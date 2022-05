Jury samengesteld voor proces tegen moordende bodybuilder

In het Brugse assisenhof wordt dinsdag de jury samengesteld voor het proces tegen de 29-jarige Alexander Dean uit Varsenare dat vrijdag begint. De man wordt beschuldigd van viervoudige moord en foltering. Hij riskeert een levenslange celstraf.

Met een ongestreken hemd, een blauwe broek en een schijnbaar ongeïnteresseerde blik in de ogen presenteerde Alexander Dean zich dinsdag in het assisenhof. De man, die op zijn eigen YouTube-kanaal jarenlang filmpjes plaatste van zijn indrukwekkende bodybuilderstorso, is zichtbaar vermagerd na vijf jaar verblijf in het Penitentiair Complex in Brugge. Voorzitter Willem De Pauw legde hem uit wat er dinsdag te doen staat en identificeerde hem. “Dean Chanan Dean Alexander. 29 jaar. Kleermaker”, antwoordde de beschuldigde kort, waarna hij terug ging zitten en de jurysamenstelling verder volgde.

Mes in het hart

De feiten waarvoor Alexander Dean zal terecht staan, dateren van de zomer van 2017. De man kon de liefdesbreuk met zijn vriendin Maïlys Descamps niet verkroppen en had de grootste moeite met een fotograaf die ooit pikante foto’s van het meisje had genomen. De beschuldigde vermoedde ook dat Maïlys misbruikt werd door fotograaf Jeroen Verstraete.

Om haar terug voor zich te proberen winnen, trok hij op 24 juli naar het huis van de fotograaf in Sint-Amandsberg. Daar wachtte hij zijn slachtoffer op, knevelde hem aan handen en voeten en stak hem een mes in het hart. Hij nam ook nog een foto van het lichaam van Jeroen Verstraete en vertrok.

Voorzitter Willem De Pauw. (archief LK)

Die foto toonde hij een dag later aan Maïlys, nadat hij haar huis in Moere bij Gistel was binnengedrongen. Het meisje was vergezeld van haar grootouders. Onder bedreiging van een alarmpistool moest het drietal aan tafel gaan zitten. Alexander Dean had op de laptop van Maïlys chatgesprekken teruggevonden waarin Maïlys contact legde met andere mannen.

Toen hij besefte dat Maïlys niet blij was met de moord op Jeroen Verstraete en ze de relatie geen nieuwe kans wou geven, stak hij ook haar met een mes in het hart. De grootouders deelden in hetzelfde lot. Na de drievoudige moord vluchtte hij door de velden weg richting Oostende. Daar werd hij daags nadien opgepakt.

Levenslang

Alexander Dean wordt beschuldigd van viervoudige moord en foltering van Jeroen Verstraete. Hij wordt bijgestaan door advocaten Johan Platteau en Brecht Horsten. Jef Vermassen, Kris Vincke, Natalie Aernoudts en Virginie Cottyn staan de burgerlijke partijen bij. Het openbaar ministerie wordt vertegenwoordigd door aanklager Serge Malefason.

Het proces start vrijdag met de voorlezing van de akte van beschuldiging. In de namiddag wordt Alexander Dean een eerste keer verhoord door de voorzitter. Het proces zal twee weken duren. Voor viervoudige moord en foltering riskeert Alexander Dean een levenslange gevangenisstraf.