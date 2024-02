Kapper die nu voor assisen staat zorgde voor overlast in De Panne

Op het assisenproces tegen Abdellatif Belarbi (50) zijn de getuigenverhoren afgerond. Een toenmalige buurman van de beschuldigde getuigde nog dat zijn kapsalon vaak voor overlast zorgde in De Panne. De Marokkaan bracht Alban Demora (31) in de nacht van 2 op 3 september 2020 in het kapsalon met messteken om het leven.

Laurent D. had indertijd een broodjeszaak naast het kapsalon van de beschuldigde. Abdellatif Belarbi leek in eerste instantie een correcte en gedreven stielman. “Maar op het einde kwam hij vaak pintjes halen. Dat begon soms vroeg in de morgen, soms in de namiddag. Het waren er geen twintig op een dag, maar toch een aantal.” Vooral de vriendenkring van de beschuldigde zorgde in de Sloepenlaan voor overlast. “Ik begrijp dat mensen van een andere cultuur wat samenkomen om een babbeltje te slaan. Maar dat viel op en dat stoorde. Meneer had een heel opvallende lach en schreeuw. Toch wel angstaanjagend, dat ging door merg en been.”

De getuige was er dus niet rouwig om dat de louche figuren na 3 september 2020 uit het straatbeeld verdwenen. “De rust is wat teruggekomen voor de mensen in de buurt. Het was precies een olievlek die zich in de straat verspreidde.” Met de beschuldigde zelf had D. geen conflicten, maar hij voegde er wel aan toe dat Belarbi in de weken voor de feiten stiller en onverzorgder was.

Groot hart

Vervolgens getuigde Maïté C. dat ze kort in het kapsalon van de beschuldigde werkte. “Hij gaf me soms te eten. Hij heeft me geholpen toen ik op straat leefde. Ik begrijp ook niet waarom hij die daad gesteld heeft. Het is iemand met een groot hart.” Tijdens het onderzoek verklaarde iemand dat C. in ruil voor de steun haar borsten had getoond. “Nee, zo zit hij niet in elkaar. En dan nog, zou dat zo erg zijn?”

Over de drugshandel van Belarbi beweerde de getuige weinig te weten. Anderzijds stelde ze wel dat iedereen wist dat de beschuldigde en het slachtoffer samen zaken deden. “Alban was agressief, het was een jonge gast. Hij wilde zich opwerken in het milieu van de cocaïne, maar het is uit de hand gelopen.” C. vertelde ook nog dat Belarbi in haar ogen eigenlijk te rustig was.

In totaal kwamen vrijdag zes getuigen niet opdagen. Stefaan C. was er wel, maar verklaarde dat hij de beschuldigde zelfs nooit gesproken had. “Ik vond hem een playboy met de meisjes die ik kende. En ik kende de reputatie van zijn kapsalon, maar ik had daar niets mee te maken en ik ben daar nooit geweest”, klonk het.

Baardje

De laatste moraliteitsgetuige schoot in de lach toen voorzitter Vincent Vereecke vroeg of de beschuldigde zijn haar knipte. “Sorry, maar ik heb geen haar. Hij verzorgde wel mijn baardje. Hij heeft me ook eens uitgenodigd om schapenkop te eten en dat was heel lekker.” Frédéric L. kreeg de lachers helemaal op zijn hand toen naar het alcoholgebruik van Belarbi wel gepolst. “Zoals ik. Drie bakken. Nee nee, grapje. Drie pintjes, gewoon een glas met elkaar drinken. Hij had helemaal geen alcoholprobleem. Ik begrijp ook niet wat er plots met hem gebeurd is. Ik weet niet waar hij op dat moment aan dacht”, verwees hij naar de feiten.

Bij de politie vertelde L. ook over het druggebruik van de Belarbi, maar daar had hij vrijdag geen zin in. De getuige ontkende ook dat hij zijn kameraad een rokkenjager had genoemd. Naar eigen zeggen had Belarbi net veel respect voor zijn vrouw en kinderen. “Iedereen houdt van vrouwen. Ik hou ook van vrouwen. Zij is een mooie vrouw en zij ook”, richtte hij zich tot de advocates van de burgerlijke partijen. Toen de voorzitter het verhoor prompt afrondde, vroeg L. nog of hij de beschuldigde een kusje mocht geven.

Verkeerde datum

Ten slotte werd nog stilgestaan bij de verkeerde datum in een proces-verbaal dat donderdag aan alle partijen werd bezorgd. Hoofdinspecteur Stefaan F. legde uit dat hij woensdagochtend van het parket-generaal de opdracht kreeg om te onderzoeken hoe lang de gerechtspsychiater en de psycholoog bij Belarbi waren in de gevangenis. Uit de bezoekerslijsten bleek eerder dat dokter Hans Hellebuyck slechts twaalf minuten bij de beschuldigde zou geweest zijn. F. kon geen bijkomende informatie verzamelen en goot dat naar eigen zeggen donderdag rond 10 uur in een proces-verbaal. “Mijn datum van het vorige pv over de gevangenisbezoeken is door het systeem automatisch overgenomen geweest”, klonk het.

F. maakte uiteindelijk een nieuw pv waarin 11 januari 2024 vervangen werd door 1 februari 2024. Openbaar aanklager Eva Brantegem merkte nog op dat ze het proces-verbaal een drietal uur later al doormailde naar alle advocaten. Advocaat Anthony Mallego, die het probleem vrijdagochtend aankaartte, legde nog even uit waarom hij de kwestie zo belangrijk vindt. “Dokter Hellebuyck gaat twaalf minuten naar iemand die levenslang riskeert voor moord. Dat vind ik niet kunnen.”

Maandagochtend starten de pleidooien.