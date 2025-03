Helft van ‘Duivelskoppel’ sleept 82-jarige speurder voor de rechter… door interview in KW

Jean-Claude Lacote, de Fransman die in 2021 tot dertig jaar cel veroordeeld werd voor de moord op de Britse zakenman Marcus Mitchell in 1996, legt zich niet neer bij zijn straf. Meer zelfs: Lacote sleept de ondertussen 82-jarige hoofdspeurder van het onderzoek zélf voor de rechter. Aanleiding is een interview dat de speurder gaf… aan deze krant.

Even terug in de tijd: op 28 mei 1996 vinden spelende kinderen het lijk van de Britse zakenman Marcus Mitchell in de duinen in Wenduine bij De Haan. De man blijkt afgemaakt met twee geweerschoten. Verder onderzoek levert één hoofdverdachte op: Fransman Jean-Claude Lacote, die samen met zijn Vlaamse vriendin Hilde Van Acker een jetset-leventje leidt, inclusief privévliegtuig en Ferrari. Het Duivelskoppel, zoals ze in de pers gedoopt worden, verdwijnt achter tralies maar komt na verloop van tijd weer vrij. Wanneer het gerecht in 2011 een assisenproces wil organiseren, blijken ze allebei spoorloos.

Gevat in Ivoorkust

Terwijl ze bovenaan de Most Wanted-lijst prijken, worden Lacote en Van Acker in 2011 bij verstek veroordeeld tot levenslang. In november 2019 – 23 jaar na de moord – pakt het F.A.S.T.-team van de federale politie het Duivelskoppel op in Abidjan, de hoofdstad van Ivoorkust in West-Afrika. Op 19 januari 2020 landen ze op Belgische bodem en tekenen meteen verzet aan tegen hun veroordeling van 2011. Een jaar later, in maart 2021, worden ze op een nieuw assisenproces opnieuw schuldig verklaard aan de moord. Jean-Claude Lacote krijgt dertig jaar cel, Hilde Van Acker moet 24 jaar achter tralies.

Op dat proces is een hoofdrol weggelegd voor Willy Devestel, oud-commissaris van de gerechtelijke politie in Brugge. Hij was de hoofdspeurder van het initiële onderzoek naar de moord. Urenlang leggen de advocaten van het Duivelskoppel Devestel en zijn team het vuur aan de schenen. Dat Devestel kort na de uitlevering van het Duivelskoppel – en dus nog voor het nieuwe proces – een interview gaf aan deze krant, stoot de verdediging van Lacote tegen de borst. Dat de ex-commissaris daarin te kennen gaf dat hij een fles champagne kraakte toen hij vernam dat Lacote en Van Acker geklist waren, vinden ze meer dan een brug te ver.

Intimidatie?

En dus slepen ze de ondertussen 82-jarige Willy Devestel voor de rechtbank. Dinsdag wordt de oud-speurder in de Brugse burgerlijke rechtbank verwacht. Volgens Jean-Claude Lacote maakte Devestel zich in het interview namelijk schuldig aan lasterlijke aantijgingen, door te stellen dat Lacote hem ten tijde van het interview probeerde te intimideren met dreigtelefoontjes. Bovendien zou Devestel zijn beroepsgeheim geschonden hebben door allerlei details over het onderzoek vrij te geven in het bewuste interview.

Schadevergoeding

De schadevergoeding die Jean-Claude Lacote eist van de oud-speurder is niet meteen indrukwekkend: één euro provisioneel. Dat betekent dat de veroordeelde moordenaar zich nog het recht voorbehoudt om de exacte schade te begroten. Die kan dus nog veel hoger uitvallen. Gevraagd naar de beweegredenen van Jean-Claude Lacote om de oud-commissaris te dagvaarden, is de advocaat van Lacote kort van stof. “Wij onthouden ons van elk commentaar in de media”, zegt advocaat Filip De Reuse. Ook Willy Devestel zelf wenst niet te reageren op wat hij een “stoutmoedige en laag-bij-de-grondse aanval” noemt.