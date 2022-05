Moeder van Maïlys heeft maar één vraag: “Waarom moesten mijn dochter en ouders dood?”

Op het assisenproces tegen Alexander Dean, de 29-jarige man uit Varsenare die beschuldigd wordt van viervoudige moord en foltering, heeft de moeder van Maïlys Descamps getuigd. Eigenlijk heeft Jasmijn Cappon maar één vraag. “Waarom moesten mijn dochter en mijn ouders dood? De liefste mensen van de wereld”, klonk het stil. Een antwoord kwam er niet.

Geflankeerd door iemand van Slachtofferonthaal legde Jasmijn Cappon haar getuigenis af. Op 25 juli 2017 verloor zij in één klap zowel haar dochter Maïlys Descamps als haar ouders Marie-José Vanleene en Gery Cappon. Op de fatale dag was Jasmijn Cappon net met haar zoon naar Frankrijk vertrokken op reis. “Ik kreeg die dag telefoon van mijn dochter die beweging had gezien in de woning. Ze zei dat het gordijn bewoog. Ze vroeg me of ik de achterdeur wel gesloten had en ik zei dat ik het honderd procent zeker was. Ze wou naar binnen gaan, maar ik zei haar dat ik pépé ging bellen. Mijn moeder nam op, ze zat al in haar pyama, maar ze zei dat ze pépé ging sturen. Dan heb ik teruggebeld naar Maïlys om te melden dat mijn vader zou komen”, klonk het.

Ongerust

“Was het al eerder gebeurd dat Maïlys haar grootouders belde omdat ze zich ongerust voelde?”, vroeg de voorzitter. “We belden altijd naar mijn papa als er iets was, zoals die avond na het vuurwerk (toen Alexander Dean ook plots opdook aan de woning, LK). Toen ik dan terugbelde naar Maïlys, nam ze niet meer op. Mijn vader, moeder, het vast nummer: nergens werd opgenomen. Dan werd ik ongerust. Ik belde eerst mijn vriendin, die vlakbij woont. Zij nam niet op. Dan heb ik de buurman gebeld, Willy. Die is meteen gaan kijken. Hij belde me terug en zei dat de voordeur open stond, dat hij geroepen had en dat mijn vader plots de deur dicht sloeg. Ik wist zeker dat mijn vader dat nooit zou doen, dat is onbeleefd. Ik heb dan gevraagd aan Willy om de politie te bellen”, klonk het.

Pepeetje

De vrouw belde uiteindelijk op het vast nummer van haar eigen woning. “Er nam iemand op die zei ‘hallo, met Cappon’. Ik vroeg wie hij was en wat die in mijn huis deed. Plots viel mijn frank. Het was Alexander, met zijn Nederlands accent. Hij zei dat hij afgesproken had met Maïlys, wat niet kon want Maïlys zou nooit meer met hem afspreken. Ik vroeg naar mijn vader maar hij zei op treiterige toon dat pepeetje niet aan de telefoon wou komen. Dat klopte niet, want mijn vader en ik waren twee handen op één buik. Maïlys kwam aan de telefoon en zei dat mijn papa niet aan de telefoon kón komen. Ik dacht dat mijn vader bewusteloos op de grond lag. Ik vroeg of alles in orde was. Maïlys zei heel emotieloos dat alles in orde was. Ik geloofde haar niet en zei haar dat ik de politie ging bellen”, vertelde de getuige.

Slachtoffer Gery Cappon. (gf)

De vrouw belde uiteindelijk ook zelf de politie, vanuit haar vakantiehuis in Frankrijk. “Ze zeiden me dat de politie al in de woning aanwezig was. Ik vroeg of mijn papa nog leefde, maar ze antwoordden niet. Diezelfde avond heb ik het wel vernomen. Ik ben verpleegkundige, heb collega’s die op spoed werken. De dokter heeft ons dan verteld dat ze alle drie gestorven waren. Ik heb geschruweld. Dat kon niet. Mijn moeder was nog thuis, dacht ik. Ik had net mijn dochter aan de lijn gehad. Dat kon niet!”, vertelde Jasmijn Cappon.

