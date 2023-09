Moeder en dochter voor assisen in de ‘schlagermoord’: “Pa is beginnen flippen”

Bijna zeven jaar na de roofmoord op Roland Roelens (66) uit Oostrozebeke staan vanaf vrijdag drie beschuldigden terecht voor de assisenjury. Het wordt een bijzonder proces want het staat vast dat twee van de drie niet aanwezig waren op de ‘crime scene’ en dat de derde – met een IQ van amper 67 – zeker niet de fatale messteken toediende.

“Maak je geen zorgen, het zal niet lang duren.” Het zijn de woorden van Nico Torck (44) op donderdagavond 27 oktober 2016. De imposante stamvader van de familie Torck – 150 kilo droog aan de haak, tattoos tot in het gezicht – heeft zijn dochter M. (toen 20) net laten aankloppen aan de voordeur van het appartementje van zijn bovenbuur in residentie Ter Ghinste in het gelijknamige gehucht in Oostrozebeke.

Er zit al langer een haar in de boter tussen Torck en zijn bovenbuur Roelens en niet alleen omdat die laatste geregeld loeihard Vlaamse schlagers door de boxen jaagt. Neen, dat de 66-jarige Roland Roelens meer dan een oogje op zijn dochter heeft, zit Nico Torck niet lekker. Dat ze de avond ervoor bij Roelens is blijven slapen, zit hem hoog. Dat ze die ochtend samen een bed zijn gaan kopen bij de Weba is voor Torck meer dan een brug te ver.

Op kousenvoeten

Wanneer Roelens die avond de deur van zijn appartement opent, ziet hij naast M. ook Nico Torck en zijn toen minderjarige zoon A. staan. Hij zegt het drietal dat hij net in zijn bed wou kruipen. Dat het niet lang zal duren is geen geruststelling, maar een waarschuwing. Vrijwel meteen nadat Roelens het trio schoorvoetend heeft binnengelaten, vliegt Torck hem naar de keel. Met een keukenmes dat hij mee graaide, gaat hij de hulpeloze Roelens te lijf. Terwijl de minderjarige A. het slachtoffer vasthoudt, dient Torck de ene na de andere steek uit.

Wanneer hij uitglijdt in het bloed, helpen zoon en dochter hem recht. Finaal snijdt vader Torck de keel van het slachtoffer over, waarna hij zijn zoon gebiedt om een wit kistje naar beneden te dragen, terwijl hij zich gaat wassen in de badkamer van het slachtoffer. Zoon en dochter, die letterlijk op kousenvoeten de trap af gaan, stoppen hun met bloed doordrenkte kleren in een vuilniszak en zetten de kluis op hun keukentafel.

3.300 euro cash

Daags nadien belt Nico Torck ’s avonds zelf naar de politie. “We zijn ongerust, we hebben onze buurman Roland al een tijdje niet meer gezien en dat is niet normaal”, meldt hij. Wanneer de agenten aankomen, put Torck zich uit in hulpvaardigheid. Hij toont hen het appartement van Roelens en leent de agenten zelfs zijn gereedschapskist om het slot open te kraken. In de hal van het flatje zien de agenten meteen een man in een plas bloed liggen. Het slachtoffer is overduidelijk al overleden.

De opgetrommelde onderzoeksrechter vindt het gedrag van Nico Torck vreemd en besluit een huiszoeking uit te voeren bij het gezin-Torck. Vrij snel is het bingo. In de garage vinden de speurders een zak vol bebloede latex handschoenen en kleren. Hij besluit Nico Torck te arresteren. Tijdens zijn overbrenging naar de cel overhandigt Torck doodleuk 3.300 euro cash aan de politiemannen. “Geld van mijn uitkering, geef het aan mijn vrouw”, zegt die.

Geflipt

Aanvankelijk ontkennen alle gezinsleden het licht van de zon. Het is moeder Christelle V. die uiteindelijk als eerste door de knieën gaat. “Een relatie tussen een meiske van twintig en een man van 66, dat is toch niet normaal? We hebben een plan gesmeed om Roland uit de weg te ruimen en Nico heeft dat op zijn eigen manier gedaan”, verklaarde ze. Ook M. gaat overstag. “Die avond is mijn vader plots beginnen flippen. Ik en A. moesten mee naar boven. Pa is direct beginnen stekken”, klinkt het.

Slachtoffer Roland Roelens (66). (gf)

In de loop van het onderzoek blijkt echter dat het motief niet meteen in de vermeende relatie tussen het slachtoffer en dochter M. is te zoeken. “Twee weken voor de moord heeft ze aan de keukentafel verteld over een wit kistje, een kluis, met daarin 8.000 euro en kasbons”, getuigde haar oom. “Het is waar, we hebben samen rond de tafel gezeten om dat plan te bespreken. Vader wou Roland doden en die kluis pakken”, geeft ook M. nu toe. “Ik ben met vader en moeder naar Pedro gereden om die kluis open te slijpen en de zak met kleren te verbranden”, geeft ook zoon A. toe.

Slijpschijf

Wanneer de speurders bij Pedro B. in Egem bij Pittem arriveren, ontkent die. “Ik had die avond al een vuurtje gemaakt in mijn tuin. Nico is gearriveerd en heeft daar inderdaad een zak in gesmeten. Van een kluis weet ik niets”, zegt die. Dat zowel Christelle V. als haar zoon A. later net zijn blauwe Makita-slijpschijf uit een rij van zes slijpschijven herkennen als de machine waarmee de kluis is opengeslepen, speelt in zijn nadeel.

Ook het feit dat hij vlak voor en vlak na de feiten intensieve telefonische contacten heeft met Nico Torck, is belastend. Maar de vaststelling blijft dat Pedro B. niet bij de feiten aanwezig was. Toch vervolgt het parket hem mee wegens roofmoord, net als Christelle V. – die evenmin op de plaats-delict was – en M. Torck, bij wie de psychiater een IQ van amper 67 vaststelde en waarvan vaststaat dat ze geen messteken uitdeelde.

Vader overleden

Zoon A., die amper zestien was op het moment van de feiten, werd door de jeugdrechter tot zijn 21ste geplaatst in een instelling. Vandaag is de jongeman dus weer vrij. Zijn vader Nico Torck zal evenmin terecht staan. De man overleed kort na zijn arrestatie in de cel aan de gevolgen van diabetes. Met twee afwezige hoofddaders wordt het proces voor openbaar aanklager Tom Janssens geen sinecure.

Door het feit dat de burgerlijke partijen – de drie kinderen van Roland Roelens uit zijn eerste huwelijk – geen advocaat onder de arm nemen, verliest Janssens daarmee een welbespraakte medestander. Bij de verdediging van de beschuldigden zitten daarentegen wel kleppers als Filip De Reuse, Kris Vincke en Maarten Vandermeersch. Zij zullen alles uit de kast halen om de maximumstraf – levenslang – te vermijden. Het proces zal wellicht anderhalve week duren.