“In het Frans of Nederlands: liegen doet hij toch”: assisenhof buigt zich over de kappersmoord

Met enig voorbehoud begint het West-Vlaamse hof van assisen vrijdag aan de behandeling van de kappersmoord in De Panne die in september 2020 het leven kostte aan de 31-jarige Alban Demora uit Koksijde. Voorbehoud, want beschuldigde Abdellatif Belarbi (50) eist de behandeling voor een Franstalig hof van assisen. Nutteloos, vinden de nabestaanden. “Hij liegt toch, of dat nu in het Frans of het Nederlands is”, klinkt het.

Het was een alerte passante die in de vroege ochtend van donderdag 3 september 2020 een bizar tafereel zag in de Sloepenlaan in De Panne. Achter het etalageglas van kapsalon Le Salon – by Gaetan zag ze een man op de grond liggen, badend in een plas bloed. Wanneer de politie even later ter plaatse is, wordt het nog vreemder. Terwijl de agenten de nietsvermoedende getuige ondervragen, zien ze beweging in het kapsalon.

Ze kloppen hard met de vuisten op het raam, waarop ze zien hoe een man zich uit een achterkamertje naar voren beweegt, met de blote voeten door het bloed. De man opent de toegangsdeur van het kapsalon, is duidelijk onder invloed en stamelt: “Ik heb hem met een mes aangevallen. Het was zelfverdediging, hij is zeker al twee uur dood”, klinkt het.

Borstel vol coke

Nog aanwezig in het achterkamertje van het kapsalon: een 36-jarige prostituee, zwaar onder invloed van cocaïne, die beweert dat ze niets gezien en niets gehoord heeft en dat ze het slachtoffer niet kent. Dat slachtoffer blijkt de 31-jarige Alban Demora uit Koksijde te zijn, een man die al sinds zijn vroege jeugd kampt met een drugsprobleem en in een garagebox woont.

Al snel blijkt dat hij in de maanden voor zijn dood intensief contact heeft met de gearresteerde kapper, Abdellatif Belarbi, en met de prostituee. Al die contacten kaderen in de zoektocht naar drugs. In de garagebox van het slachtoffer vinden de speurders een kweeklamp om cannabis te kweken, in het kapsalon treffen ze in het handvat van een borstel cocaïne aan. Uit het buurtonderzoek blijkt al snel dat het een publiek geheim was dat je bij kapper Abdellatif niet ging om je haar te knippen.

Zelfverdediging

Uit de eerste verhoren worden de speurders niet veel wijzer. Zowel de kapper als de prostituee blijken stijf te staan van de coke en hebben gedronken. “Alban klopte rond 1.30 uur ’s nachts aan. Hij werd meteen agressief en scheurde zijn T-shirt kapot. Ik heb zeker dertig slagen gekregen van hem. Dan heb ik een schaar gegrepen, maar die had afgeronde punten. Ik ben dan een mes gaan halen en daarmee heb ik hem geprikt. Ik wou hem niet steken, alleen maar afschrikken. Het was zelfverdediging”, blijft de kapper volhouden, terwijl de prostituee erbij blijft dat ze amper iets gezien heeft.

Foute wetenschap

Enig probleem: uit de bloedspatanalyse blijkt dat het slachtoffer neerzat in een stoel toen hij de eerste steken kreeg en dat het niet kan dat Alban zijn T-shirt kapot scheurde en dan pas gestoken werd. Het teruggevonden kledingstuk is doorboord met talloze messteken en is helemaal niet gescheurd. “De wetenschap vergist zich. Die onderzoekers zijn fout. En ik heb nooit gezegd dat Alban zijn T-shirt heeft kapot gescheurd, dat moet een vertaalfout geweest zijn”, reageert Abdellatif Belarbi, die door de psychiater wordt neergezet als een narcist met antisociale karaktertrekken.

Leugenaar

Voor de gevonden drugs – en het bezit van een munitiepatroon voor een Glock-pistool – werd Belarbi al veroordeeld tot 20 maanden cel. Voor de moord zelf riskeert hij in principe een levenslange gevangenisstraf. Al bestaat de kans dat het proces meteen op de lange baan wordt geschoven. Tijdens de voorbereidende zitting wierp Belarbi, die geboren is in Marokko en pas op zijn 25ste illegaal in ons land arriveerde, op dat hij het Nederlands niet echt machtig is en daarom een proces voor een Franstalig hof van assisen wil.

Dat zou betekenen dat het volledige dossier naar het Frans moet vertaald worden en opnieuw ingestudeerd worden door een Franstalige procureur en een Franstalig hof. “Te belachelijk voor woorden. Dit is een nodeloze bijkomende pijniging van de nabestaanden”, reageert hun advocaat Kristiaan Vandenbussche. “Bovendien: die man is een pathologische leugenaar. Of hij nu liegt in het Frans of het Nederlands, niemand zal hem ooit geloven”, klinkt het.