Hof van assisen buigt zich over moord op Gerdy ‘Retteketet’ Delannoy: “Hij gaf me een duw en ik ben toen geflipt”

Het hof van assisen start vrijdag aan de behandeling van de zaak tegen Steven Marijsse (46) uit Izegem. De man wordt beschuldigd van de moord op zijn partner Gerdy Delannoy (53) in februari 2020 in Ingelmunster. Het koppel stond op trouwen, maar een hevige ruzie in een dronken bui deed de droom uiteenspatten.

“Ik kom thuis van mijn wandeling en ik vind hem hier op de grond. Hij heeft redelijk wat slagen gehad. Ik heb water op hem gegooid, maar hij beweegt niet meer.” Het is een flink staaltje amateurtoneel dat Steven Marijsse in de nacht van 28 februari 2020 ten berde brengt bij zijn telefoontje naar de noodcentrale. Aan de calltaker vertelt hij dat hij zijn partner Gerdy Delannoy op dat moment al heeft proberen reanimeren, maar dat het niet hielp. “Gaan we de reanimatie samen opstarten?”, vraagt de vrouw, waarop Steven Marijsse mompelend toezegt.

Warrig verhaal

Wanneer de ambulanciers om 4.25 uur de openstaande deur van het onooglijk kleine huisje in de Ingelmunsterse Lysbrugstraat openduwen, zien ze Gerdy Delannoy op de grond liggen in de gang. Op en rond hem zitten twee honden, zijn broek hangt tot voorbij de knieën. Op het lichaam van Delannoy is er nergens een spoor te vinden van enige hartmassage. Wel zien de ambulanciers dat het slachtoffer een ferme buil op het voorhoofd, een blauwe plek op zijn kaak en bloeduitstortingen rond de mond heeft. Omdat Steven Marijsse, die wat ongeïnteresseerd verderop in de gang staat, een warrig verhaal blijft ophangen over wat er gebeurd is, halen ze de politie erbij.

Slachtoffer Gerdy Delannoy. (gf)

Aan de agenten vertelt Marijsse dat hij vermoedt dat Gerdy aangevallen werd terwijl hij met de hond was gaan wandelen. Ook zijn gsm en sleutels waren immers verdwenen. Wanneer de agenten kort daarna zowel de sleutels, de gsm als een bebloed washandje in de badkamer terugvinden, wordt duidelijk dat Marijsse hen met een kluitje in het riet wil sturen. Toch blijft hij ontkennen, tot hij voor de onderzoeksrechter moet verschijnen. Plots beweert Marijsse dat hij kampt met een black-out en zich niets meer kan herinneren. Ja, hij en Gerdy zijn die avond iets gaan eten in Izegem maar nadat ze in de taxi zijn gesprongen om huiswaarts te keren, volgt er één groot zwart gat.

Bekentenis

Het is pas tijdens zijn tweede verhoor dat Marijsse tot bekentenissen overgaat. “Toen we thuiskwamen, zijn we alle twee nog meer beginnen drinken. Plots gaf Gerdy mij een duw. Ik moet dan geflipt zijn, ontploft, ik had mezelf niet meer in de hand. Ik ben op hem gevlogen, heb geslagen, gestampt en zijn keel dichtgeknepen. Het volgende dat ik mij herinner, is dat ik op hem zit en hem een tik geef om wakker te worden. Toen dat niet lukte, heb ik de hulpdiensten gebeld”, vertelt de man. Waarover de ruzie ging, weet hij niet meer. Pas bij de wedersamenstelling komt de aap uit de mouw. Nee, het zijn niet de financiële problemen – de beschuldigde kampt met 20.000 euro schulden – maar wel zijn erectieproblemen die op de fatale avond roet in het eten strooien.

Beschuldigde Steven Marijsse. (gf)

Gerdy Delannoy woonde tot zijn 52ste in bij zijn ouders in Kachtem bij Izegem. Na een opleiding tot meubelmaker ging hij uiteindelijk, net als zijn vader, aan de slag bij brouwerij Vanhonsebrouck. Als bijrijder leverde hij jaren bier aan cafés. Retteketet, zoals hij genoemd werd omwille van zijn nogal vlotte spreekstijl, was volgens zijn collega’s een dulle werker. Wanneer hij in 2017 arbeidsongeschikt werd verklaard, sukkelde Delannoy in een depressie. Kort daarna leerde hij Steven Marijsse kennen, een man met een moeilijke jeugd die al sinds zijn puberteit kampt met alcohol- en drugsproblemen. “Een louche type”, klinkt het in Gerdy’s omgeving. “Plots werd er in dure restaurants gegeten en kwamen er twee rashonden in huis. Dat was Gerdy niet.”

Grootse plannen

Ondanks de strubbelingen, had het koppel wel grote plannen. Ze zaten in de maanden voor de feiten al verscheidene keren samen met de mensen van het Bierkasteel om hun huwelijk te plannen. 15.000 euro moest het kosten, met zo’n 130 gasten. Op 25 september 2020 zou het grote feest moeten doorgaan, van corona-afgelastingen was op dat moment nog geen sprake. Eén dronken avond en een hevige ruzie beslisten er anders over. In plaats van een getrouwd man te zijn, volgt Marijsse nu de bijeenkomsten van de Anonieme Alcoholisten in de gevangenis.

Voor moord riskeert de man een levenslange gevangenisstraf. Het zal aan zijn advocaten – ervaren rot Filip De Reuse en de beloftevolle Floor Ameye – zijn om de jury te overtuigen milder te oordelen. Geen sinecure, met voor de nabestaanden een monument als Jef Vermassen. Vrijdag wordt Steven Marijsse al een eerste keer verhoord door voorzitter Willem De Pauw.