Jury samengesteld voor assisenproces over campingmoord

In het Brugse assisenhof wordt maandagmiddag de jury samengesteld die zal moeten oordelen in het proces over de zogenaamde campingmoord. In december 2017 kwam de 37-jarige Mihaël Parrent om het leven op camping Marva III in Middelkerke. Drie beschuldigden uit Wallonië staan daarvoor vanaf vrijdag terecht.

Vrijdag start in het Brugse assisenhof het proces over de bloederige moord op Middelkerkenaar Mihaël Parrent. De 37-jarige man kwam op 6 december om het leven in een caravan op camping Marva III in Middelkerke. De man, die kampte met allerhande verslavingen, kreeg er onderdak bij de 33-jarige Julien Butera. Die hoopte dat Parrent mee zou betalen voor de caravan, die hij huurde van de 48-jarige Alain Deltrude die even verderop in een caravan woonde.

Vleesspies

Toen Butera Mihaël Parrent naar eigen zeggen op een diefstal betrapte – wat eten uit de koelkast en 100 euro cash – sloegen zijn stoppen door. Samen met Alain Deltrude – die door het slachtoffer verweten werd voor ‘pedo’ – ging hij Mihaël Parrent te lijf. Eerst met de blote vuisten, later ook met allerhande messen en een vleesspies. Het slachtoffer werd ook gekneveld. Uiteindelijk was het Alain Deltrude die met een broodmes de keel van het slachtoffer oversneed. Nadien probeerde het duo het lichaam in brand te steken. Zowel Butera als Deltrude zitten vanaf vrijdag in het beschuldigdenbankje.

Lijkverberging

De derde beschuldigde is de 35-jarige Romuald Verburgh. Hij was op de bewuste avond ook aanwezig in de caravan waar de moord werd gepleegd, maar beweert er niet aan deelgenomen te hebben. De man houdt vol dat hij door de twee anderen opgesloten werd in een slaapkamer. Hij geeft wel toe dat hij achteraf het lichaam in de koffer van auto heeft helpen laden. De auto werd op amper drie kilometer van de camping al tegengehouden door een alerte politiepatrouille.

Het proces start vrijdagochtend met de voorlezing van de akte van beschuldiging. In de namiddag volgt de ondervraging van de drie beschuldigden. Het proces zal anderhalve week duren. De drie beschuldigden riskeren een levenslange gevangenisstraf wegens moord en lijkverberging.