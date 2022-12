Meester Jef Vermassen haalt op proces gifmoord op Dana Van Laeken stevig uit naar beschuldigde: “Het is een laffe moord”

Op het assisenproces over de gifmoord op Dana Van Laeken (36) heeft meester Jef Vermassen stevig uitgehaald naar de beschuldigde. De advocaat van de burgerlijke partij benadrukte dat Pieter Platteeuw (37) op een laffe manier ricinuszaden van de wonderboom door het eten van zijn partner mengde.

Bij de start van zijn pleidooi legde meester Vermassen uit dat gifmoord niet toevallig een apart wetsartikel is. “Een gifmoord is altijd voorbedacht. Hoe kan je anders iemand dooddoen met gif als je het niet voorbereid had? Het is ook een laffe moord, want het slachtoffer weet van niks.”

Dana Van Laeken kreeg drie weken lang regelmatig wonderbonen toegediend. “Hij heeft haar helse pijnen bezorgd. Buikpijn, diarree. Op het toilet zitten met een emmer en een half uur zitten braken.” De raadsman van de familie Van Laeken had zelfs overwogen om een bijkomende vraag te laten stellen over foltering.

Avances

In augustus 2018 nam Pieter Platteeuw al de beslissing om zijn vriendin van het leven te beroven. Hij onderzocht verschillende opties, zoals het toedienen van rattenvergif. “Maar ricine is ideaal, want bijna niemand kent dat. Hij gaat dat gebruiken, omdat hij weet dat het niet goed opspoorbaar is. En er is geen tegengif.” Volgens meester Vermassen dacht de beschuldigde zo de perfecte moord te plegen. “Het is een groot geluk dat mevrouw werd opgenomen in dat bepaald ziekenhuis in Kortrijk, waar een dokter is die ricine kent nadat iemand een jaar eerder zichzelf daarmee had ingespoten.”

© Kurt Desplenter

Via mail begon de Lauwenaar in die periode ook duidelijke avances te maken bij andere vrouwen. “Terwijl hij voorbereidingen maakt om haar te doden, is hij al een vervanger aan het zoeken.” Tegelijk begon Platteeuw extra lief te doen tegenover het slachtoffer. “Want hij is oneindig sluw, vergeet dat niet. Daarom gaat hij de eerste keer ook bewust op restaurant eten, om zichzelf onverdacht te maken. We gaan er geen monster van maken, maar een onmens wel. Hij heeft onmenselijke dingen gedaan.”

Uiteindelijk overleed Dana Van Laeken pas in de nacht van 12 op 13 oktober 2018, drie weken na de eerste poging tot vergiftiging. “Ik vermoed dat hij de dosis op het einde verhoogd heeft, om zeker te zijn dat het zou lukken.” Meester Vermassen hekelde ook uitgebreid de onverschillige indruk die Platteeuw die bewuste dag in het ziekenhuis maakte. “Zijn vrouw begint aan de laatste uren van haar leven. Hij neemt afscheid zonder enig medeleven. Geen kussen, geen opbeurend woord. Hij heeft zitten zeveren en gaat blij naar huis. Vader en dochter zijn eens alleen en gaan plezier hebben met frietjes en voetbal.”

Agressief

Ook zijn houding in de maanden na de feiten kwam meermaals aan bod. Zo suggereerde Platteeuw lang dat zijn vriendin zelfmoord had gepleegd. “Op een schaamteloze manier zal hij vanaf nu die vrouw zwart maken. Ik zag ze doodgraag is verkeerd getypt. Dat moest zijn: ik zag ze graag dood.” De beschuldigde beweert ook tot op vandaag dat Van Laeken zich agressief opstelde tegenover de kinderen. Van een rouwproces was volgens meester Vermassen helemaal geen sprake. Daarbij werd opgemerkt dat Platteeuw na drie dagen al contact zocht met prostituees. “Hij moest een keer ontstressen en ventileren. Zijn humeur is hetzelfde als voor de feiten. Hij is ervan af, hij is blijmoedig. Hij begint aan een nieuw leven.”

Dadelijk komt de voogd ad hoc van het zevenjarige dochtertje van de beschuldigde en het slachtoffer aan het woord.