“Hoog risico op agressieve misdrijven”: psychiater getuigt op proces kappersmoord

Op het assisenproces tegen Abdellatif Belarbi (50) heeft de gerechtspsychiater uitgelegd dat er een grote kans is op nieuwe feiten. Daarbij verwees dokter Hans Hellebuyck vooral naar de alcohol- en de cocaïneverslaving van de Marokkaanse kapper.

In zijn getuigenis gaf de gerechtspsychiater eerst toelichting bij de levensloop van de beschuldigde. Dokter Hellebuyck haalde onder andere het drugsprobleem en de overspelige relaties van Belarbi aan. “Er is een onverantwoordelijkheid op alle vlakken, vooral op vlak van werk. Hij houdt zich bezig met drugshandel, intrafamiliaal geweld, belaging na een relatiebreuk. Sommige mensen voelen zich ook wel misleid en bedrogen door hem.”

De beschuldigde werd ook omschreven als prikkelbaar en narcistisch. “Er is een hoog risico op agressieve misdrijven. Vooral het middelenmisbruik is theoretisch een mogelijk aanknopingspunt om te behandelen, maar dat kan alleen maar als hij het zelf ook wil.” Aan de huilbui van Belarbi tijdens de reconstructie werd door de deskundige weinig geloof gehecht. “Je ziet aan die mens zijn levensloop dat hij emotioneel heel oppervlakkig functioneert. Hij heeft geen empathie voor anderen en geen schuldgevoel. Hij verandert zijn levensstijl niet en hij blijft gewoon verder doen. Als zo iemand theatraal staat te wenen, weet je bijna per definitie dat het niet oprecht is.”

Moeizaam onderzoek

Psycholoog Jürgen Nys getuigde vervolgens dat zijn onderzoek vrij moeizaam verliep. “Formeel heeft hij meegewerkt, maar inhoudelijk was hij eerder sociaal wenselijk en defensief. Hij vertrekt vanuit een slachtofferperspectief en hij kwam bij momenten wat opschepperig over.” Volgens de deskundige heeft Belarbi een persoonlijkheidsstoornis, met vooral antisociale en narcistische kenmerken. “Hij gaat eerder gebruiksrelaties aan. Mensen dienen vooral om zijn eigen doelen te bevredigen. Hij is snel verveeld en gaat dan op zoek naar een roes via drugs en seks.”

Tijdens het onderzoek werd ook een psychiatrisch verslag opgesteld van Jennifer D., die tijdens de feiten in de keuken van het kapsalon zat. De 40-jarige vrouw uit Nieuwpoort werd toen nog verdacht van schuldig verzuim, maar zou een IQ van 62 hebben. “Je bent dan voor alles afhankelijk van anderen. Zeker voor administratieve en financiële zaken, maar ook voor zaken zoals de organisatie van het huishouden”, verklaarde dokter Hellebuyck. Het zou ook een verklaring kunnen zijn voor de onsamenhangende verklaringen van de vrouw. “Ze zal minder in staat zijn om heel consequent te liegen. Je moet toch een zekere intelligentie hebben om goed te kunnen liegen.”

Behandeling

Ten slotte hekelde de verdediging nog het feit dat de gerechtspsychiater niet lijkt te geloven in een behandeling voor Belarbi. Daarbij merkte meester Anthony Mallego op dat dokter Hellebuyck amper twaalf minuten met zijn cliënt gesproken heeft. “Wat ging ik meer geweten hebben moest ik er langer bijgezeten hebben? Je kan toch niet betrouwen op wat hij zegt”, reageerde de getuige. De verdediging wierp dan weer op dat de beschuldigde in de gevangenis nog geen enkele tuchtsanctie opliep. Bovendien werd hij nog nooit begeleid. “Hoe kan u dan op voorhand weten dat zoiets niet gaat werken?”