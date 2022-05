Jef Vermassen schiet met scherp: “Psychopaten zijn niet te genezen!”

Op het assisenproces tegen Alexander Dean, de 29-jarige man uit Varsenare die beschuldigd wordt van viervoudige moord en foltering, heeft advocaat Jef Vermassen zijn pleidooi gehouden. Hij vergeleek Alexander Dean met notoire misdadigers als Marc Dutroux en Kim De Gelder. “Wraakgevoel was uw motor, haat was uw brandstof”, pleitte de advocaat.

Jef Vermassen, de advocaat van Maïlys’ vader Frederic Descamps, kreeg als eerste het woord voor de burgerlijke partijen. Hij begon met te citeren uit een verklaring van Alexander Dean. “Ik zei tegen Maïlys dat ik van haar hou. Ze vroeg me om het niet te doen. Ik heb haar nog een kus gegeven. Ik had haar linkerhand vast. Met mijn linkerhand heb ik haar gestoken, recht in haar hart. Ze was direct weg. Haar hoofd sloeg achterover. Ik wou niet dat ze afzagen, of zo. Het zijn de letterlijke woorden van deze meneer achter mij (doelt op Alexander Dean, LK), toch een echte beschermheer, nietwaar? Het lijkt een beetje op euthanasie, maar dan wel bij iemand die het niet wil”, zei hij cynisch.

Geen monster

“Ik ga hem geen monster noemen. Dat vind ik onwaardig. Het is Alexander Dean die Maïlys een monster genoemd heeft. Alexander Dean is een mens die onmenselijke dingen gedaan heeft”, ging de pleiter uit Lede na een uitvoerig dankwoord verder. Over de feiten verwees hij naar het filmpje dat Maïlys net voor haar dood opnam. “Daarin zegt hij letterlijk dat hij het zal doen, dat hij het gisteren heeft gedaan en dat hij het vandaag weer zal doen. Over de voorbedachtheid is er dus geen twijfel. Ook niet bij de moord op Jeroen Verstraete. Meer zelfs: het is de voorbedachtheid van in Gent die doorgetrokken werd naar Moere”, klonk het.

Seriemoordenaar

Jef Vermassen noemt Alexander Dean een seriemoordenaar. “Vanaf het moment dat je op twee verschillende plaatsen en verschillende tijdstippen twee slachtoffers maakt, ben je een seriemoordenaar. Vroeger was het drie. Seriemoordenaars zijn de gevaarlijksten op aarde”, klonk het. Dat men de grootouders van Maïlys toevallige slachtoffers noemt – zoals de zus van de beschuldigde – deed, gaat er bij Jef Vermassen niet in. “Alex Dean heeft die mensen zien toekomen. Hij stond te loeren. Had hij ze niet willen doden, dan was hij toen weggegaan. Maar hij is gebleven. En hij heeft ze allebei – en Maïlys – gedood. Zonder twijfel”, pleitte de advocaat.

Een overzichtsbeeld van de rechtszaal, met achteraan Alexander Dean. (foto LK)

“In mijn ogen is hij een goed acteur. Hij heeft een koffer met verschillende maskers in die hij, naargelang de omstandigheden, kan opzetten”, klonk het. Vermassen kwam terug op de reconstructie. “Daar was hij een vlotte prater, die in het middelpunt van de belangstelling stond. Dat vond hij geweldig. En hier op de zitting is hij geen vlotte knaap meer. Plots is dat een stuntelige sukkelaar die niets meer gezegd krijgt. Hier staat hij voor zijn rechters. Hij beseft dat hij hier best niet meer de plezante speelt. Maar hij is niet alleen een acteur, hij is een dramaturg. De scène waarin MaÏlys sterft, komt precies recht uit een opera. Op zijn knieën, haar hand vasthouden en in haar hart steken. Hij houdt duidelijk van dramatiek”, klonk het.

Een draai

“Hij zegt dat hij Maïlys wou beschermen, dat hij haar beschermengel was. Maar dat is de taal van de seriemoordenaar. Hij verandert iets negatief in iets positief. Hij wou eigenlijk Maïlys aan zich binden, haar volledig isoleren. Als hij in de gevangenis zou belanden, zou Maïlys helemaal over de schreef gaan. En dus moest hij haar wel dood doen, want anders zou niemand haar beschermen. Hij zegt dat hij de keuze had: haar toelaten om haar eigen leven kapot te maken ofwel haar leven nemen. Hij heeft ze dus gedood om haar te helpen. Wat is dat voor een redenering? Ge moet het toch maar een draai kunnen geven hé”, pleitte Jef Vermassen.

Te riskant

Hij benadrukte ook het manipulatief karakter van de beschuldigde. “Die zelfmoordpogingen, daar dreigde hij mee vanuit zijn narcisme om mensen te kunnen manipuleren. Na de moorden heeft hij verklaard dat hij geen zelfmoord pleegde nadien omdat hij vreesde gered te zullen worden. Hij vond dat te riskant. Hij wou helemaal geen zelfmoord plegen. Het verhaal van de strop dan (toont een foto uit het dossier, LK). Dat is helemaal geen strop. Dat is een sjaal aan een trap. Hoeveel woog hij dan, 120 – 130 kilogram? Komaan zeg. Hij heeft nog ge-sms’t naar Maïlys dat hij bang was om zelfmoord te plegen. Zij vroeg waarom. Voor de pijn, antwoordde Dean. Dat is een narcist: iedereen pijn kunnen doen, behalve zichzelf”, pleitte Jef Vermassen.