GSM kapot

De voorzitter vroeg haar hoe haar eerste indruk was van Alexander Dean, toen die een relatie begon met Maïlys. “De eerste keer was dat nog goed. Het was Maïlys’ tweede serieuze relatie. Ze is dan snel bij hem ingetrokken, we waren daar niet blij mee. Zeker toen zijn moeder zich begon te mengen, hadden we zo goed als geen contact meer met Maïlys. Ze had wel een goede band met mijn zoon M., die acht jaar jonger was. Zij was zo’n beetje zijn tweede moeder. Ik denk dat ze daar het meest van af zag, dat ze haar broertje niet meer zag. Toen het de eerste keer uit was, had hij haar gsm kapot gesmeten tegen de chauffage en haar ’s nachts op straat gezet. Daags nadien belde Maïlys me al. Ze wou heel graag tagliatelle komen eten. Dat weekend is ze dan bij mij gekomen en heeft ze alles verteld”, klonk het.

Worstjes

De breuk bleef niet duren, Alexander Dean en Maïlys Descamps verzoenden zich. “In het begin kreeg ze terug een beetje meer vrijheid, maar dat was van korte duur. Met Pasen wou ik iets gaan eten met haar. Dat was gezellig maar plots waren ze de brommer op en weg. Op Moederdag had ik hen uitgenodigd, om 15 uur. Ze waren er maar om 17 uur en ik zag dat er iets scheelde. Voor haar verjaardag in september 2016 wou ik haar achttien cadeautjes geven, Maïlys was zeer enthousiast. Mijn vader gaf Alexander Dean alsmaar worstjes van de barbecue maar hij reageerde amper. Het interesseerde hem allemaal niet, dat was een heel rare namiddag”, klonk het.

Dégout

De voorzitter stelde haar op kousenvoeten een gevoelige vraag. “Uit het verslag van de politie is gebleken dat Maïlys al vanaf haar vijftiende nogal een uitgesproken seksuele interesse had. Hoe kadert u dat?”, klonk het. “Wij wisten daarvan en hadden daar ook hulp voor gezocht. Een psycholoog heeft met ons en met Maïlys gesproken. Ik had al bepaalde chatberichten gezien die niet normaal waren. Die psycholoog vertelde ons dat er iets met haar moet gebeurd zijn, ik had ook al dat vermoeden, maar Maïlys vertelde daar niets over. Ik snapte het ook niet: als je verkracht bent geweest, zou je toch net een dégout moeten hebben van seks? Bij Maïlys was dat niet zo. We zijn dan naar het CAW in Oostende geweest, later nog bij een therapeute in Aartrijke. Toen beterde het wel. Maar dan kwam hij (doelt op Alexander Dean, LK) in beeld, en mocht ze niet meer gaan”, vertelde Jasmijn Cappon.

Slachtoffer Maïlys Descamps. (gf)

“Over hetgeen er zou gebeurd zijn met haar, geeft ze zelf verschillende versies. Het is niet uitgesloten dat daar mogelijk enige fantasie bij zit. Hebt u ooit ervaren dat ze nogal kon opgaan in haar fantasiewereld?”, vroeg de voorzitter voorzichtig. “Dat is misschien wat typisch voor een puber? Een beetje aandacht zoeken, misschien? Maïlys was zeer onzeker, werd ook lang gepest op school. Dat was misschien haar manier om dat enigszins te kunnen plaatsen”, klonk het. “Wist u van de fotosessies bij meneer Verstraete?”, vroeg de voorzitter. “Ja, dat wist ik. Ze zette die foto’s ook op haar Facebookprofiel. Een collega van mij merkte op dat die foto’s niet professioneel waren. Maïlys beweerde van wel en zei dat die fotograaf ok was. Ik geloofde haar niet. Ik keek dan op haar laptop en vond dan foto’s die nogal sexy waren voor een meisje van zestien jaar”, vertelde Jasmijn Cappon.

Poppemietje

Ze googelde de naam van Jeroen Verstraete en vond wel topless-foto’s van andere meisjes. “Ik waarschuwde Maïlys maar ze verzekerde me dat er niets aan de hand was. Dat ze niet meer zou gaan naar Jeroen. Het is maar pas toen ik het dossier heb ingezien, dat ik de andere foto’s heb gezien. En dat ik te weten kwam dat Jeroen haar ook eens is komen ophalen in Gistel”, klonk het. Een jurylid wou weten of Maïlys snel veranderde, van kind naar jongvolwassene. “Ik heb foto’s van haar communie: een poppemietje op ballerina’s. Drie maanden later was ze plots een mollige, jonge vrouw geworden. Dat heeft volgens mij alles te maken met de verkrachting die ze toen moet ondergaan zijn. Ik heb er haar zoveel keren naar gevraagd maar ze zei me altijd dat ze dat potje zou gedekt houden. Ik kan als moeder mijn best doen, maar als je kind er je niet wil over vertellen. Wat moet je dan doen?”, vroeg de moeder zich af.

