Herbeleef de dodelijke raid van RAW13 zondag op Play4

In de tweede aflevering van True Crime Belgium komt zondag op Play4 een reconstructie van de dodelijke raid door hiphopbende RAW13 in Torhout in 2011 aan bod. Ooggetuigen, slachtoffers en andere betrokkenen rakelen de bloederige historie van de ‘hiphopmoord’ nog eens op.

Op 15 juli 2011 gebeurde in de stationsbuurt van Torhout het ondenkbare. Vier leden van hiphopbende RAW13 kwamen toen verhaal halen voor eerdere moeilijkheden die ze overigens zelf hadden gecreëerd in diverse cafés in de buurt. Iets na middernacht scheurden ze met twee wagens het plein op en haalden dodelijk uit met messen, baseballbats en zelfs een machete. Een 21-jarige jongeman werd in de buik gestoken. Ichtegemnaar Jeroen Balloey overleefde dat niet.

Hof van assisen

Naast het dodelijke slachtoffer vielen ook nog enkele zwaargewonden. Onder hen dj Karim M’Hedhebi en portier Christophe Decoene, zelf geen onbeschreven blad. Ook zij kregen messteken te verwerken maar overleefden de moordende raid als bij wonder. Daags na de feiten konden drie van de vier verdachte gearresteerd worden. Het ging om Robin V., Kevin G. en Kevin D. Het vierde lid, ouderdomsdeken Jacky L., werd dagen later gearresteerd.

Het viertal verscheen in 2015 voor het hof van assisen. Ze kregen straffen tussen 12 en 30 jaar cel voor moord en dubbele moordpoging. Elf jaar na de feiten doen de voornaamste betrokkenen het hele verhaal nog eens uit de doeken. Aan bod komen onder andere slachtoffers Christophe Decoene en Karim M’hedhebi, maar ook gerechtspsychiater Hans Hellebuyck en procureur Fien Maddens.

True Crime Belgium, zondag 6 november, 20.40 uur.