Modellen hadden geen nare ervaringen met slachtoffer Jeroen Verstraete

Op het assisenproces tegen Alexander Dean (29) hebben enkele modellen die voor Jeroen Verstraete (39) poseerden hun getuigenis afgelegd. Ze verklaarden dat het slachtoffer hen altijd correct heeft behandeld. Maïlys Descamps (18) beweerde tegenover de beschuldigde wel dat de hobbyfotograaf haar had verkracht.

“Ik vond het eigenlijk een zeer rustige man. Hij kon goed luisteren en babbelen. Het was eigenlijk altijd plezant. De shoot liep altijd uit”, verklaarde Nikkie V. Met Jeroen Verstraete had de getuige nooit problemen gehad. “Jeroen was echt een vaderfiguur. Hij zat altijd met zijn model in. Ik heb mij altijd veilig gevoeld.”

Altijd goedgezind

Ook Daisy C., die steeds met haar vriend naar de fotoshoots kwam, werd nooit betast door het slachtoffer. “Ik heb daar nooit nare ervaringen gehad. Aan die mens kon je altijd alles vragen. Hij was altijd goedgezind.”

Verstraete stelde wel voor om met bepaalde attributen te poseren, maar dwong haar niet om bepaalde poses aan te nemen. “Tussen de benen werd niet close-up gefotografeerd. Ik doe dat niet. Ik weet niet wat hij met andere meisjes deed. Ik schrik ervan dat hij dat met een meisje van zestien zou gedaan hebben.”

Eerlijk persoon

Een ander model kon zich daar wel iets bij voorstellen. “Hij heeft aan mij ook wel bepaalde dingen gevraagd, maar ik had mijn grens. Misschien durfde dat meisje geen nee zeggen.”

Eline T. benadrukte dat ze zelf een goede zakelijke relatie had met de fotograaf. “Hij heeft me nooit aangeraakt of avances gemaakt. Ik vond hem een eerlijk persoon. Hij heeft nooit iets mis gedaan in mijn ogen.”

Behulpzame man

Collega en vriend Kevin P. kende Jeroen Verstraete als een behulpzame man. “Hij was altijd aanwezig als je hem nodig had. Hij stond altijd klaar, ondanks zijn eigen problemen.”

Ook de rijke fantasie van het slachtoffer kwam opnieuw aan bod. “Bepaalde verhalen klonken aannemelijk, andere waren iets fantasierijker. Onder de vrienden in Blankenberge wisten wij dat ook.”

Gebrekkige hygiëne

Door een kameraad uit dezelfde vriendengroep werd Verstraete als vriendelijk en openhartig omschreven. “Hij leefde wel wat meer als een jonge gast. Wat meer aan de straat en van dag tot dag.”

In zijn woning in Sint-Amandsberg stelde Johny V. ook een gebrekkige hygiëne vast. “Er stonden twintig flessen met urine omdat hij niet naar beneden ging om te gaan plassen. Tja, als hij zo wil leven. Bij ons thuis ruimde hij wel altijd op.”

Peter van dochter

De getuige was op de hoogte van de pikante foto’s op de website van de hobbyfotograaf. “We hadden er niets op tegen, maar onze kinderen moesten dat niet weten. Maar ik heb nooit gemerkt dat Jeroen iemand tot iets zou dwingen. Jeroen was zo niet. Dat was een goeie kerel.”

Verstraete was de peter geworden van zijn dochter. “Zij heeft heel veel van zijn dood afgezien. Wij zijn als ouder onze dochter deels kwijtgespeeld daardoor. Ze zou het niet aankunnen om naar hier te moeten komen.”

Hart op de juiste plaats

De echtgenote van V. bevestigde de grote impact op hun gezin. “Ze is thuis weggelopen, aan de drugs geraakt en kreeg eetstoornissen. Ze is nu op het goede pad, maar zit nog altijd in een depressie, omdat ze het verdriet niet kan plaatsen.”

Over het slachtoffer kon ze eigenlijk geen kwaad woord zeggen. “Hij had het hart op de juiste plaats. Een grote mond, maar niet op de slechte manier.”

Twee gezichten

Volgens een ex-partner had Jeroen Verstraete echter twee gezichten. “In het begin is het een heel vriendelijke, spontane persoon. Maar na verloop van tijd verandert hij wel van karakter.”

Zo zou hij gedreigd hebben om foto’s van voor en na haar maagverkleining online te zetten. “Hij vroeg om alles te verzwijgen in verband met de diefstallen die hij had gepleegd. Daardoor was ik wel redelijk bang van hem. Hij zei ook dat hij een verleden had van een militaire opleiding en dat hij als undercover werkte.”

Moraliteitsonderzoek

Ten slotte gaf hoofdinspecteur Steven Bostyn nog toelichting bij het gevoerde moraliteitsonderzoek. Daaruit bleek onder andere dat Jeroen Verstraete tussen 1998 en 2013 drie correctionele veroordelingen opliep voor inbraken, verboden wapenbezit en diefstal.

Voor de reeks inbraken zat hij in 1997 twee weken in voorhechtenis. Hij werd ook vier keer veroordeeld voor verkeersinbreuken. In de politiedatabank was hij bekend voor een verkrachting uit 2004, maar die klacht leidde dus niet tot een veroordeling. Volgens Verstraete gebeurde het seksueel contact met wederzijdse toestemming.

Vrijdagochtend komen de vader en de broer van Maïlys Descamps aan het woord.