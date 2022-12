Geen nieuw proces voor moordende bodybuilder

Alexander Dean, de 30-jarige bodybuilder uit Varsenare die in mei veroordeeld werd tot een levenslange gevangenisstraf, krijgt geen nieuw proces. Dat heeft het Hof van Cassatie beslist. Dean had tegen zijn veroordeling wegens viervoudige moord en foltering cassatieberoep aangetekend.

Het hof van assisen veroordeelde Alexander Dean op 19 mei dit jaar tot een levenslange celstraf voor de moorden op hobbyfotograaf Jeroen Verstraete (39) in Sint-Amandsberg en op zijn ex-vriendin Maïlys Descamps (18) en haar grootouders Gery Cappon (68) en Marie-José Vanleene (64) in Moere bij Gistel. Ook aan de foltering van Jeroen Verstraete werd Alexander Dean schuldig verklaard.

Het hof legde hem naast de celstraf ook nog een terbeschikkingstelling van tien jaar op. Alexander Dean pleegde de vier moorden op amper 24 uren tijd, in de zomer van 2017. In het arrest wees het hof op de bijzonder grote en acute sociale gevaarlijkheid van Alexander Dean.

Slachtoffer Maïlys Descamps. (gf)

De advocaten van Alexander Dean, Johan Platteau en Brecht Horsten, hadden de volksjury op het proces vruchteloos proberen te overtuigen om hun cliënt geen levenslange celstraf op te leggen. De raadslieden wezen op de trieste jeugd van Dean en maakten brandhout van het verslag dat de gerechtspsychiaters over hun cliënt opstelden.

Hoewel assisenvoorzitter Willem De Pauw in het arrest benadrukte dat het hof zich niet door dat verslag had laten leiden, besliste de verdediging om alsnog cassatieberoep aan te tekenen. Volgens de advocaten van Dean had de man geen eerlijk proces gekregen. Het Hof van Cassatie maakte dinsdag brandhout van die stelling en besliste om de uitspraak van het West-Vlaamse assisenhof niet te verbreken.