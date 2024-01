Messteken in de borst werden Alban Demora fataal

Wetsdokter Geert Van Parys heeft op het assisenproces tegen Abdellatif Belarbi (50) uitgelegd dat het slachtoffer door diepe messteken in de borst om het leven kwam. Op het lichaam van Alban Demora (31) werden in totaal twaalf snij- en steekverwondingen vastgesteld.

De wetsdokter trok op 3 september 2020 naar het kapsalon in De Panne om een uitwendige lijkschouwing uit te voeren. “Rond het lichaam lag een zonnebril, een omvergevallen stoel en een verfrommelde bebloede T-shirt. We hebben ook onmiddellijk vastgesteld dat het om een zeer bloederige crime scene ging.” Uit de eerste bevindingen van professor Van Parys bleek al dat Demora door meerdere messteken in de borst om het leven kwam.

Tijdens de autopsie werden de volgende dag vier messteken in de borst en een messteek in de buik in kaart gebracht. Eén van de steken was 11,5 centimeter diep, doorboorde het longvlies en kwam in het hartzakje terecht. Een andere steek in de borst volgde een gelijkaardig traject. “Vervolgens is de hartspier volledig doorboord over een lengte van 6 centimeter. We komen op een totale diepte van 15 centimeter. Dit is een dodelijke steek geweest. Die verwondingen hebben aanleiding gegeven tot een massieve bloeding. Bij elke pompbeweging wordt het bloed in het hartzakje gepompt, waardoor het slachtoffer uitgebloed is.”

Ook oppervlakkige snijwonden

Op het lichaam van het slachtoffer stelde dokter Van Parys ook zeven vooral oppervlakkige snijwonden vast. Anderzijds was er sprake van een inkeping in de schedel en van een doorboorde oorlel. “Samenvattend zijn deze snijwonden niet potentieel dodelijk geweest, maar ze hebben wel massieve bloedingen veroorzaakt.” Ten slotte had Demora onder andere ook een schaafwonde aan zijn schouder, maar geen verweerletsels.

Abdellatif Belarbi houdt vol dat hij zich die bewuste nacht enkel verdedigde toen het slachtoffer hem aanviel. Volgens de wetsdokter moet er inderdaad een dynamische confrontatie geweest zijn, bijvoorbeeld omdat de messteken vanuit verschillende posities werden toegebracht. Anderzijds spreken de verwondingen van de beschuldigde zijn verhaal tegen. “Ik heb slechts twee relatief kleine bloedingen aan het hoofd vastgesteld. In mijn idee is dat niet compatibel met bruut geweld zoals dertig vuistslagen. Een slag of stoot kan wel, maar niet veel meer”, aldus dokter Van Parys. De beschuldigde reageerde dat hij de slagen niet had geteld. “Maar tot op vandaag word ik om drie uur ‘s nachts wakker met hoofdpijn.”

Onder invloed van alcohol

Maandagavond kwam eerder ook toxicoloog Jan Cordonnier al aan het woord. De deskundige legde uit dat het slachtoffer stevig onder invloed van alcohol was. “Zo’n alcoholgraad zorgt voor significante dronkenschap bij ongeveer 90 procent van de bevolking. Dat komt ongeveer overeen met elf pinten pilsbier.” Een uitzonderlijk hoge THC-waarde wees dan weer op cannabisgebruik. “Dat kan tot agressie leiden. Sommige mensen kunnen een soort psychose krijgen als ze een regelmatige gebruiker zijn.”

Bij Abdellatif Belarbi en Jennifer D. werden slechts beperkte sporen van cannabisgebruik vastgesteld. Volgens Jan Cordonnier hadden ze wel allebei duidelijk veel cocaïne gebruikt. D. maakte gewag van 5 tot 10 gram cocaïne. Belarbi, die nochtans veel meer onder invloed was, beweerde dat hij slechts 1 gram gebruikte. “Dat kan zeker niet, het moet veel meer geweest zijn”, getuigde de toxicoloog. Daarbij werd opgemerkt dat ook het cocaïnegebruik agressie kan uitgelokt hebben.

Dinsdagochtend komt het onderzoek van de bloedsporen in het kapsalon aan bod.