Geen nieuw onderzoek voor bodybuilder, proces gaat door

Op het assisenproces tegen Alexander Dean, de 29-jarige man uit Varsenare die beschuldigd wordt van viervoudige moord en foltering, heeft voorzitter Willem De Pauw het verzoek van de verdediging afgewezen. De advocaten van Alexander Dean wilden een nieuw psychiatrisch onderzoek maar vingen bot. Het proces gaat gewoon door.

Voor de middagpauze wierpen de advocaten van Alexander Dean een probleem op. Volgens hen was het psychiatrisch onderzoek van hun cliënt, uitgevoerd door psychiaters die door de onderzoeksrechter werden aangesteld, niet correct verlopen. Bovendien eisten ze de voeging van een dossier tegen slachtoffer Jeroen Verstraete wegens verkrachting – wat ondertussen gebeurd is – en stelden ze dat ze geen correcte toegang hadden tot bepaalde bewijsstukken, zoals een harde schijf met foto’s van fotograaf Jeroen Verstraete.

Na drie uren beraadslagen stelde voorzitter Willem De Pauw een tussenarrest op over de kwestie en verklaarde het verzoek van de verdediging ongegrond. “Er is geen reden om een tweede college van psychiaters aan te stellen of om het verslag van het huidige college uit de zaak te weren. Het verslag werd al gevoegd in januari 2020, de opmerkingen van de verdediging hadden toen al kunnen gemaakt worden. De beschuldigde en zijn raadslieden kunnen de opmerkingen die zij hebben in hun pleidooien verder uitwerken. De rechten van verdediging zijn dan ook niet geschonden”, klonk het.

Het proces gaat dus verder. Er komen vandaag nog een tiental moraliteitsgetuigen aan bod die verder een beeld zullen schetsen van slachtoffers Marie-José Vanleene en Gery Cappon.