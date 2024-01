Kroongetuige in assisenproces kappersmoord beweert dat ze zou trouwen met het slachtoffer

Op het assisenproces tegen Abdellatif Belarbi (50) heeft de kroongetuige een warrige verklaring afgelegd. Jennifer D. was aanwezig toen de beschuldigde Alban Demora (31) met messteken van het leven beroofde. Plots verklaarde ze ook dat ze plannen had om met het slachtoffer te trouwen, terwijl er voordien zelfs nooit sprake was van een relatie.

Via een vriendin uit het drugsmilieu leerde D. in juni 2020 Abdellatif Belarbi kennen. “Ik heb niet in zijn kapsalon gewerkt, ik maakte gewoon de shampoo klaar. Als je geen geld krijgt, is dat geen werk.” Naar eigen zeggen ging ze enkel naar het kapsalon om cocaïne te kopen. “Als ik een seksuele relatie had met Abdellatif kon ik cocaïne krijgen van hem. Ik ben niet verliefd op hem geworden. Het was gewoon puur voor cocaïne.”

Voorzitter Vincent Vereecke polste vervolgens hoe ze precies betaalde voor de cocaïne. “Met mijn poep”, verwees ze naar de aard van de seksuele contacten. D. voegde eraan toe dat Belarbi met meerdere vrouwen seks had in ruil voor cocaïne. Op zijn vraag hield ze ook een seksfeestje in haar woning. De getuige ging in opdracht van de beschuldigde ook meermaals cocaïne halen in Oostende.

Trouwen

In diezelfde periode leerde de vrouw uit Nieuwpoort via de beschuldigde ook Alban Demora kennen. Het slachtoffer logeerde zelfs enkele weken bij haar. “Alban heeft mijn hand gevraagd om te trouwen”, klonk het plots. “We waren van plan om alles achter te laten. Hij had gezegd dat we zouden stoppen met de cocaïne en op het goeie pad zouden blijven.” Toen een vriendin op zoek was naar cocaïne belde ze in de vooravond van 2 september 2020 nochtans naar Demora. “Ik wist niet dat hij al gestopt was. Ik verschoot ervan. Madeleine zei dan dat Abdellatif er wel zou hebben.”

Matthias W. kwam af en toe over de vloer bij de beschuldigde. “Ik was blij met hoe hij mijn haar knipte. En ik had in De Panne gehoord dat hij ook drugs verkocht.” In de nacht van 2 op 3 september 2020 trok de getuige rond 1 uur met een neef en een vriend naar het kapsalon. “We waren goed gezegend, want we hadden een fles Bacardi gedronken. We wilden een gram cocaïne kopen om thuis nog een feestje te doen.”

Geld afhalen

Die bewuste nacht bleek W. echter geen geld op zak te hebben. Uiteindelijk haalde Jennifer D. 100 euro af voor hem. “Zij heeft zelf voorgesteld om met de scooter naar de bank te gaan, omdat het anders een kwartier wandelen was. Ik gaf haar de code van mijn bankkaart.” Abdellatif Belarbi maakte een nerveuze indruk op de getuige. “Ik voelde me niet echt op mijn gemak, omdat ik voelde dat hij gespannen was. En die vrouw ook. Ze hadden misschien al veel gesnoven.”

Jennifer D. herinnerde zich nog hoe ze op pad werd gestuurd om geld af te halen voor de klant van de kapper. “Op de terugweg ben ik dan Alban nog tegengekomen. Ik denk dat hij vroeg of ik iets van drugs had of zo.” De vrouw zat samen met Belarbi in de keuken toen Demora rond 1.20 uur zelf op de ruit van het kapsalon kwam kloppen. Ze wist echter niet wie het was. “Ik zat te wachten en er is een ruzie ontploft. Ik heb iets gehoord van 50 euro. Ik zag een silhouet door het sleutelgat en hoorde iemand roepen dat hij Bilel en Alexandra wel zou krijgen.”

Spelletje

Even later haalde Belarbi een mes in de keuken, al kon D. zich daar heel weinig van herinneren. Ze speelde naar eigen zeggen een spelletje op haar gsm. “Toen ik mij afvroeg of ze aan het vechten waren, kwam Abdellatif in de keuken. Hij zei dat hij zich had moeten verdedigen”, waarop ze in tranen uitbarstte. D. zou aan de beschuldigde gevraagd hebben wie die Marokkaan op de grond was. “Hij zei dat het geen Marokkaan was, maar dat het Alban was. Toen heeft Alban zijn kop gedraaid. Het bloed spoot eruit en hij gaf zijn laatste zucht.”

Ook over de uren tot aan hun arrestatie kon Jennifer D. niet veel meer vertellen. Ze beweerde dat ze het kapsalon verliet om hulp te zoeken, maar dat ze per ongeluk 1001 belde. Niet veel later keerde de getuige zelfs gewoon terug naar het kapsalon. Op vraag van de beschuldigde wiste ze nog heel wat berichten op haar gsm, maar ook daar kon ze eigenlijk geen verklaring voor geven.

Woensdagnamiddag gingen ook de verhoren van de moraliteitsgetuigen van start. Een voormalige werkgeefster van Demora hoorde na de feiten iets waaien over een relatie met Jennifer. “Ik heb ook vernomen dat Jennifer en Alban een afspraak hadden bij de kapper die avond, maar het kan ook een roddel zijn.” Daarnaast zette Carine V. vooral de positieve kanten van het slachtoffer in de verf. “Dat was eigenlijk een hele lieve jongen. Hij was heel behulpzaam en heel vriendelijk naar de klanten toe in mijn zaak van fietsen- en gocartverhuur. Ik heb hem ook nooit opgefokt gezien. Hij had altijd een lach op zijn gezicht.”