Hof van Cassatie buigt zich op 20 december over zaak-Alexander Dean

Op 20 december behandelt het Hof van Cassatie de zaak-Alexander Dean. Dat meldt Het Nieuwsblad. De voormalige bodybuilder werd in mei veroordeeld tot levenslange opsluiting voor de viervoudige moord op zijn ex-vriendin, haar twee grootouders en een hobbyfotograaf.

De advocaten van de 29-jarige man uit Varsenare, Johan Platteau en Brecht Horstens, tekenden cassatieberoep aan, omdat ze van oordeel zijn dat er een procedurefout is gemaakt door het hof van assisen in Brugge. De raadsmannen hadden tijdens het proces kritiek op het verslag van de gerechtspsychiaters en vroegen een nieuw onderzoek, maar dat werd geweigerd door het assisenhof.

De zaak komt voor op dinsdag 20 december voor het Hof van Cassatie, het hoogste rechtscollege van ons land. Indien het Hof van Cassatie oordeelt dat er effectief procedurefouten zijn gemaakt, kan het beslissen dat het hele proces moet worden overgedaan.

Gewezen bodybuilder Alexander Dean stond half mei terecht voor het hof van assisen in Brugge voor viervoudige moord. Hij vermoordde in juli 2017 de Gentse amateurfotograaf Jeroen Verstraete (39). Nog geen 24 uur later trok hij naar de woning van zijn ex-vriendin Maïlys Descamps in Gistel, die hij net als Verstraete een messteek in het hart gaf. Daarna doodde hij ook Gery Cappon (68) en Marie-José Vanleene (64), de grootouders van Maïlys.

Alexander Dean werd schuldig bevonden aan viervoudige moord én foltering op Jeroen Verstraete. Hof en jury legden hem een levenslange gevangenisstraf op én tien jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank.