kwam. “Zij was volwassener dan hem, hoewel ze een stuk jonger was. Ze zouden hier een beetje werken en dan naar Nederland verhuizen want hier kreeg Alexander amper kansen. Maïlys werkte af en toe wat bij mij (de vrouw hield een zaak in bruidskledij open, LK) maar ze had nogal haar eigen idee. Deed de dingen liever op haar eigen manier”, vertelde ze.

“Maïlys en Alex hadden dezelfde slechte achtergrond, ze hadden dezelfde problematieken uit hun jeugd. Veel alleen gelaten, een afwezige vader, uit huis geplaatst zijn. Maïlys had amper kleren, ik ben nog met haar naar Sluis gereden om beha’s te kopen”, vertelde de vrouw, tot ontsteltenis van de ouders van Maïlys in de zaal. “Stop met je gezeik”, siste de vader van Maïlys.

Toen het uit raakte tussen Maïlys en Alexander, begon de bodybuilder zijn ex te stalken. “Daar heb ik nooit iets over geweten. Waarom heeft niemand mij dat laten weten? Had ik het geweten, was dit misschien allemaal niet gebeurd”, zei de vrouw. “Nochtans heeft u aan de politie gezegd dat Alexander door het lint aan het gaan was in die periode”, wierp de voorzitter de vrouw voor de voeten. “Hij kreeg urenlang sms’jes tot ’s nachts en werd er gek van. Tot hij zei dat het genoeg was geweest en vertrok”, klonk het.

Altijd verhuizen

De voorzitter kwam dan aan de feiten. “U weet welke feiten hij gepleegd heeft. Hoe kadert u dat als moeder?”, vroeg de voorzitter. “Ik zou zeggen dat die jongen jarenlang zo gefrustreerd en getreiterd is, ook door de leefsituatie, die verhuizingen… Ik moest ook altijd verhuizen. Ook voor deze zaak is heel mijn huis ondersteboven gekeerd. We hebben heel veel meegemaakt. Dat praat die moorden niet goed. Maar als één iemand van de politie mij had gezegd dat hij haar stalkte, dan had ik hem daarover kunnen aanspreken. Hij kwam op zondag op de koffie. Ook die mama (van Maïlys, LK) heeft mij nooit gebeld, hoewel zij ook nog bij mij geweest is. Het is voor iedereen erg. Ik ben ook mijn zoon kwijt”, choqueerde ze de nabestaanden van Maïlys.

Zelfbeklag

Een jurylid wou weten of de vrouw wist wat er met het dagboek van Alexander Dean was gebeurd. In een afgetapt telefoongesprek na de feiten hoorde de politie de zus van Alexander Dean namelijk zeggen dat de politie was langs geweest voor een huiszoeking maar dat ze het dagboek niet hadden gevonden. De moeder wist meteen waarover de vraag van het jurylid ging. “Ik heb dat dagboek verbrand. Er lagen zes vuilniszakken met spullen van hem en die heb ik verbrand. Uit frustratie, uit boosheid. Hoe kon mijn zoon ons zoiets aandoen?”, zei de vrouw, vol zelfbeklag.

“U bent Alex nog gaan zoeken, toen hij in de nacht van 23 op 24 juli 2017 plots vertrok. Waarom?”, vroeg de procureur. “Ik was ongerust. Hij had al eens zelfmoord proberen plegen. Een heel drama was dat”, zei de vrouw.

Dagboek

“Hoe kwam het nieuws binnen dat Alexander gezocht werd?”, vroeg de procureur. “Ik wist van niets. Plots kwam de politie massaal mijn huis binnen. Ze zeiden niet waarom. Ik werd daar bedreigd door de politie. Pas toen ik op mijn iPad keek, zag ik wat er gebeurd was”, vertelde de vrouw. “Waarom hebt u dat dagboek verbrand?”, vroeg de procureur. “Omdat de politie daar geen zaken mee heeft”, zei de vrouw. “Waarom heeft hij die feiten gepleegd? U hebt hem bezocht in de gevangenis”, drong de procureur aan.

“Eigenlijk heeft Alex daar weinig over verteld. Geen details, die wou hij me besparen. Wel dat het hem spijt. De gruwel die hij aangericht heeft, wou hij me niet vertellen. Waarom? Omdat hij het verlies niet kon accepteren. Hij zag dat meisje heel graag”, klonk het.

“U bent moeten vluchten van een agressieve partner. Kunt u dan begrijpen dat uw zoon net hetzelfde doet?”, vroeg advocaat Kris Vincke. “Nee, dat kan ik niet begrijpen. Ik zie dat ook niet in zijn karakter”, antwoordde de moeder. “Ik vind hem een rustige en verzorgde jongen. Hij heeft nooit alcohol gedronken en hij zorgde altijd zeer goed voor zijn kleine zus. Fanatiek was hij wel, in zijn bodybuilding. Een groot deel van het gezinsbudget ging daar aan op. Hij werd minder onzeker en minder angstig. De mensen gingen opzij voor hem”, klonk het. De verboden producten veranderden Alexander Dean wel. “Hij werd moe en depressief. Maar niet agressief”, antwoordde de moeder.

Soulmates

Advocaat Kris Vincke, die optreedt voor Maïlys’ moeder, kreeg het stilletjes aan op zijn heupen van de ontwijkende antwoorden van de moeder van beschuldigde. “De feiten blijven de feiten, mevrouw. Ik begrijp dat u het allemaal wat zachter wil voorstellen, maar we moeten ernstig blijven”, zegt de Beernemse pleiter. “Weet u hoe zijn cel eruitziet?”, vroeg Kris Vincke. “Hangen er foto’s van Maïlys?”, vroeg hij. “Dat weet ik niet, maar hij tekent haar wel. Hij vindt nog altijd dat ze soulmates waren. Ik denk dat ze samen wilden gaan”, zei de vrouw. “Hij zegt dat hij in de gevangenis nog altijd met haar praat”, legde Kris Vincke haar vrouw. “Ja, dat zou kunnen”, klonk het.

Groetjes

De vrouw diepte ook een kaartje van Alexander Dean uit haar handtas. “Ik wou je toch een kaartje sturen voor je verjaardag, ondanks alles. Hoe gaat het met mijn zusje? Als ik deze toestand overleef, ga ik een bachelor Fiscaal Recht doen. Groetjes aan mijn zusje”, las de moeder voor. “Hij staat nu dus anders tegenover de feiten?”, vroeg advocaat Brecht Horsten, die optreedt voor Alexander Dean. “Hij heeft een heel ander wereldbeeld nu, is meer bezig met filosofie en zo. Maar ik ben nog steeds bang dat hij zichzelf iets zou aandoen”, zei de vrouw in tranen. “Waarom deed Alexander aan bodybuilding?”, wou de jonge raadsman nog weten. “Om ons te beschermen. Eerst van zijn stiefvader. En dan is het helemaal fout gelopen”, klonk het.

Onzin

Advocaat Johan Platteau, terug na een dag afwezigheid gisteren, had het duidelijk nog moeilijk met het feit dat zijn vraag om een nieuw psychiatrisch onderzoek gisteren afgeketst raakte. Hij confronteerde moeder met een aantal bevindingen van de psychiaters. “Nee, daar herken ik mijn zoon niet in. Dat klopt absoluut niet”, klonk het. Toen de vrouw de zaal verliet, werd ze nog aangesproken door de vader van Maïlys. “Wat een onzin die u hier verteld heeft. Durft u in mijn ogen kijken?”, vroeg de vader, waarop de vrouw afdroop.

Na een korte pauze komt straks ook de zus van Alexander Dean getuigen.