Stalkingalarm

Daarop richtte procureur Serge Malefason zich tot de getuigen. “Mevrouw, u bent – na de doden – het meest getroffen door dit drama. U hebt ook frustraties over de manier waarop de politie deze zaak heeft aangepakt en ik begrijp dat”, zei hij. “Na deze zaak is er verder nagedacht. We zijn technieken aan het ontwikkelen om te proberen dergelijke situaties te vermijden. Eén daarvan is het stalkingalarm, dat is uitgerold in Oost- en West-Vlaanderen. Het is deze zaak die een duw gegeven heeft aan dat project. Wat uw frustraties naar de politie betreft – en ik deel ze ook – kan ik u daarover zeggen dat ik daar met u eens rustig wil over praten en dat ik dan nederig het hoofd zal buigen”, zei de procureur.

Slachtoffer Marie-José Vanleene. (gf)

Hij ging verder. “U bent een moedige vrouw. Als je één iets zou mogen vragen aan de man die verantwoordelijk is voor de dood van uw dochter en ouders, wat zou dat dan zijn?”, vroeg hij. Jasmijn Cappon moest niet lang nadenken. “Waarom? Simpelweg: waarom? Waarom mijn mama en papa, de meest liefdevolle mensen die bestaan. De manier waarop mijn ouders zijn afgeslacht, ik begrijp dat niet. Mijn papa heeft geschermd voor zijn twee vrouwen. Waarom moesten ze dood?”, vroeg ze. Een antwoord kwam er niet.

Pispaal

Kris Vincke, de advocaat van Jasmijn Cappon, nam het woord. “De verdediging heeft hier al gewezen op de troebele relatie tussen u en uw dochter. Maïlys noemt u in berichten een ‘bitch’. Hoe reageer je daarop?”, vroeg hij. “In die periode had ik geen vat meer op Maïlys. Zij was enorm agressief naar mij toe op dat moment. Achteraf zei ze ook wel dat ze dat besefte. Dat ik toch altijd degene zou zijn die haar graag zou zien en dat ze mij daarom zo hard aanpakte. De pispaal”, klonk het. “Ze voelde zich ook niet goed in haar vel. Die verkrachting, ik die zwaar ziek was, haar vader die wou scheiden, dat is allemaal niet niks”, antwoordde Jasmijn Cappon.

Luduvudu

Over de verzoening na de eerste breuk was de moeder duidelijk. “Ze heeft hem graag gezien. Daar ben ik van overtuigd. Toen het af was, huilde ze. Ik ben nu nog altijd trots op haar dat ze na korte tijd al besefte dat het echt een slechte relatie was”, klonk het. Na de definitieve breuk in mei 2017 begon Alexander Dean Maïlys te stalken. “Dat was verschrikkelijk. We werden keer op keer niet geholpen door de politie. Het is een beetje liefdesverdriet, zeiden ze over hem. Luduvudu. Ze namen het echt niet ernstig”, vertelde ze. Met Maïlys ging het toen weer beter. “Ze had nieuw werk, ze wilde haar middelbaar afmaken. Het was de oude Maïlys weer, maar in een volwassener versie”, klonk het.

Slachtoffer Maïlys Descamps. (gf)

Kris Vincke vroeg zijn cliënte om haar ouders te schetsen. Jasmijn Cappon probeerde: “Mijn mama en papa waren gewoon fantastische mensen. Om hen te beschrijven, zou ik woorden te kort hebben. Papa was een harde werker, sociaal, de rots in de branding. Hij stond altijd klaar. Een vader zoals alle vaders zouden mogen zijn. Mijn mama was timide, de stille kracht achter de schermen. Mijn beste vriendin”, klonk het. “Na zo’n drama, hoe slaag je erin om de dag nadien op te staan en aan de dag te beginnen?”, vroeg advocaat Vincke. “Dat was verschrikkelijk. En dan dat schuldgevoel erbij. Ook dat gaat niet weg. De mensen zeggen dat het wel zal beteren. Maar dat is niet zo. We missen ze meer en meer, in zoveel kleine dingen. Ik probeer niet te klagen, dat is de spirit van mijn mama en van Maïlys”, zegt de vrouw.

Johan Platteau, de advocaat van Alexander Dean, nam ook het woord. “Ik sta hier om hem te verdedigen, maar ik weet dat voor het drama dat u is overkomen er geen woorden zijn. Ik wil u alleen uit de grond van mijn hart zeggen dat ik u alle sterkte toewens”, klonk het.