Slachtoffer Maïlys Descamps. (gf)

De advocaat wees ook op de bezitterigheid van de beschuldigde. “Als hij ze niet kan hebben, mocht niemand ze hebben. Ik heb die zin al zoveel keren gehoord in mijn carrière. Dat is de hoogste vorm van bezitterigheid. Hij betrok Maïlys ook in zijn plannen. Toen hij ging inbreken om die jongen te bedreigen die Maïlys even onderdak gaf, moest Maïlys mee. Meekomen, gij! Dat is de truc-Dutroux. Die betrok zijn vrouw ook in zijn plannen. Hij ziet zichzelf als een Romeo, die onder de balustrade wacht op zijn geliefde. Ja, het klopt, hij heeft een paar keer onder de trampoline overnacht, aan het raam van Maïlys’ kamer. Maar dat is geen Romeo”, klonk het.

Executie

Seriemoordenaars hebben een vast ritueel, pleitte Vermassen. “Hij ook. Zijn ritueel is een klein sneetje maken en dan hard duwen in het hart. Dat is zijn manier van doden”, zei hij. Nog een kenmerk van seriemoordenaars volgens de advocaat: ze worden kalm in stress-situaties. “Zijn gevoelloosheid tijdens en na de feiten is ongelooflijk. Wat hij in Sint-Amandsberg gedaan heeft, is een regelrechte executie. Laatste avondmaal: zijn eigen zalm uit de diepvries. Nog een sigaartje erbij. Om zo te werk te gaan, moet je toch helemaal onverschillig zijn. En wanneer de politie hem uiteindelijk arresteert, noteren ze dat hij op een rustige, amusante toon met hen praat”, klonk het.

Frederic Descamps en zijn advocaat Jef Vermassen. (foto LK)

Jef Vermassen noemde Alexander Dean ook een sadist. “Die zijn zeldzaam. Ze willen mensen pijn doen en de doodsstrijd zo lang mogelijk rekken. Als ik zie hoe gij u geamuseerd hebt om acht uur lang Jeroen te folteren. Om hem te doen kiezen tussen zijn nek afsnijden of zijn penis. En wanneer Jeroen daar ligt te sterven, neemt hij zijn portefeuille en steelt zijn geld. Gaat achter hem staan en fluistert in zijn oor ik ben hier. Zogezegd omdat Jeroen dan niet alleen moest sterven. Laat u niets wijsmaken, beste leden van de jury. Hij heeft dat gezegd omdat hij daarvan geniet. Van dat spel. Dat is een sadist”, pleitte Jef Vermassen.

Vulkaan

Tijdens het pleidooi van Vlaanderens bekendste assisenpleiter heeft Alexander Dean de grootste moeite om de aandacht erbij te houden. De man zit, zoals steeds, voorover gebogen, geeuwt opzichtig en wrijft in zijn ogen. Jef Vermassen, net voor hem, laat zich niet vermurwen. De advocaat somt alle incidenten op tussen Alexander Dean en Maïlys Descamps in de periode voorafgaand aan de moord. “U ziet alleen uzelf graag en u was op dat moment een vulkaan. Wraakgevoel is uw motor, haat is uw brandstof. U hebt alles kapot gemaakt. En ja, ge hebt een gestoorde persoonlijkheid maar ge zijt niet gek. U hebt gekozen voor Het Kwaad en dat was duidelijk een keuze”, klonk het.

Daarop kwam Jef Vermassen op het misdrijf van foltering, waarvoor Alexander Dean ook vervolgd wordt ten aanzien van Jeroen Verstraete. “Ik zou u willen vragen om die foltering uit te breiden, niet alleen ten aanzien van Jeroen, maar ook naar Maïlys en haar grootouders. Als hij daar binnenkomt, die foto van de dode Jeroen toont en zegt dat het haar beurt is. En die grootouders moesten toezien hoe hun kleinkind vermoord wordt. Als dat niet onmenselijk is! Een kleinkind zie je soms liever dan je kind. En voor Maïlys! Weten dat haar grootouders zitten te kijken op haar executie en zelf ook zullen gestoken worden”, pleitte Jef Vermassen.

Ongeneeslijk

Hij kwam ook terug op de besluiten van de verdediging, waarmee ze gisteren tevergeefs een nieuw psychiatrisch rapport vroegen. “Men zegt dat psychopathie te genezen is. Ik wou dat het waar was. Ik ben daar al 55 jaar mee bezig en heb er alles over gelezen”, maaide Vermassen het gras voor de voeten van de verdediging weg. Hij vertelde ook over meester-oplichter Piet Van Haut, die hij al 35 jaar opvolgt en die een tijdlang zijn chauffeur was. “Ik heb hem 35 jaar lang van nabij gevolgd, hem telkens nieuwe kansen gegeven. Vorige zomer heeft hij een boek geschreven. Vol leugens. Nu heb ik met hem gebroken. Omdat psychopaten niet te genezen zijn, zo is het nu eenmaal”, klonk het.

Jef Vermassen waarschuwde de jury. “De maatschappelijke veiligheid ligt in uw handen. Iemand die dit gedaan heeft en met die persoonlijkheidskenmerken kan je niet helpen”, klonk het.

Na een korte pauze krijgt straks advocate Natalie Aernoudts het woord. Zij treedt op voor de moeder van de vermoorde fotograaf Jeroen Verstraete.