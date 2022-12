Kapper naar assisen voor moord met schaar en vleesmes

De raadkamer in Veurne heeft de 49-jarige Abdellatif Belarbi uit De Panne naar het hof van assisen verwezen voor de moord op een 31-jarige man uit Sint-Idesbald. Slachtoffer Alban Demora bekocht een nachtelijk bezoek aan de kapperszaak van de verdachte met zijn leven.

De moord dateert van de nacht van twee op drie september 2020. ‘s Ochtends werd het lichaam van Alban Demora uit Sint-Idesbald gevonden in de inkom van kapsalon Le Salon langs de Sloepenlaan in De Panne. De man bleek vermoord te zijn met messteken. De politie pakte meteen kapper Abdellatif Belarbi op, die besmeurd met bloed in zijn zaak zat. Ook een 37-jarige vrouw uit Nieuwpoort die de hele nacht bij hem was, vloog achter tralies.

Aan de speurders verklaarde de kapper dat hij rond 1 uur geconfronteerd werd met een razende Alban Demora en dat er in zijn zaak een ruzie ontstond waarbij uiteindelijk naar een mes gegrepen is. Ook tijdens de reconstructie bleef Belarbi volhouden dat hij in eerste instantie belaagd werd door het slachtoffer en dat de ruzie draaide om een vrouwenkwestie. De wedersamenstelling toonde duidelijk aan dat het slachtoffer eerst met een kappersschaar en vervolgens met een vleesmes werd aangevallen.

Slachtoffer Alban Demora. (gf)

Onderzoek bracht bovendien aan het licht dat Belarbi ook drugs dealde vanuit zijn kapsalon. In De Panne was het een publiek geheim dat er cocaïne te verkrijgen was in het kapsalon waar ‘vooral kale mannen hun haar lieten doen’. Vorige maand werd Abdellatif Belarbi voor drugsfeiten en verboden wapenbezit door het Gentse hof van beroep veroordeeld tot twintig maanden cel. Het motief voor de moord kan dan ook mogelijk ook met die illegale activiteiten te maken hebben.

De vrouw die aanwezig was in de kapperszaak en getuige was van de feiten, wordt niet mee vervolgd voor de moord. Enkel Abdellatif Belarbi zal zich voor het hof van assisen moeten verantwoorden wegens moord. De advocaten van de familie van Alban Demora, Kristiaan Vandenbussche en Julie Vandenbogaerde, zijn tevreden dat de zaak voor het assisenhof zal komen. “We zijn tevreden dat het gerechtelijk onderzoek eindelijk is afgesloten. De familie hoopt op het proces antwoorden te krijgen op de vele vragen die ze zich nog stellen”, klinkt het.